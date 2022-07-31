默克尔：是的，我是一名女权主义者

在多年回避该问题后，即将卸任的德国总理默克尔（Angela Merkel）对女权主义采取了明确的立场。她在与尼日利亚籍作家和女权倡议者阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）的一次对谈中发表了对女权主义的观点。