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尼日利亚

尼日利亚位于西非，是全非洲人口最多的国家。

首都阿布札。

Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin, sitzt bei einem Podiumsgespräch mit Chimamanda Ngozi Adichie, nigerianische Schriftstellerin, auf der Bühne im Schauspielhaus. Das Treffen war geplant für die Festivaleröffnung von Theater der Welt 2020, dann jedoch durch die Pandemie um ein Jahr verschoben. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔：是的，我是一名女权主义者 09.09.2021

在多年回避该问题后，即将卸任的德国总理默克尔（Angela Merkel）对女权主义采取了明确的立场。她在与尼日利亚籍作家和女权倡议者阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）的一次对谈中发表了对女权主义的观点。
Rio_Momente_08_08 08.08.2016 2016 Rio Olympics - Table Tennis - Men's Singles - Round 4 - Riocentro - Pavilion 3 - Rio de Janeiro, Brazil - 08/08/2016. Quadri Aruna (NGR) of Nigeria celebrates winning his match against Timo Boll (GER) of Germany. REUTERS/Alkis Konstantinidis FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS Copyright: Reuters/A. Konstantinidis

非洲头号乒乓好手叫板中国 18.07.2021

尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）希望在本届奥运会上与中国运动员能有一拼，并赢得一枚奖牌。他是他所在大陆的最大希望所在。

Shoes of the kidnapped students from Government Science Secondary School are seen inside their class room Kankara, Nigeria, Wednesday, Dec. 16, 2020. Rebels from the Boko Haram extremist group claimed responsibility Tuesday for abducting hundreds of boys from a school in Nigeria's northern Katsina State last week in one of the largest such attacks in years, raising fears of a growing wave of violence in the region. (AP Photo/Sunday Alamba)

尼日利亚又发生校园绑架事件 31.05.2021

又有数十名学童从尼日利亚一学校被劫，一人丧生。新绑架事件增加了人们对该国安全局势可能全面逆转的忧虑。

SPERRFRIST 03.05.2021 **** 23/04/2021 *** Freedom of Speech Award 2021 Preisträgerin Tobore Ovuorie, Investigativjournalistin aus Nigeria

德国之声2021年言论自由奖获得者奥武里: 为无声者抗争 03.05.2021

托博雷·奥武里获得德国之声颁发的2021年言论自由奖。她曾装扮成性工作者卧底调查，为尼日利亚人口贩卖受害者发声。在此过程中，她遭遇了虐待，目睹了斩首，好不容易逃脱了谋杀。
SPERRFRIST 03.05.2021 **** 23/04/2021 *** Freedom of Speech Award 2021 Preisträgerin Tobore Ovuorie, Investigativjournalistin aus Nigeria

尼日利亚记者Tobore Ovuorie荣获今年度DW言论自由奖 03.05.2021

她曾隐名埋名以性工作者身份进行新闻调查，期间受到强奸等暴行。此前，Tobore Ovuorie已为她的调查工作获得多个奖项，Netflix曾把她的故事拍成电影。
III C 8490 Franken.jpg: Memorial head of a motherqueen/ Gedenkkopf einer Königinmutter, 18th century/ 18. Jahrhundert, Nigeria © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Martin Franken

德国计划归还被掠夺贝宁青铜器 04.04.2021

德国计划向尼日利亚归还一批贝宁青铜器。艺术史学家萨瓦（Bénédicte Savoy）就此向德国之声表示，在处理殖民时期的掠夺艺术品方面，正呈现出一种“文化高墙倒塌”的态势。
Ngozi Okonjo-Iweala, from Nigeria, candidate as Director General of the World Trade Organization (WTO), speaks during the press conferences of candidates for the WTO Director-General selection process, at the headquarters of the World Trade Organization (WTO), in Geneva, Switzerland, Wednesday, July 15, 2020. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

世贸组织新任总干事上任 担子重任务多 01.03.2021

世贸组织迫切需要新动力。尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉被寄予厚望。3月1日是她履新总干事的第一天。
RECHTS: Undated photo shows former Nigerian Finance Minister Ngozi Okonjo-Iweala, a candidate for the World Trade Organization's new director-general. The WTO started accepting nominations on June 8, 2020, for its new chief to succeed Roberto Azevedo, who will resign at the end of August. (Kyodo) | LINKS: Trade minister to join Davos Forum South Korean Trade Minister Yoo Myung-hee leaves Incheon International Airport, west of Seoul, on Jan. 20, 2020 to head for the 2020 World Economic Forum in Davos, Switzerland, in this photo provided by the ministry. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2020-01-20 16:07:29/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

世贸组织将首次由一名女性领导 10.10.2020

危机重重的世贸组织将迎来首位女总干事。前尼日利亚财长恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala，66岁 ）和韩国贸易部长俞明希（Yoo Myung-hee， 53 岁）进入最后一轮角逐。
200406 -- ACCRA, April 6, 2020 -- A staff member unloads Chinese medical supplies from an airplane at the Kotota International Airport in Accra, capital of Ghana, April 6, 2020. China s medical supplies for 18 African countries have arrived here on Monday, and are scheduled to be delivered to the other 17 countries within a few days. The beneficiary African countries are Ghana, Nigeria, Senegal, Gabon, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Guinea, Cote d Ivoire, Gambia, Liberia, Mali, Burkina Faso, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Togo, Benin, Cape Verde, as well as Sao Tome and Principe. GHANA-ACCRA-COVID-19-AFRICA-CHINA-SUPPLIES XuxZheng PUBLICATIONxNOTxINxCHN

新冠危机下 中国在非洲担起多重角色 10.05.2020

中国是非洲重要的发展和投资伙伴。但新冠疫情下，本非一帆风顺的中非关系变得更复杂。中国要在维护自己经济利益的同时，扮演友情援助者的角色，难度犹如走钢丝。
WASHINGTON, USA - SEPTEMBER 12: Spokesperson for the United States Department of State Morgan Ortagus answers the questions of the press during a press conference in Washington, United States on September 12, 2019. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美批中国排外 北京:挑拨中非关系 14.04.2020

非洲一些国家驻华大使给中国外交部写信，要求正视一些中国人借防疫而歧视对待非洲人的现象。在北京回应表示会改善后，美国继续批评中国排外。这也引起中美两国新的口水战。
Lagos Commissioner of Police, Hakeem Odumosu (C), speaks to passengers to enforce social distancing in a bus as part of measures to curb the spread of the COVID-19 coronavirus in Lagos, Nigeria on March 26, 2020. - Nigeria's government on March 26, 2020 warned that Africa's most populous nation could soon see an exponential increase in COVID-19 coronavirus infections unless contacts of confirmed cases are tracked down quicker. The country of around 190 million people has so far recorded just 51 infections and 1 death, but testing has been limited. (Photo by PIUS UTOMI EKPEI / AFP) (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

中国助非洲抗疫 尼日利亚医生不买账 09.04.2020

从武汉爆发的新冠病毒疫情在中国逐渐得到控制。北京向全球各地派遣了医疗人员和物资，以塑造正面形象。中国官媒也配合宣扬相关政策如何成功。但这个做法却在尼日利亚踢到铁板。
A still image taken from a video shows a pregnant woman, who was freed by police with other girls and women that were held captive, waiting at a police station in Lagos, Nigeria, September 30, 2019. Reuters TV via REUTERS REFILE - CLARIFYING INFORMATION

尼日利亚查封“婴儿工厂”解救被困妇女 07.03.2020

尼日利亚警方从一个所谓的“婴儿工厂”解救了十二名年轻妇女和一名新生儿。在这个非洲国家，买卖新生儿是一项有利可图的交易。
A medical worker in protective suit adjusts a drip bag for a patient at a hospital, following an outbreak of the new coronavirus in Wuhan, Hubei province, China February 3, 2020. Picture taken February 3, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

多国计划撤侨之际 少数外国人仍困武汉 05.02.2020

在多国陆续于过去一周展开武汉撤侨行动后，美国、英国与巴西周二 (2月4日) 宣布新一波的撤侨行动。 与此同时，至少超过百名的巴基斯坦与尼日利亚国民，因该国政府的撤侨立场摇摆不定，导致他们依旧受困于武汉。
A vehicle allegedly belonging to the Islamic State group in West Africa (ISWAP) is seen in Baga on August 2, 2019. - Intense fighting between a regional force and the Islamic State group in West Africa (ISWAP) has resulted in dozens of deaths, including at least 25 soldiers and more than 40 jihadists, in northeastern Nigeria. ISWAP broke away from Boko Haram in 2016 in part due to its rejection of indiscriminate attacks on civilians. Last year the group witnessed a reported takeover by more hardline fighters who sidelined its leader and executed his deputy. The IS-affiliate has since July 2018 ratcheted up a campaign of attacks against military targets. (Photo by AUDU MARTE / AFP) (Photo credit should read AUDU MARTE/AFP/Getty Images)

“伊斯兰国”发视频 称是给“基督徒的讯息” 28.12.2019

恐怖主义武装组织“伊斯兰国”发布了一段视频，显示其所称的在尼日利亚东北地区处决11名基督徒的情景。“伊斯兰国”声称，此举是为其领袖巴格达迪之死复仇。
Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 Portrait of sisters Yagana, 21, Yakaka 19, and Falimata, 14, in Maiduguri, Nigeria, in 2016. The girls were abducted and held captive for years by Boko Haram militants until each found moments to escape. The terrorist group drew global outrage after abducting more than 270 schoolgirls from the town of Chibok, forcing many into marriage and motherhood. In armed conflicts, child marriage is increasingly used as a weapon of war, forcing girls to give birth give birth to the next germination of fighters. Thousands of girls remain missing in Nigeria with little help of rescue. Those who manage to escape struggle with little support to rebuild their lives.

失落的少女时代：奇博克女学生绑架事件5年后 15.04.2019

自从5年前尼日利亚众多女学生被绑架后，到学校上学的孩子越来越少。喀麦隆和尼日尔的学校也受到恐怖组织博科圣地的威胁。
26/01/2016 Hamburg-Hafencity. Beschlagnahmte 5-, 10-, und 20-Euro-Scheine ausgebreitet auf einem Tisch - Beweisstücke im Fall des Cedar-Geldwäsche-Netzwerks, das ab 13.11.2018 vor einem Pariser Gericht verhandelt wird. EINSCHRÄNKUNG: Nur im Fall der Berichterstattung über den Cedar-Fall verwenden. Copyright: Zollkriminalamt

欧盟拟将沙特列入"洗钱"黑名单 14.02.2019

欧盟有意扩充"洗钱"国家黑名单，计划将沙特、尼日利亚和巴拿马等国也加入其中。不过这一计划还须得到欧盟议会和各成员国的批准。

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