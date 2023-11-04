尼泊尔地震造成百余人死亡

（德国之声中文网）这次地震至少造成157人死亡，数十人受伤。尼泊尔国家地震监测与研究中心测定地震震中位于加德满都以东约400公里的贾加科特(Jajarkot)地区，美国地质调查局初步测定地震震级为5.6级，震源深度为17.9公里。而德国地理科学研究中心（GFZ）给出的数据则是6.2级和10公里的震源深度。

尼泊尔总理达哈尔对地震造成的人员与物质损失表达了“深切的悲痛”，并称政府已部署安全部队协助救援工作。内政部发言人巴塔拉伊表示，已有信息显示，因地震导致两个地区出现了人员和财产损失，政府已经动员安全部队开展救援工作。

8年来最致命地震

据报道，这场地震是自2015年两次大地震以来最致命的一次，那次地震约有9,000人死亡，损毁了约100万栋建筑。当前死亡人数包括贾加科特地区的105人和邻近的鲁昆县(Rukum)的52人。该国地震中心表示，在贾加科特记录到了175次余震，其中6次的震级达到4级或以上。

据悉，贾加科特地区有三个城镇和三个村庄受到影响，该地区有大约19万人口，村庄散布在偏远的山区。至少有85人在鲁昆县受伤，55人在加贾尔科特受伤。

由于余震不断，数千名居民整夜在寒冷的露天中度过，因为他们害怕回到已经出现裂缝的房屋中。当地电视台画面显示，救援人员徒手挖掘废墟，寻找倒塌房屋中的幸存者。画面中，受伤的人们被抬上救援直升机转移到医院。

尼泊尔总理办公室呼吁政治党派、社会工作者和公众捐款，以帮助为幸存者安排食物、水、衣物和帐篷。副总理什雷斯塔表示，印度和中国已表示愿意协助搜救行动。

由于天气不佳，一架携带医疗物资和卫生工作者的小型飞机不得不改道前往附近的苏尔克特地区。当地媒体画面显示多层砖房的外立面已崩塌，家具散落一地。社交媒体平台X上的视频显示人们在一些建筑物被疏散时跑向街道。

全球地震危险度最高的7个地区 危险地带 全球共分7大洲。各洲板块的交界地区是发生地震的高危地区。当两个板块相互碰撞，可能会发生地震。尼泊尔位处印度板块和欧亚板块的交汇区。上周六，这两个板块相撞引发了尼泊尔的强震。全球地震频发地区都在哪些国家呢？

全球地震危险度最高的7个地区 1. 尼泊尔，巴克塔布 2015年4月25日，一场7.8强震摧毁了加德满都市（Kathmandu）的大部分地区，超过3700人死亡。紧张的援救工作继续进行：距离加德满都市不远的巴克塔布市（Bhaktapur），尼泊尔士兵正挖开废墟营救伤者和遇难者的尸体。

全球地震危险度最高的7个地区 1. 尼泊尔，巴克塔布 在加德满都谷地有7处被列为世界遗产的古迹。图中便是其中之一：斯瓦扬布纳特佛寺（Swayambhunath，俗称“猴庙”）。对尼泊尔人来说，这些古迹具有重要的文化和宗教价值，此外这些建筑也是尼泊尔著名的旅游景点。哪些建筑被毁，受到损害的程度如何目前人们还没有掌握到确切的信息。

全球地震危险度最高的7个地区 1. 尼泊尔，巴克塔布 废墟内仍有民众没有被救出，一些救援人员徒手进行挖掘。

全球地震危险度最高的7个地区 2. 日本，福岛 距尼泊尔5000公里之外的日本也遭遇过地震重创。2011年3月11日，一场地震引发了核泄漏危机。这是日本史上最严重的大灾害，超过1.8万人死亡。地震引发海啸，损害了福岛核电站，发生核泄漏事故。

全球地震危险度最高的7个地区 2. 日本，福岛 2013年福岛核电站又重新投入使用。日本被普遍认为是防震方面的专家。城市中座座摩天大楼都拥有特殊的防震地基，发生地震的时候这些“抗震楼”筑会摇摆减震，吸收冲力。

全球地震危险度最高的7个地区 3. 印度洋，安达曼海 印度安达曼海的这组岛屿距离印澳板块和欧亚板块之间断层带不远。因为板块之间的相互冲撞，这里常常发生海啸和地震。

全球地震危险度最高的7个地区 3. 印度洋，安达曼海 2004年12月26日，苏门答腊岛海域发生地震，引起高达20米的海啸。总共导致23万人丧生。在 印度尼西亚、泰国和斯里兰卡、整片整片的海岸线被摧毁。

全球地震危险度最高的7个地区 4. 中国，云南 云南风景秀丽，景色迷人。错落有致的梯田独具风韵，吸引了大批游客来参观。不过云南也是地震频发地区。这个省份位于印澳板块与欧亚板块的北部分界线。

全球地震危险度最高的7个地区 4. 中国，云南 2014年8月云南发生6.5级强震，根据多家媒体的报道，这场灾害造成逾400人死亡。超过10万人无家可归。中国多个地区都发生过强烈地震。2008年四川发生汶川地震，超过7万人丧生。

全球地震危险度最高的7个地区 5. 意大利， 拉奎拉 欧洲范围内也存在地震高危区。2009年，发生在意大利拉奎拉(L'Aquila)的一场地震夺取了逾300人的生命。数千人沦为无家可归者。7名科学家随后因"做出错误预测"被判入狱6年。这个判决受到了国际社会的谴责：人们目前掌握的技术不足预测地震的发生。

全球地震危险度最高的7个地区 6. 美国，旧金山 金门大桥是旧金山的标志性建筑。不过这座大桥或将面临地震考验。根据专家的预测，旧金山可能在近期发生自1906年以来最严重地震。

全球地震危险度最高的7个地区 6. 美国，旧金山 1906年的那场大地震几乎使旧金山毁于一旦，雪上加霜的是，这场地震引发了严重火灾。超过300人死亡，是美国遭遇的最严重自然灾害事件之一。

全球地震危险度最高的7个地区 7. 智利，瓦尔迪维亚 智利南部的瓦尔迪维亚（Valdivia）丝毫看不到大地震的危险。不过潜在的危险是存在的：智利海岸位于纳斯卡和南美洲板块的交界处，是地震高发区，而地震会引发海啸。

全球地震危险度最高的7个地区 7. 智利，瓦尔迪维亚 1960年智利发生9.5级大地震，是观测史上记录到规模最大的地震。这场灾难毁坏了治理的大部分基础设施，近1700人死亡，数百万人无家可归。智利最近一次发生的大型地震是在2010年。有研究人员表示，下次大地震将发生在智利北部地区。 作者: Lisa Duhm



震感延伸至印度

这场地震的震感在约600公里外的新德里以及印度北部其他地区都有所体现，建筑物的震动迫使人们深夜跑上街头。印度总理莫迪表示，他对尼泊尔的生命损失和破坏感到深深的悲痛，并在X上发帖称：“印度与尼泊尔人民同在，随时准备提供一切可能的帮助。我们的思念与逝去的家庭同在，祝愿伤者早日康复。”

尼泊尔位于喜马拉雅山脉地区，当地地质活动极为频繁。印度板块以每年约两厘米的速度在欧亚板块下方移动，导致地震频繁。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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