尼泊尔提出“一带一路”新框架 总理奥利上任后首访北京

尼泊尔国内政治力量之间最终敲定了“一带一路”新合作框架，总理奥利上任后带着它首访北京。他还希望中国兑现价值7.4亿美元的发展援助资金承诺。

（德国之声中文网）尼泊尔总理卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利（Khadga Prasad Sharma Oli）于周一（12月2日）启程前往北京访问，寻求为"一带一路"倡议（BRI）下的中国资助基础设施项目制定新的合作框架。

2017年，中国与尼泊尔签署了"一带一路"框架协议，但至今尚无一个项目启动实施。

尼泊尔主要政治力量之间的意识形态分歧，以及更广泛的地缘政治和债务可持续性问题，阻碍了项目的进展。

"一带一路"是中国全球基础设施资助计划，旨在帮助发展中国家改善交通和数字网络。但该计划也因让资金紧缺的国家背负中国债务而广受批评。

2019年，尼泊尔与中国宣布建立改进后的战略合作伙伴关系，两国再次达成"一带一路"合作框架协议，提出建设"跨喜马拉雅多维连接网络"，为"一带一路"下的港口、公路、铁路、隧道和数字连接项目铺平道路。

尼泊尔提出了包括跨喜马拉雅铁路可行性研究在内的九个不同项目的建议。

此外，据《加德满都邮报》报道，尼泊尔还在等待中国兑现价值7.4亿美元发展援助资金承诺，包括2019年中国国家主席习近平访问尼泊尔时宣布的援助。

本周是奥利担任总理以来首次出访，此次北京之行对于推动"一带一路"项目的执行和获得中国承诺的发展援助资金具有重要意义。

尼泊尔提出"一带一路"合作新框架

奥利总理计划于12月3日在北京会见中国国家主席习近平和国务院总理李强，并预计将敦促中国领导层批准加德满都推动的"一带一路"合作新框架。

一位不愿透露姓名的尼泊尔外交部高级官员告诉德国之声，新框架突出了尼泊尔更倾向于通过中国赠款而非贷款资助"一带一路"项目的立场。

不过，该官员补充说，其他融资选项也开放，比如优惠贷款和合资项目。

尼泊尔还希望更多关注地面交通连接和能源基础设施建设。

如果中国愿意将其承诺的发展援助资金转用于"一带一路"项目，尼泊尔也持开放态度。

尼泊尔深陷债务泥淖

"一带一路"项目伴随着对高利率中国商业贷款潜在风险的担忧，这些贷款的利率通常超过4%，而世界银行和亚洲开发银行等多边金融机构的贷款利率约为1%。

尼泊尔外交部长阿尔祖·拉娜·德乌巴（Arzu Rana Deuba）上周五在中国成都向中国国务委员兼外交部长王毅递交了新的实施计划。

"我已向中方说明了我们无法通过贷款推进'一带一路'项目的状况，因为我们已经因高公共债务面临压力，"她在返回加德满都后对记者表示，"我们希望中国提供赠款。"

根据尼泊尔公共债务管理办公室的数据，该国总国债约占其GDP的44%，目前估计为420亿美元，这使尼泊尔成为南亚最贫困的国家之一。

尼泊尔约有100亿美元外债，其中大部分来自世界银行等多边捐助者。中国债务占其中约4%。

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尼泊尔国内难得的政治共识

尼泊尔努力平衡与印度和美国的关系，而这两个国家都希望遏制中国日益增长的影响力，这使其在"一带一路"问题上的立场变得复杂。

这些压力削弱了加德满都在与中国谈判时专注于其发展优先事项的能力。

多年来，尼泊尔的两大政党--尼泊尔大会党和尼泊尔共产党（联合马列）--在如何推进中国投资的问题上存在意识形态分歧。

尼泊尔大会党主张通过中国赠款资助"一带一路"项目，包括提议的跨喜马拉雅铁路，并频繁提出债务可持续性、本地所有权和就业机会等问题。

相比之下，包括总理奥利领导的尼泊尔共产党（联合马列）在内的左翼政党对通过贷款为"一带一路"融资持开放态度，认为中国投资对解决基础设施赤字、振兴经济机会以及减少尼泊尔对印度在贸易和交通方面的过度依赖至关重要。

"'一带一路'延迟的主要原因是我们的地缘政治，这影响了国内的政治共识，"尼泊尔前外交秘书马杜·拉曼·阿查里亚（Madhu Raman Acharya）对德国之声表示。

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加德满都特里布文大学的助理教授兼中国问题研究员莉拉·尼亚奇亚伊（Lila Nyaichyai）也指出，早期缺乏政治共识阻碍了"一带一路"项目的进展。

"我们本应在2017年签署'一带一路'框架协议之前就解决有关贷款或赠款的争论。"她对德国之声表示，"我怀疑我们的领导层在作出决定时，是为了眼前的政治利益，还是为了执行这些项目。"

由尼泊尔大会党和尼泊尔共产党（联合马列）组成的联合工作组最终敲定了"一带一路"新合作框架--这两个政党是奥利总理领导的政府中的主要联盟伙伴。

这让人觉得，新框架至少在尼泊尔最大的政治力量之间达成了一致。

"这也是和中国达成'一带一路'协议的一个好时机，因为这种政治共识在尼泊尔并不常见，"尼泊尔外交部的一位高级官员表示。

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