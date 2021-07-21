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尼泊尔

尼泊尔位于喜马拉雅山区，世界上最高的十座山峰中有八座位于尼泊尔境内，包括最高峰珠穆朗玛峰。

尼泊尔拥有古老的文化遗产，佛教创始人佛陀释迦牟尼即出生在尼泊尔。国家主体宗教信仰为印度教，另有少数群体信仰藏传佛教、伊斯兰教等。

25.03.2021 Thomas Prinz, Director general of the German Institute Taipei seen during the Holocaust Remembrance Day in the Taipei Guesthouse in Taipei, Taiwan March 25, 2021. Thomas Prinz, directeur general de l institut allemand de Taipei vu lors de la journee de memoire pour les victimes de l Holocauste dans la Taipei Guesthouse à Taipei, Taiwan, le 25 mars 2021.

专访王子陶：我给德国和台湾的关系打7分 21.07.2021

担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。
July 29, 2020.*** FILE PHOTO: Passengers from international flights arrive at Heathrow Airport, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), London, Britain, July 29, 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo

为防印度变种，英国重被列为风险地区    15.05.2021

一段时间以来，英国已属于新冠病毒感染率最低的欧洲国家，且刚逐步放宽限制。然而，德国联邦政府刚刚再度发布对该国旅行警告。原因何在？  
FILE - In this May 27, 2019, file photo, a bird flies as Mount Everest is seen from Namche Bajar, Solukhumbu district, Nepal. Expedition operators on Mount Everest say that Chinese mountaineering officials will not allow spring climbs from their side of the mountain due to fears of the coronavirus. (AP Photo/Niranjan Shrestha, File) |

防疫「最高点」 中国设珠峰隔离线 10.05.2021

8,848米高的珠峰位于中国和尼泊尔边境，山顶是只有一张餐桌大小的小雪丘，现在中国政府宣布要画隔离线，會怎么做呢?
FILE - In this Saturday, Jan. 16, 2021, file photo, an Indian doctor shows a COVID-19 vaccine at a government Hospital in Jammu, India. India started exporting COVID-19 vaccines to its neighboring countries on Wednesday, Jan. 20. To start with, India will send 150,000 shots of the AstraZeneca vaccine to Bhutan and 100,000 shots to Maldives. Afterwards, vaccines will be sent Bangladesh, Nepal, India’s foreign ministry said. (AP Photo/Channi Anand, File)

疫苗外交：中国慢半拍 印度手笔大 22.01.2021

中国承诺向巴基斯坦、尼泊尔以及东南亚多国无偿提供大量疫苗。不过，制药强国印度也在展开疫苗外交，而且动作更快，手笔更大。
This picture taken on April 20, 2015 shows a view of Mount Everest (Background) and Nupse (Foreground) taken from the village of Tembuche in the Kumbh region of north-eastern Nepal. AFP PHOTO / ROBERTO SCHMIDT (Photo credit should read ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)

珠峰增高：世界最高峰再“长”1米 08.12.2020

中国和尼泊尔宣布了珠穆朗玛峰的 "修订高度"： 8848.86米（29032英尺）。新高度比尼泊尔前官方高度增加了1米，比中国前官方高度增加了大约4米。
FILE - In this Sunday, Oct. 21, 2012, file photo, Indian army soldiers walk along the line of control at the India- China border in Bumla in the northeastern Indian state of Arunachal Pradesh. The Indian army said Saturday, Sept. 12, 2020, that China has released five Indian nationals who went missing earlier this month from the state of Arunachal Pradesh amid simmering tensions between the two countries along a disputed mountain frontier. The five men were hunters and will be quarantined for 14 days as a precaution against the coronavirus before being handed over to their families, the army said in a statement. (AP Photo/Anupam Nath, File) |

中国侵占尼泊尔领土？ 两国官方均否认 04.11.2020

中国被指入侵和西藏接壤的尼泊尔西北部地区，甚至犯界修建9座混凝土建筑物。中尼边界会否像中印边界般起冲突？
Activists outside Gargi college Description: Activists gathered outside Gargi college in solidarity with students who were molested inside the campus during a college festival. Keywords: Delhi, Gargi college, Delhi University, molestation, protests, Delhi Police Who has taken the pictures?: Aamir Ansari When were the pictures taken?: February 13, 2020 What is the location?: Delhi, India

印度记者涉嫌向中国提供情报被捕 20.09.2020

印度资深记者夏尔马被指控向中国情报人员贩售印度国防战略及国防采购等敏感信息被捕。被捕的还有一名中国女子及其尼泊尔同伴，两人涉嫌向夏尔马支付大笔资金。
17.06.2016 *** This picture taken on June 17, 2016 shows a Nepalese man riding his motor bike in Lo Manthang in Upper Mustang. A biannual trade fair in Tibet offers a rare opportunity for those living in the remote former Buddhist kingdom of Upper Mustang in Nepal to cross the usually closed border into China, which is cultivating closer ties with the Himalayan nation. / AFP / PRAKASH MATHEMA / TO GO WITH AFP STORY: Nepal-China-Tibet-Religion-Border FEATURE by Ammu Kannampilly (Photo credit should read PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/P. Mathema

尼泊尔驱逐122名”黑居“中国人 09.01.2020

尼泊尔驱逐了122名居住在这个南亚邻国，但是却未持有该国有效签证的中国人。当地媒体报道称，他们被怀疑从事犯罪活动。
Sonnenuntergang über Pashupatinath Tempel, Kathmandu, Nepal, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

尼泊尔拘捕百名中国犯罪嫌疑人 24.12.2019

尼泊尔警方在首都加德满都的一次大搜捕行动中逮捕了122名中国人。在这个亚洲小国，经常有中国人因赌博和走私等刑事犯罪行为被逮捕。
Chinese President Xi Jinping is greeted by Nepalese children upon arrival in Kathmandu, Nepal, Saturday, Oct 12, 2019. Xi on Saturday became the first Chinese president in more than two decades to visit Nepal, where he's expected to sign agreements on some infrastructure projects.(Bikash Karki/Pool Photo via AP) |

夹缝求生 尼泊尔喜迎中国投资 13.10.2019

时隔20余年，尼泊尔再次有中国最高领导人到访：习近平在加德满都访问期间，两国签署多项合作协议，涉及互通互联、经贸投资和边境安全等领域。而流亡在尼泊尔的藏人则担心自己面临被引渡回中国的危险。
27/04/2009 Mount Everest, die höchste Müllkippe der Welt, wird sauber gemacht. Je mehr Bergsteiger den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, besteigen, desto schmutziger wird es dort. Tonnen von Müll liegen dort inzwischen, darunter Campingausrüstung, menschliche Ausscheidungen, leere Gaskanister oder Zelte. Bergfreunde sind besorgt, weil der Klimawandel das Eis auf dem Berg schmilzt und Müll den Prozess auch noch beschleunigt. Jasvinder Sehgal begleitet einige der Everest-Retter bei ihrer Arbeit. Copyright: Jasvinder Sehgal

尼泊尔清理珠峰垃圾 已收集三吨 01.05.2019

数十年来的商业攀登珠峰，给这座雪山带来大量的垃圾。尼泊尔方面派人在珠峰大本营、6400米处的2号营地、一直到7950米处的4号营地清理垃圾。
22/04/2009 Mount Everest, die höchste Müllkippe der Welt, wird sauber gemacht. Je mehr Bergsteiger den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, besteigen, desto schmutziger wird es dort. Tonnen von Müll liegen dort inzwischen, darunter Campingausrüstung, menschliche Ausscheidungen, leere Gaskanister oder Zelte. Bergfreunde sind besorgt, weil der Klimawandel das Eis auf dem Berg schmilzt und Müll den Prozess auch noch beschleunigt. Jasvinder Sehgal begleitet einige der Everest-Retter bei ihrer Arbeit. Copyright: Jasvinder Sehgal

德语媒体：冰雪消融的时候 16.04.2019

即便是在海拔8000多米的珠穆朗玛峰上，一场环境灾难也正在形成，除了登山者留下的成堆垃圾之外，还有很多冻僵的罹难者尸体....

继承夫业 妇女成登山助手 09.04.2019

尼泊爾有高山之囯的美譽。兩名尼泊爾婦女為繼承死去丈夫的事業，開始了登山助手這一職業，並希望社會改變對婦女的看法。

Zwei Brücken über dem Marsyangdi Fluss, Unteres Pisang, Manang, Nepal, Asien Copyright: imageBROKER/FrankxBienewald iblfbd04448014.jpg Two Bridges above the Marsyangdi River Lower Pisang Manang Nepal Asia Copyright image broker FrankxBienewald iblfbd04448014 JPG

喜马拉雅山麓的能源政治 10.11.2018

中国希望将尼泊尔也拉进“一带一路”的项目版图，这个愿望在尼泊尔也获得很多积极的反馈。中国的“一带一路”近来在不少伙伴国引发疑虑，在尼泊尔也不例外。
**ADVANCE FOR SUNDAY, JUNE 8** Chinese construction workers bore a hole in the harbor bed at the construction site of the new Hambantota harbor in Hambantota, about 160 kilometers (99 miles) south of Colombo, Sri Lanka, Wednesday, Jan. 30, 2008. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

德语媒体：从“不许吧唧”到“不许劝酒” 08.06.2018

中国在南亚地区大举投资，兴建基础设施，是发展援助，还是出于地缘政治的考量。此外，中国的“精神文明建设”也引起了德国记者的关注。
Picture No: 01 Titel:   Kathmandu - The kingdom of diversity Description: Kathmandu, the capital city of erstwhile Himalayan kingdom of Nepal is an unique example of religious diversity. Hinduism, Buddhism and the Tantra cult have blended here with the public life.          Keywords: Kathmandu; Nepal; Hinduism; Buddhism; Tantra cult; Religious diversity   Who is in the picture: The Angkor Wat temple complex When was it taken: October 2012 Where was it taken: Kathmandu, Nepal Copyright: I (Sirsho Bandopadhyay) have taken the picture and give DW the right to use it!

泽林视点：喜马拉雅的稀薄空气 05.04.2018

尼泊尔与迄今的强邻印度渐行渐远，同中国的关系日见紧密。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，对这个贫困国家而言，对北京的依赖性增加亦有风险。
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