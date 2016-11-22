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2015年4月25日，尼泊尔发生里氏8.2强震。
由于震源距离地表很近，造成严重人员和财产损失。当地大量人文古迹也受到严重破坏。
一年前，在尼泊尔地震中，布达纳特（Boudanath）佛塔受损。这个建筑是加德满都的最主要朝圣地之一。修缮佛塔费高达200万欧元。
2015年四月25日强烈地震给尼泊尔带来的创伤仍随处可见。本台记者Stefan Nestler在地震灾区看到，地震后一年，重建工作进展非常缓慢。
一年前的今天尼泊尔发生里氏7.8级强震，地震造成近9000人死亡，大量灾民无家可归。现如今一名在德国生活的尼泊尔人找到了一种让房屋变得更为坚固的建筑方法，让尼泊尔人住得更加安全。
震灾过后，尼泊尔妇女和儿童更加生计无着。人口贩子纷纷将目光投向难民营，劫走儿童、奸淫女性。
印度和中国承诺为尼泊尔地震后重建提供近15亿美元援助。对印中而言，这也是扩大对尼泊尔影响力的机会。
今年4月的尼泊尔大地震不仅改变了震区人们的生活，也在大自然留痕——它让世界最高峰珠穆朗玛峰向西南方向移动了3厘米。
周二，大地震再袭尼泊尔。地震当天，一架载有8人、执行救援任务的美军直升机失踪。尼泊尔方面周五表示，找到直升机残骸和3具尸体。
尼泊尔再度遭遇地震，很多人试着给家人打电话，可是通信还正常吗？他们的房子还在吗？
三周前遭强震重创的尼泊尔本周二再次发生地震，造成数十人死亡，近两千人受伤。上一次强震后展开的救援工作也因此受到影响。此外，美军一架参与救灾工作的直升机连同6名机上人员失踪。
10天前的尼泊尔大地震已经造成7557人丧生。在蓝塘山谷，山体滑坡掩埋了整个村庄，恶劣天气让偏远山区的救援难上加难。珠峰大本营的登山者们开始收拾行囊，各国搜救队也被要求撤离。
这些天要想在加德满都租到车，就必须得带着救援物资前往地震灾区，我们带着一个当地慈善机构的帐篷和睡垫驱车前往班斯巴里。
重创尼泊尔的大地震已过去9天，造成超过7200人丧生。当地官员表示，因为缺少直升机，受灾最严重的偏远地区的救灾工作受到影响。
地震发生一周后，受重创的尼泊尔满目疮痍，死亡人数不断攀升，在断壁残垣下找到幸存者的希望愈加渺茫。这时，救援队在废墟下救出一名百岁高龄的老人。
周六的德语媒体，关注了尼泊尔救灾背后的大国角力，以及中俄关系的新动向。
救援人员目前的紧要任务除了要为尼泊尔大地震中的幸存者提供支持，还要面临的另一项艰巨任务是强震带来的毁灭性后果。与此同时，尼泊尔对不断"流窜"的谣言和哄抬粮食价格者使出"杀手锏"。
尼泊尔强震结束不到一周的时间，尼泊尔官方宣布重新启动珠穆朗玛峰登山旅游项目。
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