尼台断交受瞩目 专家：对台国际发展影响有限

(德国之声中文网) 在中美洲国家尼加拉瓜於当地时间9日宣布与台湾断绝邦交关系、并恢复与中国的邦交关系後，外界关注这个发展会产生什麽样的後续效应。台湾总统蔡英文在当地时间10日上午表示，尼加拉瓜断交的决定涉及复杂的国际政治及两岸的情势。

她说：「我要告诉国人同胞，台湾的民主愈成功，国际的支持愈强，来自威权阵营的压力也会愈大；但是我们都坚信，无论是外交施压或者是文攻武吓，都不会改变我们坚持民主自由丶坚持走向世界丶坚持参与国际民主社群的决心跟努力。」

美国智库大西洋理事会 (Atlantic Council) 的非常驻研究员庄苑桦认为，中国是刻意选在美国举办民主峰会之际，再抢走一个台湾的邦交国。她告诉德国之声，在蔡英文执政的过去五年里，中国似乎在特定的时间会选择利诱台湾的邦交国来藉此发出警讯。她说：「我认为这次北京发出了关于台湾受邀参加民主峰会的警告。」

美国哈佛大学费正清中心博士後研究员南乐 (Lev Nachman) 则向德国之声表示，这个发展肯定在国际上会带来更多的影响，因为台湾与中国目前更频繁的出现在国际媒体的报导中，所以更多人会注意到中国再次夺走台湾一个邦交国的举动。

他告诉德国之声：「一方面，中国几十年来一直在战略性地挖走台湾的友邦，这是他们长期议程的一部分。有鉴于台湾近年来持续在非外交关系上做出突破，我很好奇国际社会是否真的会把这次事件看作是中华人民共和国的一个坏的举动，因为这符合台湾的论述，即自己被中华人民共和国边缘化，以及中华人民共和国正在积极试图降低其国际地位。」

南乐强调，由於越来越多国家会同情台湾的处境，他认为值得观察的是这个趋势会不会对中国带来负面影响。他表示，虽然中国已有一段时间没有夺走台湾的邦交国，但9日的发展显示中国并未停止执行这项战略的意图。而尼加拉瓜转与中国建交，也代表中国很有可能提供了尼加拉瓜相当优渥的交易筹码。

美国西肯塔基大学政治系的教授芮宗泰向德国之声表示，尼加拉瓜与台湾断交应不会有什么实质性影响。他说，台湾官员已经知道，中国长期以来一直在针对他们的外交伙伴，他们不应该试图配合中国的相关措施。

他说：「我认为尼加拉瓜断交一事应该激励台湾找寻更大的创造力来维持国际空间，无论是通过深化与美国和其他大国的关系，还是通过寻找更有效的方式来运用各种软实力，包括民主盟友的同情。」

芮宗泰指出，中国政府若夺取台湾友邦的话，他认为可能会引起国际社会对台湾复杂局势的更多关注。虽然把今天这样的事件说成是台湾的「损失」是司空见惯的，但台湾和其友邦，不管是官方的还是其他的，都可以利用这个机会来强调中国在边缘化他们的民主同伴。

美国在中美洲的影响受打击?

在中国官媒央视转播中国与尼加拉瓜於天津签署恢复邦交关系的文件之际，美国国务院也在当地时间9日晚间发布声明，表示虽然尼加拉瓜政府已宣布与台湾断交，但由於该国11月7日的「虚假选举」并没有授权让现任政府将尼加拉瓜从「美国民主国家大家庭」中剔除，所以奥尔特加政府的行动不能反映尼加拉瓜人民的意愿。

美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 在声明中写道：「尼加拉瓜人民继续为民主和行使其人权和基本自由的能力而斗争。 我们也知道，该国政府的决定使尼加拉瓜人民在其民主和经济增长的过程中失去了一个坚定的伙伴。」

美国国务院也重申，台湾与西半球外交伙伴的关系为这些国家的公民提供了重要的经济和安全利益。我们鼓励所有重视民主体制丶透明度丶法治和促进其公民经济繁荣的国家扩大与台湾的交涉。

专家指出，过去几年美国持续鼓励台湾现存的邦交国与其他国家深化与台湾的关系，但尼加拉瓜的事件或许显示并非所有国家都会遵从美国的建议。哈佛大学的南乐告诉德国之声：「美国成功地让各国在与台湾增进非官方关系的战略方面保持一致。我们在东亚看到了这一点，我们在东欧看到了这一点。但尼加拉瓜的决定让我们看到，不是每个国家都会像东欧和东亚一样如此热情地支持台湾。」

芮宗泰认为，这个发展确实表明美国在中美洲的影响力正在减弱，尽管尼加拉瓜在1985-1990年期间也曾与台湾决裂。然而，美国劝说各国保持与台湾的关系时，必须解决这些国家想转换外交关系背後的原因。这可能意味着，例如，美国提供更多的援助来阻止中国有机会夺取台湾的邦交国。

台湾国内各界如何反应?

在尼加拉瓜确定与台湾断交後，台湾最大在野党国民党也於10日上午发布声明，批评尼加拉瓜政府「背信忘义，不顾台湾长期的协助与支持」，决定断交的举动令台湾人民愤怒。此外，国民党在声明中也指出，中国共产党长期谋取台湾的邦交国，持续打压台湾的国际空间，对此该党「深感遗憾」。

国民党写道：「对於任何破坏台海和平丶伤害台湾人民情感的作为，国民党绝不接受。国民党再次呼吁两岸应该以对话代替对抗，用善意交流取代恶意伤害。唯有对话交流，相互尊重才能提升善意化解两岸间的隔阂。」

南乐分析，每当台湾失去一个邦交国，相关消息就会成为在野党最大的话题。有鉴於执政的民进党近来在国内持续强调他们在外交上为台湾创造新的国际空间，所以若在野党以这个事件抨击台湾政府在外交上表现不力，南乐认为台湾政府在国内有一定程度的抵御能力。

他告诉德国之声：「我认为台湾政府有能力反驳这类批评，因为他们能要求外界检视他们在非官方外交关系的表现。我认为这种外交模式已经为台湾在国际上创造了新的先例。」

对台湾政府来说，美国西肯塔基大学的教授芮宗泰认为台湾政府也应该避免将这样的外交关系形容成「外交盟友」，因为这样的说法对台湾来说并没有太多好处。

他指出，虽然确保台湾能维持与现有邦交国的关系有实质的好处，但台湾过去几年在外交领域展现出来的是他们能有效的让正式与非正式盟国之间的界线变的越来越模糊。他写道：「我不认为台湾剩馀的外交友邦会突然有「一波」的外交转换潮，我甚至不相信中国希望出现这样的局面。在国际援助方面，台湾也不会因为试图在援助金额上超越中国而得到实质的好处。」

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究