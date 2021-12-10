尼加拉瓜没收台湾外馆转交中国 两岸口水战

中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与中华民国断交，并转为承认中华人民共和国是唯一合法的政府。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。此消息让台湾的邦交国数量下降至14个。不过这场风波还没完，三方继续就台湾留在尼国的资产角力。
(德国之声中文网) 中国外交部周二 (12月28日)被问到台湾谴责尼加拉瓜在12月27日没收台湾大使馆转交中国一事时，表示这是「恪守一个中国原则的正义之举」。
外交部发言人赵立坚还调侃了「台湾外交部」一番，表示台湾「只有台湾省的外事负责部门」，接着重申台湾属于中国一部份的说法。
台湾外交部则回应表示中国「无耻」，并以「鬼灵精 (Grinch)偷走圣诞节」比喻中国联合奥尔特加政权「蛮横非法侵占我原已售予尼国天主教会财产」。台湾方面也重申「与极权中国互不隶属」。
尼加拉瓜政府12月27日根据「一个中国原则」没收台湾驻尼加拉瓜大使馆原馆舍，并移交给中国政府。消息一出，台湾政府发出强烈谴责。
台湾外交部再次强调台湾「主权独立，不隶属于中华人民共和国」，并援引国际外交公约表示，台湾与尼加拉瓜在2021年12月10日终止外交关系后，「尼加拉瓜政府有义务保护中华民国（台湾）大使馆的馆舍及其财产和档案」，对于尼国做法表示「不能接受」。
声明中提到，台湾政府原想将财产出售给尼加拉瓜天主教会，交易已经在12月22日完成，并由当地律师公证，但尼国政府12月27日却宣布占领。台湾称这是「奥尔特加总统的独裁政权和中国极权政府对民主台湾和天主教会的联合打压」。
尼加拉瓜12月9日 宣布中断与台湾的长期外交关系，转而承认中华人民共和国的「一个中国」政策。此举也再次减低了台湾的外国友邦数量。
该国外交部在一份西班牙文跟英文的声明中表示：「尼加拉瓜共和国政府今天与台湾断绝外交关系，并停止任何接触或官方关系。中华人民共和国是代表整个中国的唯一合法政府，而台湾是中国一个不可分割的部分。」
台湾外交部也在当地时间12月10日早上发表声明，表示对尼加拉瓜的决定感到「痛心与遗憾」，并强调为了维护国家主权及尊严，即日起终止与尼加拉瓜的外交关系，全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员。
台湾外交部表示，台湾一向是尼加拉瓜忠实可靠的朋友，长期与该国共同推动有益民生的合作，协助尼加拉瓜国家的整体发展，成果与贡献有目共睹。台湾外交部指出尼加拉瓜总统奥尔特加 (José Daniel Ortega Saavedra)「罔顾台尼两国人民多年休戚与共的情谊」，台湾对此感到十分遗憾。
尼加拉瓜9日的决定是该国第二次与中华民国断交，两次断交之间间隔36年，但都是在现任总统奥尔特加在任时所做出的决定。在台湾宣布与尼加拉瓜终止邦交关系的同时，中国官媒央视在当地时间10日上午9点46分报导中国宣布与尼加拉瓜恢复邦交关系。
报导指出，中国与尼加拉瓜于天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关於恢复外交关系的联合公报》。中国外交部发言人赵立坚在其官方微博帐号上转发了央视的报导，并写道「大快人心」与「可喜可贺」。
尼加拉瓜与台湾断交对美国来说是一个打击。此前，尼加拉瓜总统奥尔特加的政府与美国政府之间的关系已经恶化了数月。尼加拉瓜的举动使台湾只剩下14个正式的邦交国，其中大部分在拉丁美洲和加勒比海地区，加上少数几个小国。
在这个消息传出前，台湾在中美洲的另一个邦交国宏都拉斯的新任领导人曾在选举前威胁，若当选要与台湾断交，转与中国建交。然而，在上个月洪都拉斯选举结束後，新任总统希卡斯特罗（Xiomara Castro）身边的团队已经不再公开场合重复该立场。
(综合报导)
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。