尼桑前总裁戈恩一怒中断DW采访

（德国之声中文网）卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）曾经是国际汽车行业里权倾一时的领军人物之一。2019年，他被捕入狱，然后假释期间又逃离日本的事件更是轰动了全球。

在接受德国之声“冲突地带”（Conflict Zone)栏目采访时，戈恩突然中断了节目谈话。当栏目主持人塞巴斯蒂安（ Tim Sebastian）谈到，2018年戈恩被捕数周之后，曾有过接触媒体的机会时，戈恩以主持人“动机恶劣”为由中断了采访。

主持人塞巴斯蒂安表示，他之所以提出这一问题，本想是给戈恩一个自我澄清的机会。戈恩宣称，他受到了陷害，有人想毁坏他的名誉。目前生活在贝鲁特的戈恩说：“如果您认为，当时我有过接触媒体的机会，那么只能说您的动机很恶劣。”2019年12月，陷入危机的戈恩通过一次传奇般的出逃行动，离开日本前往贝鲁特。

戈恩曾担任一个汽车工业联盟的负责人，旗下包括尼桑、雷诺以及三菱三家汽车制造商。2018年，他在日本遭到逮捕，并以不当金融行为被提起诉讼。

在接受德国之声采访时戈恩表示：“您很清楚，我当时被剥夺了任何说话的权利。您现在提出这样的问题，说明您的动机非常恶劣。既然您有恶劣的动机，那我们就中断相关的讨论吧。”

戈恩说：“长达14个月的时间里，我被禁止与我的妻子谈话，我被禁止见我的家人。我在日本组织了一次新闻发布会，立即又遭到逮捕。当我第二次被释放的时候，检察官对我说，你有自由发表讲话的权利，我也有对你提起新控罪的权利。如果您现在说我当时有讲话的自由，那我不得不说，您没有最起码的善意。”

2019年一月，也就是戈恩首次被捕的几星期之后，他接受法新社和法国《回声报》采访时，对日本对他的逮捕行动提出批评，并表示他受到了阴谋陷害，尼桑想要毁坏他的名誉。

这位尼桑前总裁倒台之后，受到多项刑事和民事指控。戈恩假释期间从日本逃往黎巴嫩，因为黎巴嫩同日本之间没有递解协定。戈恩出生在巴西，但也拥有黎巴嫩和法国国籍。

今年六月，戈恩的两名疑似同谋承认，他们当年曾协助戈恩逃出日本。

戈恩中断采访前，曾对日本的司法机构提出严厉批评。“我很愿意到日本接受法庭的审判，但前提条件是，日本必须有一个允许辩护律师讲话的司法制度。”“我已经被这个披着司法外衣的体制打压了一年多，只要这种笑话般的人质司法制度依然存在，我就绝不会回去。”

戈恩也对法国司法提出批评。法国司法当局目前也正在对戈恩展开调查，并封存了他价值三千万欧元的资产。

戈恩说：“我对法国司法提出批评的理由是，他们在第一时间封存了我的财产，这样做的唯一结果就是增加了我获得法律辩护的难度，因为众所周知，律师辩护是要用钱的。”

尼桑前总裁中断采访之后，主持人塞巴斯蒂安表示，戈恩已经拒绝了再度接受采访的邀请。塞巴斯蒂安说：“有一些尖锐的问题，急需得到解答，我们本来很高兴能够提出这些问题。”

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 权力的巅峰 在他的巅峰时代，戈恩是汽车行业的一名超级巨星。他推动促成了日产、尼桑和雷诺的联手，一度让这个联盟成为全球第二大汽车制造商。他被捕之前掌管的汽车帝国拥有122家工厂，47万员工。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 仕途之路 戈恩在巴西出生，他是黎巴嫩后裔，在一家法国精英大学毕业后，他开始在米其林轮胎公司工作。1996年换到法国雷诺公司就职，在这家公司他因为极端的改革措施被称为“成本杀手”。戈恩乐于结交权贵，比如法国总统马克龙。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 临危受命 1999年雷诺与日产联盟。当时这家日本汽车巨头深陷危机。当时还是雷诺副总裁的戈恩被派往日本。他用了16年的时间帮助日产摆脱危机，重新跻身全球一线的汽车制造商。日产随后收购其日本竞争对手三菱汽车34％的股份。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 黄金时代 2001年起戈恩担任行政总裁CEO，2005年开始又兼职雷诺CEO。2016年年末他担任三菱汽车公司董事长。2017年转任日产汽车公司董事会成员。仅仅是2017年至2018一个财年，他就赚了1700万美元。外界估计他的财富约为1.2亿美元。 （图为戈恩位于贝鲁特的别墅）

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 一切都合法吗？ 人们并不知道他的薪水是否能够维持这种生活水平。外界出现了质疑的声音。指控戈恩公挪私用，日产为他在贝鲁特花了900万美元买了一间别墅，雷诺支付了他在凡尔赛宫举行婚礼的一部分账单。据称，他还把私人投资的亏损算到了日产的账单上。自2018年以来，日产的一些高层们一直在对他进行秘密调查。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 遭到指控 2018年11月，戈恩在东京被逮捕并且被起诉。起诉书指控他犯有违反信托罪，并且隐瞒巨额实际收入。据说他伪造了商业报告，少报了8000多万美元的工资。另外，他还挪用集团资金满足个人用途。戈恩否认所有指控。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 锒铛入狱 2019年接受一次媒体采访时戈恩认为这些指控都是日产内部员工策划的“阴谋和背叛”。因为他们担心自己的工作所以发出诋毁。交了保释金后，他在去年4月被释放，不过他不被允许出国。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 殃及池鱼 戈恩下台后，履新日产CEO西川广人(Hiroto Saikawa，见图)2019年秋季也宣布离职，他被认为是戈恩的亲信。西川广人承认多获取了数百万日元的报酬。戈恩另外一个左右手日产汽车高级副总裁哈里·纳达(Hari Nada) 是给日本检方提供情报的主要人物之一，因为类似指控被降级，但是没有被开除。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 雷诺和日产的对决 到底谁说的算？日本方面仅持有雷诺15％的股份，这些股份也没有投票权。另一方面，雷诺持有日产43％的股份，并希望两家合并。日产并不想合并。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 公开露面 1月8日，这位日产汽车公司前董事长在黎巴嫩召开记者发布会，这是戈恩逃亡后首次在公开场合露面。他在发布会上再次否认所有指控，说“对我的指控没有任何根据”。日本共同社报道，戈恩认为这是一个阴谋，目的是不让日产与雷诺合并。强调从日本逃亡的正当性称“是为了保护自己”。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 离奇的跑路“大片” 就在几天前，这位汽车大亨逃出日本，抵达黎巴嫩。整个过程堪比间谍大片。据信，他身藏在一个乐器盒子中，乘坐私人飞机离开日本。有两名美国人向他提供了帮助。飞行的目的地是黎巴嫩。不过日本共同社也报道说，安全摄像头记录下了戈恩离开家的镜头。他之后抵达东京的品川站，从那里乘火车前往了新大阪站。又乘汽车前往了关西国际机场附近。之后他登上了一架私人飞机。65岁的戈恩拥有法国、巴西和黎巴嫩三重国籍。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 巨额保释金被没收 戈恩离开日本之后，东京地方法院宣布，日本政府没收戈恩缴纳的所有保释金，总额高达15亿日元。虽然黎方已收到国际刑警组织针对戈恩发出的“红色通缉令”，他大概不会再回到日本了，黎巴嫩和日本之间并没有签署引渡条例。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 妻子被下逮捕令 戈恩从日本逃到黎巴嫩之后，其妻子卡罗尔本周二（1月7日）被东京地方检察厅以涉嫌作伪证为由下了逮捕令。她涉嫌在东京地方法院的证人询问中作虚假证言。卡罗尔被认为也身处黎巴嫩。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 日产巨轮驶向何方 在戈恩时代之后，日产和雷诺德关系将如何继续发展下去还有待观察。他的继任面临着种种问题：日产的利润已经出现下滑，成千上万的工作岗位岌岌可危。多年来，日产一直扮演者驱动者的角色，现在，这个时代已经成为过去。 作者: Insa Wrede



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