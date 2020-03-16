 尼日利亚又发生校园绑架事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2021

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时政风云

尼日利亚又发生校园绑架事件

又有数十名学童从尼日利亚一学校被劫，一人丧生。新绑架事件增加了人们对该国安全局势可能全面逆转的忧虑。

Symbolbild Entführung Schüler Nigeria

尼日利亚学童屡次成为绑架受害者  

（德国之声中文网）绑架事件发生在尼日利亚中部的特吉纳镇（ Tegina）。据当局和居民称，袭击者骑摩托车进入该镇，不分青红皂白开枪扫射，打死一人，然后冲突一所可兰经学校。 

该校一位不愿透露姓名的负责人说，袭击事件发生时，校内约有200名儿童，其中一些学童得以设法逃脱。他说，袭击者最初绑架了 "一百多名儿童，……后来放走了他们认为太小的、４到１２岁的儿童。"他表示，他无法说到底有多少儿童最终被劫走。

过去数年多有发生  

此次事件发生在近６周前遭绑架的14名学生获释的第二天。这些学生于4月20日在卡杜纳（Kaduna）的格林菲尔德（Greenfield）大学遭暴力绑架，一名大学员工被杀。遭绑架的学生约20名。袭击者不久后杀害了其中５人，以强调其赎金要求。

Nigeria Abuja | Greenfield Universität | Entführte Studenten

卡杜纳格林菲尔德大学 

卡杜纳地区政府呼吁被绑架者父母不要支付赎金，以免为更多此类犯罪提供诱因。在尼日利亚这个非洲人口最多的国家，近年来，大中小学生多次被绑架。最引人注目的案件发生在2014年。当时，伊斯兰恐怖民兵组织博科圣地绑架了276名女学生。

大主教呼吁实施紧急状态  

这些通常被当局称为 "土匪"的团伙绑架学生，勒索赎金；此外，它们一再从事抢劫和偷窃牲口。这些团伙主要是为经济利益。然而，人们越来越担心，它们有可能同伊斯兰圣战分子合作。多年来，圣战组织一直在为尼日利亚东北部建立伊斯兰国家而战。 

再度发生大规模校园事件使人们忧虑尼日利亚各地安全局势有可能恶化。拉各斯（Lagos）大主教马丁斯（Alfred Adewale Martins）呼吁政府宣布进入紧急状态。现年61岁的这位教会领导人强调，实施紧急状态对使国家免受无政府状态威胁非常重要。 

Nigeria Abuja | Proteste | Entführte Studenten

绑架事件正在全国范围内引起抗议--但迄今为止，政治家们没有找到阻止暴力的方法（资料图片）

"政治在各个层面都失败了"  

马丁斯大主教还表示，他对全国各地绑架案、杀害警察和平民、焚烧警察局事件不断增加深感忧虑。他称，政治在各个层面都失败了。但担心，政界既不会对导致暴力的原因采取任何措施，也不会追究肇事者的责任。他强调，在打击暴力领域，安全当局必须加强合作，并寻求与教会和伊斯兰教社区的代表对话，同时，让民间社会和部落领袖参与进来。他指出，互相指责于事无补。

（德新社，路透社） 

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