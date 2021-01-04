 尼桑前总裁戈恩一怒中断DW采访 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2021

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尼桑前总裁戈恩一怒中断DW采访

尼桑前总裁卡洛斯·戈恩在接受德国之声“Conflict Zone ”栏目专访时，突然以采访记者Tim Sebastian “动机恶劣”为由中断了采访。

Libanon Ehem. Nissan-Vorsitzender Carlos Ghosn in Beirut

尼桑前总裁卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）

（德国之声中文网）卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）曾经是国际汽车行业里权倾一时的领军人物之一。2019年，他被捕入狱，然后假释期间又逃离日本的事件更是轰动了全球。

在接受德国之声“冲突地带”（Conflict Zone)栏目采访时，戈恩突然中断了节目谈话。当栏目主持人塞巴斯蒂安（ Tim Sebastian）谈到，2018年戈恩被捕数周之后，曾有过接触媒体的机会时，戈恩以主持人“动机恶劣”为由中断了采访。

主持人塞巴斯蒂安表示，他之所以提出这一问题，本想是给戈恩一个自我澄清的机会。戈恩宣称，他受到了陷害，有人想毁坏他的名誉。目前生活在贝鲁特的戈恩说：“如果您认为，当时我有过接触媒体的机会，那么只能说您的动机很恶劣。”2019年12月，陷入危机的戈恩通过一次传奇般的出逃行动，离开日本前往贝鲁特。

观看视频 09:10

戈恩接受德国之声Conflict Zone栏目专访（英文版）

戈恩曾担任一个汽车工业联盟的负责人，旗下包括尼桑、雷诺以及三菱三家汽车制造商。2018年，他在日本遭到逮捕，并以不当金融行为被提起诉讼。

在接受德国之声采访时戈恩表示：“您很清楚，我当时被剥夺了任何说话的权利。您现在提出这样的问题，说明您的动机非常恶劣。既然您有恶劣的动机，那我们就中断相关的讨论吧。”

戈恩说：“长达14个月的时间里，我被禁止与我的妻子谈话，我被禁止见我的家人。我在日本组织了一次新闻发布会，立即又遭到逮捕。当我第二次被释放的时候，检察官对我说，你有自由发表讲话的权利，我也有对你提起新控罪的权利。如果您现在说我当时有讲话的自由，那我不得不说，您没有最起码的善意。”

DW Conflict Zone host Tim Sebastian

德国之声主持人塞巴斯蒂安：本希望给戈恩自我澄清的机会。

2019年一月，也就是戈恩首次被捕的几星期之后，他接受法新社和法国《回声报》采访时，对日本对他的逮捕行动提出批评，并表示他受到了阴谋陷害，尼桑想要毁坏他的名誉。

这位尼桑前总裁倒台之后，受到多项刑事和民事指控。戈恩假释期间从日本逃往黎巴嫩，因为黎巴嫩同日本之间没有递解协定。戈恩出生在巴西，但也拥有黎巴嫩和法国国籍。

今年六月，戈恩的两名疑似同谋承认，他们当年曾协助戈恩逃出日本。

戈恩中断采访前，曾对日本的司法机构提出严厉批评。“我很愿意到日本接受法庭的审判，但前提条件是，日本必须有一个允许辩护律师讲话的司法制度。”“我已经被这个披着司法外衣的体制打压了一年多，只要这种笑话般的人质司法制度依然存在，我就绝不会回去。”

戈恩也对法国司法提出批评。法国司法当局目前也正在对戈恩展开调查，并封存了他价值三千万欧元的资产。
戈恩说：“我对法国司法提出批评的理由是，他们在第一时间封存了我的财产，这样做的唯一结果就是增加了我获得法律辩护的难度，因为众所周知，律师辩护是要用钱的。”

尼桑前总裁中断采访之后，主持人塞巴斯蒂安表示，戈恩已经拒绝了再度接受采访的邀请。塞巴斯蒂安说：“有一些尖锐的问题，急需得到解答，我们本来很高兴能够提出这些问题。”

  • Ex-Autoboss Carlos Ghosn (AFP/E. Piermont)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    权力的巅峰

    在他的巅峰时代，戈恩是汽车行业的一名超级巨星。他推动促成了日产、尼桑和雷诺的联手，一度让这个联盟成为全球第二大汽车制造商。他被捕之前掌管的汽车帝国拥有122家工厂，47万员工。

  • Frankreich Emmanuel Macron und Carlos Ghosn besuchen Renault Werk in Maubeuge (picture-alliance/AP Images/E. Laurent)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    仕途之路

    戈恩在巴西出生，他是黎巴嫩后裔，在一家法国精英大学毕业后，他开始在米其林轮胎公司工作。1996年换到法国雷诺公司就职，在这家公司他因为极端的改革措施被称为“成本杀手”。戈恩乐于结交权贵，比如法国总统马克龙。

  • Tokyo Motor Show (AP)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    临危受命

    1999年雷诺与日产联盟。当时这家日本汽车巨头深陷危机。当时还是雷诺副总裁的戈恩被派往日本。他用了16年的时间帮助日产摆脱危机，重新跻身全球一线的汽车制造商。日产随后收购其日本竞争对手三菱汽车34％的股份。

  • Ex-Autoboss Ghosn überraschend im Libanon aufgetaucht Villa von Ghosn (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    黄金时代

    2001年起戈恩担任行政总裁CEO，2005年开始又兼职雷诺CEO。2016年年末他担任三菱汽车公司董事长。2017年转任日产汽车公司董事会成员。仅仅是2017年至2018一个财年，他就赚了1700万美元。外界估计他的财富约为1.2亿美元。 （图为戈恩位于贝鲁特的别墅）

  • Renault-Nissan-Finanzaffäre (picture-alliance/ZUMA Wire/R. R. Marin)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    一切都合法吗？

    人们并不知道他的薪水是否能够维持这种生活水平。外界出现了质疑的声音。指控戈恩公挪私用，日产为他在贝鲁特花了900万美元买了一间别墅，雷诺支付了他在凡尔赛宫举行婚礼的一部分账单。据称，他还把私人投资的亏损算到了日产的账单上。自2018年以来，日产的一些高层们一直在对他进行秘密调查。

  • Japan Ghosn vor Gericht in Tokio - Gerichtszeichnung (Reuters/Kyodo/N. Katsuyama)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    遭到指控

    2018年11月，戈恩在东京被逮捕并且被起诉。起诉书指控他犯有违反信托罪，并且隐瞒巨额实际收入。据说他伪造了商业报告，少报了8000多万美元的工资。另外，他还挪用集团资金满足个人用途。戈恩否认所有指控。

  • Japan Tokio Ex-Autoboss Carlos Ghosn (picture-alliance/AP Photo/Kyodo)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    锒铛入狱

    2019年接受一次媒体采访时戈恩认为这些指控都是日产内部员工策划的“阴谋和背叛”。因为他们担心自己的工作所以发出诋毁。交了保释金后，他在去年4月被释放，不过他不被允许出国。

  • Hiroto Saikawa Nissan (Reuters/I. Kato)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    殃及池鱼

    戈恩下台后，履新日产CEO西川广人(Hiroto Saikawa，见图)2019年秋季也宣布离职，他被认为是戈恩的亲信。西川广人承认多获取了数百万日元的报酬。戈恩另外一个左右手日产汽车高级副总裁哈里·纳达(Hari Nada) 是给日本检方提供情报的主要人物之一，因为类似指控被降级，但是没有被开除。

  • Kombo Logos Renault Nissan (Getty Images/AFP/DSK)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    雷诺和日产的对决

    到底谁说的算？日本方面仅持有雷诺15％的股份，这些股份也没有投票权。另一方面，雷诺持有日产43％的股份，并希望两家合并。日产并不想合并。

  • Libanon Ehem. Nissan-Vorsitzender Carlos Ghosn in Beirut (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    公开露面

    1月8日，这位日产汽车公司前董事长在黎巴嫩召开记者发布会，这是戈恩逃亡后首次在公开场合露面。他在发布会上再次否认所有指控，说“对我的指控没有任何根据”。日本共同社报道，戈恩认为这是一个阴谋，目的是不让日产与雷诺合并。强调从日本逃亡的正当性称“是为了保护自己”。

  • Japan Freilassung von Carlos Ghosn (Reuters/Kyodo)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    离奇的跑路“大片”

    就在几天前，这位汽车大亨逃出日本，抵达黎巴嫩。整个过程堪比间谍大片。据信，他身藏在一个乐器盒子中，乘坐私人飞机离开日本。有两名美国人向他提供了帮助。飞行的目的地是黎巴嫩。不过日本共同社也报道说，安全摄像头记录下了戈恩离开家的镜头。他之后抵达东京的品川站，从那里乘火车前往了新大阪站。又乘汽车前往了关西国际机场附近。之后他登上了一架私人飞机。65岁的戈恩拥有法国、巴西和黎巴嫩三重国籍。

  • Libanon Carlos Ghosn in Beirut (picture-alliance/dpa/R. Moukarzel )

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    巨额保释金被没收

    戈恩离开日本之后，东京地方法院宣布，日本政府没收戈恩缴纳的所有保释金，总额高达15亿日元。虽然黎方已收到国际刑警组织针对戈恩发出的“红色通缉令”，他大概不会再回到日本了，黎巴嫩和日本之间并没有签署引渡条例。

  • Ehemaliger Nissan Vorsitzender Carlos Ghosn mit Frau Carole Ghosn (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    妻子被下逮捕令

    戈恩从日本逃到黎巴嫩之后，其妻子卡罗尔本周二（1月7日）被东京地方检察厅以涉嫌作伪证为由下了逮捕令。她涉嫌在东京地方法院的证人询问中作虚假证言。卡罗尔被认为也身处黎巴嫩。

  • Großbritannien Carlos Ghosnbei Theresa May (picture-alliance/epa/F. Arrizabalaga)

    戈恩：一个传奇人物的跌宕人生

    日产巨轮驶向何方

    在戈恩时代之后，日产和雷诺德关系将如何继续发展下去还有待观察。他的继任面临着种种问题：日产的利润已经出现下滑，成千上万的工作岗位岌岌可危。多年来，日产一直扮演者驱动者的角色，现在，这个时代已经成为过去。

    作者: Insa Wrede


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日媒报道汽车大亨戈恩逃亡路线：先乘新干线

据日本共同社报道，前日产-雷诺董事长戈恩逃离日本首先是乘坐了从东京前往大阪的新干线子弹列车，并可能有数人陪同。  

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