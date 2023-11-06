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尼泊尔位于喜马拉雅山区，世界上最高的十座山峰中有八座位于尼泊尔境内，包括最高峰珠穆朗玛峰。
尼泊尔拥有古老的文化遗产，佛教创始人佛陀释迦牟尼即出生在尼泊尔。国家主体宗教信仰为印度教，另有少数群体信仰藏传佛教、伊斯兰教等。
尼泊尔最贫穷的地区发生5.8级地震，157人死亡。午夜的地震，让土石搭建的简单房屋下许多居民难于逃生。由于偏远，救援物资难以运抵，很多人仍在寒冷中露天过夜。
尼泊尔加德满都西部周五午夜前夕发生严重地震，许多人在家中熟睡时遭遇了这场突如其来的灾难。强烈的震感甚至延伸到了远处的印度。
尼泊尔总理普拉昌达访问中国一周的时间里，双方承诺将增进贸易，促进旅游，但他表示，尼泊尔不会加入任何安全联盟。目前，印度是该国最重要的贸易伙伴。
尼泊尔一架客机起飞不久后失联，飞机上共有19名乘客，其中包括2名德国人。恶劣的天气给搜救工作带来不便。
中国似乎急于加强与邻国尼泊尔的关系。此前，两国在几次基础设施融资方面出现分歧，而美国最近对加德满都赠款5亿美元。
尼泊尔《加德满都邮报》报道称，到访尼泊尔的中国外长王毅在推动尼泊尔参与“一带一路”基建项目方面没有取得明显进展。报道称，王毅同尼泊尔外长卡德加共同签署的“九点协定”中甚至没有出现“新丝绸之路”的表述。
一段时间以来，英国已属于新冠病毒感染率最低的欧洲国家，且刚逐步放宽限制。然而，德国联邦政府刚刚再度发布对该国旅行警告。原因何在？
8,848米高的珠峰位于中国和尼泊尔边境，山顶是只有一张餐桌大小的小雪丘，现在中国政府宣布要画隔离线，會怎么做呢?
中国和尼泊尔宣布了珠穆朗玛峰的 "修订高度"： 8848.86米（29032英尺）。新高度比尼泊尔前官方高度增加了1米，比中国前官方高度增加了大约4米。
中国被指入侵和西藏接壤的尼泊尔西北部地区，甚至犯界修建9座混凝土建筑物。中尼边界会否像中印边界般起冲突？
尼泊尔驱逐了122名居住在这个南亚邻国，但是却未持有该国有效签证的中国人。当地媒体报道称，他们被怀疑从事犯罪活动。
尼泊尔警方在首都加德满都的一次大搜捕行动中逮捕了122名中国人。在这个亚洲小国，经常有中国人因赌博和走私等刑事犯罪行为被逮捕。
时隔20余年，尼泊尔再次有中国最高领导人到访：习近平在加德满都访问期间，两国签署多项合作协议，涉及互通互联、经贸投资和边境安全等领域。而流亡在尼泊尔的藏人则担心自己面临被引渡回中国的危险。
数十年来的商业攀登珠峰，给这座雪山带来大量的垃圾。尼泊尔方面派人在珠峰大本营、6400米处的2号营地、一直到7950米处的4号营地清理垃圾。
即便是在海拔8000多米的珠穆朗玛峰上，一场环境灾难也正在形成，除了登山者留下的成堆垃圾之外，还有很多冻僵的罹难者尸体....
尼泊爾有高山之囯的美譽。兩名尼泊爾婦女為繼承死去丈夫的事業，開始了登山助手這一職業，並希望社會改變對婦女的看法。
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