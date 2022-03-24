尼泊尔媒体：王毅在尼推动“一带一路”缺少显著进展

（德国之声中文网）《加德满都邮报》报道称，尼泊尔总理德乌帕的发言人说，尼泊尔期待中国可以更多地直接投资项目，而不是提供贷款。

2017年，中国同尼泊尔签署“一带一路”合作备忘录。

中国外交部周日（3月27日）刊登的新闻稿中称，王毅同尼泊尔外长卡德加举行会谈时强调，“愿加快推进重点合作项目，确保两国陆路口岸畅通，探讨开展跨境电力合作，丰富拓宽两国经济人文往来，特别是推进中尼跨境铁路项目，建设跨喜马拉雅立体互联互通网络……”

2019年中国国家主席习近平对尼泊尔进行国事访问期间，双方发表《中尼联合声明》，宣布开展中国吉隆至尼泊尔加德满都的跨境铁路项目可行性研究。路透社引述官员称，在这方面尚未取得任何进展。

路透社报道，中尼两国将就跨喜马拉雅山脉高压输电线路计划展开可行性研究。据报道，尼泊尔在旱季面临电力短缺问题，所以这项从中国那里进口电力的计划将能缓解这一问题。

王毅到访尼泊尔前不久，尼泊尔议会刚刚批准接受美国提供的5亿美元的基础设施建设发展援助。包括联合执政的一些党派都质疑美国这一金援举动的动机。一些批评人士担心同中国保持良好关系的尼泊尔可能会倒向美国。尼泊尔议会做出决定前，尼泊尔国内多次爆发反对接受美国援助的抗议活动。

本周五（25日），王毅在结束对印度的访问之后到达尼泊尔。访尼期间他还以视频连线方式出席了博克拉国际机场工程竣工仪式。博克拉国际机场距离加德满都以西125公里，利用中国提供的2.16亿美元贷款建造而成。

该机场建设项目负责人向路透社表示，博克拉国际机场预计将于今年年底投入使用。

王毅在访问期间分别与尼泊尔总统班达里和总理德乌帕举行会见，同尼外长卡德加举行会谈，并分别会见尼共联合马列主席奥利和尼共毛主义中心主席普拉昌达。

中国外交部的新闻稿中称，尼泊尔总统班达里在会见王毅时表示，“尼方赞赏中国共产党一贯坚持民主发展道路，致力于为人民谋幸福，为人类谋进步。我们从不认同国际上某些势力对中国和中国共产党的抹黑。祝愿并坚信中国道路和中国模式将取得更大成功”。

（德新社、路透社）

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