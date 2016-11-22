震后十天：登山者收拾行囊 救援举步维艰

10天前的尼泊尔大地震已经造成7557人丧生。在蓝塘山谷，山体滑坡掩埋了整个村庄，恶劣天气让偏远山区的救援难上加难。珠峰大本营的登山者们开始收拾行囊，各国搜救队也被要求撤离。