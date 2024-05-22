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尼泊尔“珠峰人”第30次登顶珠峰 刷新纪录

2024年5月22日

尼泊尔著名登山向导卡米·丽塔·夏尔巴于本周三（5月22日）第30次登顶世界最高峰珠穆朗玛峰，打破了自己此前创下的登顶次数世界纪录。30年前他首次登顶珠峰。

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54岁的“珠峰人”卡米·丽塔（Kami Rita Sherpa）再度刷新自己创造的“登峰”纪录。
54岁的“珠峰人”卡米·丽塔（Kami Rita Sherpa）再度刷新自己创造的“登峰”纪录。图像来源: Kami Rita Sherpa/REUTERS

（德国之声中文网）卡米·丽塔（Kami Rita Sherpa）今年54岁，又被称为“珠峰人”。他在本月12日刚刚以第29次登顶珠峰的成绩打破自己此前纪录，十日之后他再次刷新纪录，登上海拔8849米的珠穆朗玛峰。他之前曾表示自己“只是在工作”，并没有刻意去追求刷新纪录。

来自“七峰探险”（Seven Summit Treks）的明玛·夏尔巴（Mingma Sherpa）是卡米·丽塔的登山探险组织者，他告诉法新社：“卡米·丽塔今早登顶珠峰。他现在以30次登顶次数创下了新纪录。”

卡米·丽塔首次登顶珠峰是在1994年，当时他在为一支商业探险队工作。从那以后，他几乎每年都会攀登珠峰，给登山者当向导。

卡米·丽塔在今年5月12日第29次登顶珠峰后对法新社表示：“我为创纪录感到高兴，但纪录最终是会被打破的。”“更让我感到高兴的是，攀登珠峰可以帮助尼泊尔在世界上得到认可。”

去年，卡米·丽塔在另一位向导帕桑·道瓦·夏尔巴（Pasang Dawa Sherpa）追平了他的登顶次数后，两次登顶珠峰，再次刷新纪录。除珠峰外，他还征服了其他8000米高峰，包括世界第二高峰、位于巴基斯坦的乔戈里峰。

本月，卡米·丽塔成功完成两次登顶，与此同时，本登山季死亡人数也攀升至五人。

一名来自罗马尼亚的登山者在尝试攀登世界第四高峰洛子峰（Lhotse）时死亡。据其探险组织者、来自马卡鲁探险（Makalu Adventure）的莫汉·兰萨尔（Mohan Lamsal）称，周一早上，该登山者在三号营地的帐篷内被其向导发现死亡。并透露该罗马尼亚登山者名叫加布里埃尔·维奥雷尔·塔巴拉（Gabriel Viorel Tabara）。

珠峰与洛子峰共享同一路线，直到7200米高度后才分开。“我们正在努力将他的遗体运下来。”兰萨尔说道。

本月早些时候，两名蒙古登山者在珠峰冲顶途中失踪，后被发现时已死亡。本季另有两名登山者，一名法国人和一名尼泊尔人在世界第五高峰马卡鲁峰时遇难。

尼泊尔今年已向登山者发放超过900张登山许可证，其中包括419张珠峰登山许可证，收取了超过500万美元的特许权使用费。

继一支登山绳索固定团队于上月成功登顶后，已有共计约500名登山者和他们的向导完成珠峰登顶。今年，中国还自2020年疫情爆发后，首次重新向外国人开放了西藏路线。

尼泊尔拥有世界上10座最高峰中的8座，每年春天会迎来数百名登山探险者，因为此时春暖花开，温度宜人，风力也较弱。

2023年共有超过600名登山者成功登顶珠峰，但去年也是攀登珠峰死亡人数最多的一年，共有18人遇难。

登顶珠峰的中国盲人

（法新社）

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