尼日尔军事政变 中国投资受何影响？

（德国之声中文网）上周，尼日尔发生军事政变，总统巴祖姆被扣押，该国宣布成立军政府。中国表示密切关注事态发展，敦促尼日尔各方维护稳定。

据美国驻尼日尔大使馆的信息，截至2020年底，中国对尼日尔的直接投资为26.8亿美元。中国在尼日尔最主要的投资方是国有能源巨头中石油以及国有的中国核工业集团。

中国在尼日尔的石油资产

2011年，尼日尔政府与中石化合资的阿加德姆（Agadem）油田投产，尼日尔成为产油国。

该油田位于尼日尔首都尼亚美以东约1600公里，估计储量为6.5亿桶。2008年，中石油与尼日尔政府签订该油田的产量分成协议。

作为协议的一部分，中石油投资建设了津德尔炼油厂（SORAZ）。该厂位于南部城市津德尔，与尼日利亚边界附近，距离首都460公里。中石油持有该炼油厂60%的股份。该厂日产能为2万桶，主要供应尼日尔国内燃料市场。其余股份由尼日尔政府持有。

2019年9月，中石油与尼日尔政府签订另一项石油管道协议，在阿加德姆油田与贝宁港口城市科托努之间铺设一条长达2000公里的管道。

该管道项目的投资与阿加德姆油田第二阶段发展计划相结合。据中国商务部信息，这两者的投资总和预计将达到40亿美元。

建成后，该管道将成为非洲最长的石油输送管道。其主要目的是为了降低在该地区运输的安全和物流风险。据中国商务部信息，其设计日输送量为9万桶。

据中石油一份声明，截至今年2月，该项目已完成63%。

今年5月，中石化与尼日尔政府签署谅解备忘录，为两国在油气方面进一步的潜在合作铺平道路。

中国在尼日尔的铀矿

据2010年香港股市的存档，2007年，中国核工业集团与尼日尔政府合资在该国中部开发阿泽里克（Azelik）铀矿。中核持有项目37.2%的股份，中国投资实体中兴金源科贸有限公司持股24.8%。

2009年，尼日尔政府从中国国有的进出口银行获得6.5亿元人民币的贷款，用于该项目的开发。

根据香港股市的存档，该铀矿总储量为11227立方吨，年产能为700吨。由于市场条件不利，该项目于2015年暂停。

尼日尔拥有非洲最高级别的铀矿石。据世界核能协会信息，2022年，该国铀产量为2020立方吨，约占世界总产出的5%。

法国宣布撤侨

法国宣布，将于周二起从尼日尔撤侨，包括法国和欧盟公民。意大利也宣布从尼日尔撤侨。

上周三的军事政变是西非和中非地区不到三年内的第七次军事政变。前殖民地宗主国法国在该地区驻军十年，以帮助打击极端伊斯兰武装，但一些当地人表示，希望前殖民统治者停止干预该国内部事务。

美国、德国和意大利在尼日尔也有驻军，以打击武装叛乱并担负培训使命。目前尚未宣布撤离驻军的消息。

周日，军政府的支持者焚烧了法国国旗，并袭击了法国驻尼日尔首都尼亚美大使馆，促使警方使用催泪弹作为回应。

尼日尔军政府周一指控法国试图通过军事干预恢复巴祖姆政权，法国外长科隆纳予以驳斥。数千人在法国住尼亚美使馆外聚集后，法国总统马克龙周日强调，如果法国公民或利益遭到袭击，将采取"立即和不妥协"的行动。

据法新社和德新社报道，目前停留在尼日尔的法国公民大概约为600人。

西非国家经济共同体对该国实施了制裁，包括关闭边境、暂停一切金融交易、冻结国家资产，并表示如果军事政变领导人不在一周之内重新恢复巴祖姆的总统职权，该组织将采取一切措施恢复宪法秩序，"这样的措施也包括使用武力"。

不过，相邻的布基纳法索、马里和几内亚则于周一对军政府领导人表示支持。尼日尔是世界最贫穷的国家之一。

阿加德兹：尼日尔的移民“中转站”

（路透社、法新社、美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。