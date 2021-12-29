尼加拉瓜为何两度与台湾断交？

尼加拉瓜本月初宣布与台湾断绝外交关系。这已是1985年来，尼加拉瓜第二度与台湾断交，两次的主政者都是该国左翼领导人奥尔特加。
（德国之声中文网）尼加拉瓜12月9日突然宣布与台湾断交，隔日与中国在天津签署恢复外交关系联合公报，恢复大使级外交关系。这已是尼加拉瓜第二度与台湾断交，而且两次都发生在尼加拉瓜现任总统奥尔特加（Daniel Ortega）主政时期。
尼加拉瓜与中华民国首次建交是在1930年，当时中华民国在当地设立"驻尼加拉瓜共和国总领事馆"。1949年中华人民共和国成立后，尼加拉瓜仍继续维持与迁台的中华民国政府维持外交关系。中华民国于1955年将总领事馆改为公使馆，1962年升格为大使馆。
谈到尼加拉瓜对台关系的两次转折，就不得不介绍奥尔特加其人。现年76岁的奥尔特加年轻时是狂热的马克思主义者，1963年加入刚创立不久的左翼政党桑地诺民族解放阵线（FSLN，简称桑解阵）。1979年，奥尔特率领下的桑解阵推翻了索摩查家族的独裁政权并建立新政府。但美国里根政府上台后拒绝承认桑解政权，并资助右翼的反政府游击队，引发十年内战。由于中华民国也参与资助游击队，导致奥尔特加在1985年愤而宣布与其断交，转而与中国建交。直到1990年，查莫罗夫人（Violeta Chamorro）上台后，尼加拉瓜才与台湾恢复邦交。
奥尔特加在野长达16年，期间两度在总统大选中落败，终于在2006年再度掌权。综合台湾媒体报道，奥尔特加重新执政后，对台湾的态度始终暧昧不明。台湾前总统陈水扁及马英九都曾经遭到奥尔特加的冷遇。马英九在任内分别于2009年和2015年访问尼加拉瓜，但却被奥尔特加五度"放鸽子"，除了双方会面三次流局外，奥尔特加还曾取消接机及缺席国宴。台湾《联合报》更以"花招多"形容奥尔特加，并指其在二度掌权后一直将台湾作为"备胎"。
奥尔特加2006年再度执政后四度赢得连任，其执政手法变得越来越独裁，任内还取消总统任期限制。2016年他以超过七成的得票率第四度当选总统，其妻子穆里欧（Rosario Murillo）则首度当选副总统并连任至今。
2021年11月，奥尔特加以75%的得票率再度赢得总统大选，但这场选举遭到欧美等西方国家诟病，指责奥尔特加政府在选前镇压反对派人士及潜在竞争对手。美国总统拜登11月7日针对尼加拉瓜大选发表声明称："尼加拉瓜总统奥尔特加及其妻子、副总统穆里欧今天所策划的是一场既不自由也不公平的哑剧选举，而且肯定不是民主选举。"
在大选一个月后，尼加拉瓜无预警宣布与台湾断交并迅速与中国建交。尼加拉瓜社会及经济学家瓦尔加斯（Oscar Rene Vargas）表示，美国对奥尔特加的施压及制裁可能是促使尼加拉瓜转向中国的原因。他认为，奥尔特加担心遭到孤立，转而寻求"中国的政治支持"。
尼加拉瓜总统选举后，华盛顿对多名尼加拉瓜官员实施新制裁措施。一名不愿具名的美国官员表示，尼加拉瓜投入中国怀抱是奥尔特加为巩固其"独裁政权"所做的努力，华盛顿认为尼加拉瓜的外交转变部分是为了回应制裁。
该名官员称："他们感觉到压力，也许他们需要中国的支持，或认为他们需要中国的支持，以便在采取更为专制的姿态时能向前迈进。"
（美联社、路透社、法新社等）
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尼加拉瓜10日宣布与台湾断交後，外界关注此举会对台湾的外交发展与国际空间造成什麽样的影响。部分专家认为，中国此举是为了台湾受邀参加民主峰会发出警告，但实际上对台湾的影响有限。