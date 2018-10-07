尼古丁有助于防治帕金森？

（德国之声中文网）达尼亚拉·伯格是基尔神经科医院的主任，她表示："有迹象显示，尼古丁似乎可以让人免得帕金森综合症。当然摄入尼古丁并不仅局限于吸烟，被动吸烟或咀嚼烟草，也能得到同样的效果。"

这位神经科专家认为："一个不争的事实是，吸烟者患帕金森的概率确实要低得多。但这当然不是一个劝人吸烟的理由，毕竟吸烟还有很多其他坏处。对于帕金森综合症 - 这一神经退生性疾病，科学家的研究方向很广，其中包括如何预防和治疗这一疾病，及其病因和病源。

基因在作怪

2016年，医学杂志《柳叶刀》发表的一篇科研报告，展示了全球范围内帕金森综合症的分布情形。加拿大和美国的发病率居全球首位，尽管上述两国拥有最发达的医疗保健体系。但这并不是问题的关键。

帕金森综合症是一种神经退生性疾病

伯格表示："有些特定族群拥有特定的遗传基因，因此他们罹患帕金森综合症的风险也更高。"而北美洲的一些族群恰恰拥有这类遗传基因。有关科研显示，这些特定族群中的某一种基因变异可能是诱发帕金森综合症的主因。

遗传并非决定因素

环境因素也不容小觑。一些对神经系统可能造成损害的环境毒素，比如除草剂，也同样可以诱发疾病。同德国和欧洲不同的是，直到不久前，除草剂在加拿大和美国都是合法的。

南非的情况可以说明环境毒素同帕金森综合症之间的关联。科学家们发现，南非锰矿工人中帕金森综合症的发病率较高。而锰元素对神经细胞有害，则已经是不争的事实。

生活习惯也对帕金森综合症之类的神经退生性疾病有着关键性的影响，其中也包括饮食习惯。研究证明，富含多酚的饮料，如绿茶和咖啡，以及红色莓类水果都对保护神经细胞有积极作用。

非洲大陆帕金森发病率极低

非洲人的平均寿命比工业国家要低很多，而帕金森综合症则是一个老年人当中的常见病。另外，在非洲，遗传因素也是诱发帕金森的主要原因。

《柳叶刀》的报道称，过去25年以来，帕金森病例增加了一倍之多。1990年，全球共有250万人患病，而2016年生病人数已经增加至610万。至于为何有些地区帕金森综合症的发病率要明显高于其他地区，则很难找到原因。

伯格说："各种推测有很多，但都拿不出充分的理由。"她表示，如果能拿出确凿的数据，那么在防治帕金森方面，也会找到更多的办法。"我们可以尝试，为所有人都提供某种生活条件，使他们不得或少得帕金森综合症。"遗憾的是，目前这还只是一个梦想而已。