尼泊尔宣布与中国签署一带一路合作框架协议

尼泊尔外交部本周三（12月4日）宣布和中国签署了"一带一路合作框架"。七年前，两国签署了初步协议，但此后一直没有取得进展。尼泊尔总理奥利目前正在中国访问。

（德国之声中文网）本周二（12月3日），中国国家主席习近平、总理李强、人大委员长赵乐际等国家领导人分别在北京会见来访的尼泊尔总理奥利。奥利今年7月宣誓就职。他从本周一开始对中国进行为期四天的访问，打破了尼泊尔总理就职后首先访问新德里的惯例。

中国外交部12月3日发表"中华人民共和国和尼泊尔联合声明"，其中写道，"双方同意及时灵活落实两国已签署的协议、达成的共识，决定完成两国共同实施的项目和活动。双方同意加强两国发展战略对接，进一步推动高质量共建'一带一路'合作走深走实。双方表示愿尽快签署关于推动构建中尼跨喜马拉雅立体互联互通网络发展合作的谅解备忘录和关于共同推进'一带一路'建设的合作框架协议。双方承诺在口岸、公路、铁路、航空、电网、通信等方面加强互联互通，帮助尼泊尔从'陆锁国'转变为'陆联国'。"

据中国官媒报道，12月3日，中国与尼泊尔正式签署一项重要经济合作协议，标志着两国在经济、技术等多个领域合作的进一步深化。这次合作的主要文件包括《中尼经济技术合作协定》《项目立项换文》以及《中尼发展合作规划（2025-2029）》的谅解备忘录。

2017年，尼泊尔和中国签署了关于在"一带一路"倡议下开展合作的谅解备忘录。但由于未制定合作框架且没有在尼泊尔获得各政党的共识，过去七年来，尼泊尔和中国没有规划或启动任何项目。

中国外交部12月3日发表的中国与尼泊尔的联合声明指出，双方将共同推动援尼阿尼哥公路保通项目四期、斜尔瓦-西米科特公路项目，落实好加德满都内环路改造二期项目，欢迎签署援尼多卡-察哈尔隧道工程可行性研究项目立项换文，同意推进色拉公路修复改善项目沿线障碍物迁移及后续建设等等。

尼泊尔外交部12月4日在社交媒体X上宣布，"尼泊尔政府和中华人民共和国政府今天签署了一带一路合作框架"，但没有透露细节。

债务问题已在奥利联合政府内部引发争论，奥利的主要支持者尼泊尔大会党反对任何由贷款资助的项目。

中国曾向尼泊尔贷款2.16亿美元，用于在尼泊尔第二大城市博卡拉（Pokhara）修建一座国际机场。该机场去年开始运营。中国将此视为一带一路的一个成功标志。但是，由于印度拒绝大型客机经过其领空西飞，该机场面临国际航班不足的问题。尼泊尔境内媒体今年8月报道称，尼泊尔财政部"请求"中国将博克拉国际机场的2.16亿美元的建设贷款转为"赠款"。

（路透社等）

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