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尼日利亚位于西非，是全非洲人口最多的国家。
首都阿布札。
归还文物是为了纠正殖民时期的错误，原本是件好事。但如果收到文物的国家，不一定公开展出这些宝贵遗产，而是转入私人之手，又该怎么办呢？德国把"贝宁铜器"归还给了尼日利亚，究竟是对是错，引发了一场火热的辩论。
大不列颠王国曾经是最大的殖民国家，近日各界要求英国归还他国文物的呼声越来越高，但为什么大英博物馆仍然不把掠夺来的艺术品物归原主？
在意大利的沿海城市，一名意大利男子在光天化日之下将一名尼日利亚裔小贩殴打致死。一些人认为匪夷所思之处在于 —— 为什么没有人出面制止施暴者？
尼日利亚人科维乔（Babatunde Kewejo）是一名出租车司机，而他双腿截肢。他希望用自己的故事告诉人们：截肢者并非他人的负担。
29岁的尼日利亚小伙Olajide Michael梦想拥有自己的跑车。虽然是植物学专业毕业，但凭着热情和孜孜不倦的学习态度，他为自己制作了一辆超级吸引眼球的独一无二跑车。
尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）希望在本届奥运会上与中国运动员能有一拼，并赢得一枚奖牌。他是他所在大陆的最大希望所在。
又有数十名学童从尼日利亚一学校被劫，一人丧生。新绑架事件增加了人们对该国安全局势可能全面逆转的忧虑。
托博雷·奥武里获得德国之声颁发的2021年言论自由奖。她曾装扮成性工作者卧底调查，为尼日利亚人口贩卖受害者发声。在此过程中，她遭遇了虐待，目睹了斩首，好不容易逃脱了谋杀。
她曾隐名埋名以性工作者身份进行新闻调查，期间受到强奸等暴行。此前，Tobore Ovuorie已为她的调查工作获得多个奖项，Netflix曾把她的故事拍成电影。
德国计划向尼日利亚归还一批贝宁青铜器。艺术史学家萨瓦（Bénédicte Savoy）就此向德国之声表示，在处理殖民时期的掠夺艺术品方面，正呈现出一种“文化高墙倒塌”的态势。
中国是非洲重要的发展和投资伙伴。但新冠疫情下，本非一帆风顺的中非关系变得更复杂。中国要在维护自己经济利益的同时，扮演友情援助者的角色，难度犹如走钢丝。
非洲一些国家驻华大使给中国外交部写信，要求正视一些中国人借防疫而歧视对待非洲人的现象。在北京回应表示会改善后，美国继续批评中国排外。这也引起中美两国新的口水战。
从武汉爆发的新冠病毒疫情在中国逐渐得到控制。北京向全球各地派遣了医疗人员和物资，以塑造正面形象。中国官媒也配合宣扬相关政策如何成功。但这个做法却在尼日利亚踢到铁板。
尼日利亚警方从一个所谓的“婴儿工厂”解救了十二名年轻妇女和一名新生儿。在这个非洲国家，买卖新生儿是一项有利可图的交易。
自从5年前尼日利亚众多女学生被绑架后，到学校上学的孩子越来越少。喀麦隆和尼日尔的学校也受到恐怖组织博科圣地的威胁。
世界杯期间，操控非法移民生意的蛇头以有机会成为职业球员为诱饵，引诱尼日利亚年轻人去俄罗斯。等待他们的是什么呢？
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