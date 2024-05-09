尼加拉瓜收回给与中国企业的运河特许经营权

尼加拉瓜议会通过了一项由总统奥尔特加提出的废除特许权的提案。12年前该国曾给与中国商人王靖经营的信威集团长达100年的特许权，建设和运营连接太平洋和大西洋的“尼加拉瓜运河”。这一项目在中国国内被戳穿为让无数中国投资者损失了数百亿人民币的“骗局”。

（德国之声中文网）中美洲国家尼加拉瓜议会周三（5月8日）废除了一项法律，该法律曾在12年前给予一位名不见经传的中国投资者长达100年的特许权，建设和运营连接太平洋和大西洋的“尼加拉瓜运河”。

这项法律当时也是在奥尔特加（Daniel Ortega）政府的支持下获得通过，一度被吹捧为是一项可以带领中美洲国家摆脱贫困的伟大项目。

按照原计划，这项“世纪工程”原本应该于2019年完工，但是承接这一项目的信威集团在2021年中国整顿资本市场期间已被摘牌退市，而且这一项目的建设从未启动过。

这一项目在中国国内被戳穿为让无数中国投资者损失了数百亿人民币的“骗局”。

2013年6月14日，尼加拉瓜总统奥尔特加和信威集团董事长王靖在马那瓜签署建设国际大运河的框架协议 图像来源: Getty Images/Afp/Inti Ocon

根据福布斯“富豪排行榜”，信威集团董事长王靖的财富在2015年达到峰值69亿美元，但次年就下滑至19亿美元，然2019年更是降至10亿美元以下。

“尼加拉瓜运河”项目计划建设耗资500亿美元，从一开始就遭到当地农民和环保人士的反对。

流亡美国的尼加拉瓜运河项目反对派领导人迈雷纳 (Medardo Mairena) 表示：“（尼加拉瓜总统）奥尔特加在做出没收农民土地的安排10年之后才意识到自己的失败，真是令人感到遗憾。”

周三早些时间，奥尔特加向议会提交了废除特许权的提案，该提案几乎获得一致通过。

尼加拉瓜运河曾被视为巴拿马运河的竞争对手，由于干旱导致80公里长的水道水位下降，近几个月巴拿马运河的通行受到限制。

虽然取消了中国投资者的特许权，但尼加拉瓜仍留下了一项要求修建运河的法律，尽管目前尚不清楚谁将为这样的项目提供资金。

（路透社）

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