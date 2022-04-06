尼泊尔寻找失联客机 恶劣天气阻碍搜救

（德国之声中文网）一架载有22人的客机在尼泊尔失联。这架飞机隶属塔拉航空公司Tara Air，该航空公司表示，周日上午（5月29日），这架飞机在尼泊尔中部喜马拉雅观光胜地博卡拉起飞后不久即失联。

这是一架"双水獭"双发涡桨轻型飞机，目的地是乔姆瑟姆（Jomsom）机场，这里是深受登山者青睐的旅游地点。飞机上有19名乘客。塔拉航空公司表示，其中13名乘客是尼泊尔人，4名印度人，还有2名德国乘客，另外还有3名空乘人员。

天气恶劣难以搜救

塔拉航空公司一名发言人说："我们正尝试寻找飞机可能出现的区域。"尼泊尔内政部说，已经派出两架直升机进行搜寻。然而，当地天气不佳，能见度极其有限："恶劣的天气或会阻碍搜索行动。"

尼泊尔航空业近年来迅速发展，但由于培训不足和飞机维护不当，安全标准很低。欧盟禁止来自尼泊尔的航班进入其领空。此外，尼泊尔简易机场多设置在困难的山区，加上天气变幻莫测，给飞行带来更多风险。

(德新社，法新社)

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