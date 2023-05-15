德国归还殖民时期文物--好心办坏事？

归还文物是为了纠正殖民时期的错误，原本是件好事。但如果收到文物的国家，不一定公开展出这些宝贵遗产，而是转入私人之手，又该怎么办呢？德国把"贝宁铜器"归还给了尼日利亚，究竟是对是错，引发了一场火热的辩论。