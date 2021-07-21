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尼泊尔位于喜马拉雅山区，世界上最高的十座山峰中有八座位于尼泊尔境内，包括最高峰珠穆朗玛峰。
尼泊尔拥有古老的文化遗产，佛教创始人佛陀释迦牟尼即出生在尼泊尔。国家主体宗教信仰为印度教，另有少数群体信仰藏传佛教、伊斯兰教等。
担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。
一段时间以来，英国已属于新冠病毒感染率最低的欧洲国家，且刚逐步放宽限制。然而，德国联邦政府刚刚再度发布对该国旅行警告。原因何在？
8,848米高的珠峰位于中国和尼泊尔边境，山顶是只有一张餐桌大小的小雪丘，现在中国政府宣布要画隔离线，會怎么做呢?
中国承诺向巴基斯坦、尼泊尔以及东南亚多国无偿提供大量疫苗。不过，制药强国印度也在展开疫苗外交，而且动作更快，手笔更大。
中国和尼泊尔宣布了珠穆朗玛峰的 "修订高度"： 8848.86米（29032英尺）。新高度比尼泊尔前官方高度增加了1米，比中国前官方高度增加了大约4米。
中国被指入侵和西藏接壤的尼泊尔西北部地区，甚至犯界修建9座混凝土建筑物。中尼边界会否像中印边界般起冲突？
印度资深记者夏尔马被指控向中国情报人员贩售印度国防战略及国防采购等敏感信息被捕。被捕的还有一名中国女子及其尼泊尔同伴，两人涉嫌向夏尔马支付大笔资金。
尼泊尔驱逐了122名居住在这个南亚邻国，但是却未持有该国有效签证的中国人。当地媒体报道称，他们被怀疑从事犯罪活动。
尼泊尔警方在首都加德满都的一次大搜捕行动中逮捕了122名中国人。在这个亚洲小国，经常有中国人因赌博和走私等刑事犯罪行为被逮捕。
时隔20余年，尼泊尔再次有中国最高领导人到访：习近平在加德满都访问期间，两国签署多项合作协议，涉及互通互联、经贸投资和边境安全等领域。而流亡在尼泊尔的藏人则担心自己面临被引渡回中国的危险。
数十年来的商业攀登珠峰，给这座雪山带来大量的垃圾。尼泊尔方面派人在珠峰大本营、6400米处的2号营地、一直到7950米处的4号营地清理垃圾。
即便是在海拔8000多米的珠穆朗玛峰上，一场环境灾难也正在形成，除了登山者留下的成堆垃圾之外，还有很多冻僵的罹难者尸体....
尼泊爾有高山之囯的美譽。兩名尼泊爾婦女為繼承死去丈夫的事業，開始了登山助手這一職業，並希望社會改變對婦女的看法。
中国希望将尼泊尔也拉进“一带一路”的项目版图，这个愿望在尼泊尔也获得很多积极的反馈。中国的“一带一路”近来在不少伙伴国引发疑虑，在尼泊尔也不例外。
中国在南亚地区大举投资，兴建基础设施，是发展援助，还是出于地缘政治的考量。此外，中国的“精神文明建设”也引起了德国记者的关注。
尼泊尔与迄今的强邻印度渐行渐远，同中国的关系日见紧密。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，对这个贫困国家而言，对北京的依赖性增加亦有风险。
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