专访王子陶：我给德国和台湾的关系打7分

担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。