 尼泊尔清理珠峰垃圾 已收集三吨 | 科技环境 | DW | 01.05.2019

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科技环境

尼泊尔清理珠峰垃圾 已收集三吨

数十年来的商业攀登珠峰，给这座雪山带来大量的垃圾。尼泊尔方面派人在珠峰大本营、6400米处的2号营地、一直到7950米处的4号营地清理垃圾。

Mount Everest wird gesäubert (DW/Jasvinder Sehgal)

资料照片：在珠峰上清理出来大量垃圾

DW.COM

中国希望将尼泊尔也拉进“一带一路”的项目版图，这个愿望在尼泊尔也获得很多积极的反馈。中国的“一带一路”近来在不少伙伴国引发疑虑，在尼泊尔也不例外。 (10.11.2018)

尼泊尔新出台的安全措施将禁止单人登山者以及身患残疾者攀登该国境内的山峰。为了登上世界最高峰珠穆朗玛峰的峰顶，至今已经有超过290人付出了生命的代价。 (30.12.2017)

（德国之声中文网）尼泊尔官方周三（5月1日）表示，在头两周内，清洁队伍便收集了3吨垃圾。这些垃圾中有废弃的帐篷、登山器械、燃气罐甚至人的粪便。

今年的春季登山季已于上月开始。尼泊尔政府派出14人清洁队伍的计划是，在一个半月内带回10吨垃圾。

目前，清洁队已经在大本营及附近地区收集了3吨垃圾。队员们正在更高海拔的营地收集更多垃圾。

尼泊尔军方一架直升机将已收集垃圾的三分之一运往加德满都回收。剩余的可分解垃圾则被带往邻近的奥卡尔东加（Okhaldhunga）处理。

目前，8名清洁队员在6400米处的2号营地收集垃圾，3名队员轮流前往7950米处的4号营地，在那里停留15天，在冰雪的山峰陡坡上收集垃圾。

Mount Everest wird gesäubert (DW/Jasvinder Sehgal)

珠峰两侧的国家政府都在想方设法清除越来越多的攀登者制造的垃圾。6年前，尼泊尔开始对每个登山队收取4000美元的"垃圾押金"。如果每名登山者带回至少8公斤垃圾，就将退还押金。但只有半数登山者带回了垃圾。

2月，中国禁止游客前往西藏的珠峰大本营，并表示将清理登山垃圾。

迄今为止，已有超过4000人登上珠峰，去年就有创纪录的807名攀登者登上8848米的峰顶。

全球变暖、冰川融化也让一些垃圾、甚至过往登山者的遗体暴露出来。66年前，埃德蒙·希拉里（Edmund Hillary）和丹增诺吉（Tenzin Norgay）首次成功登上珠峰峰顶。

苗子/叶宣（法新社）

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