 尼加拉瓜为何两度与台湾断交？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2021

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时政风云

尼加拉瓜为何两度与台湾断交？

尼加拉瓜本月初宣布与台湾断绝外交关系。这已是1985年来，尼加拉瓜第二度与台湾断交，两次的主政者都是该国左翼领导人奥尔特加。

Illustration - Beziehungen zwischen Nicaragua, China und Taiwan

（德国之声中文网）尼加拉瓜12月9日突然宣布与台湾断交，隔日与中国在天津签署恢复外交关系联合公报，恢复大使级外交关系。这已是尼加拉瓜第二度与台湾断交，而且两次都发生在尼加拉瓜现任总统奥尔特加（Daniel Ortega）主政时期。

尼加拉瓜与中华民国首次建交是在1930年，当时中华民国在当地设立"驻尼加拉瓜共和国总领事馆"。1949年中华人民共和国成立后，尼加拉瓜仍继续维持与迁台的中华民国政府维持外交关系。中华民国于1955年将总领事馆改为公使馆，1962年升格为大使馆。

谈到尼加拉瓜对台关系的两次转折，就不得不介绍奥尔特加其人。现年76岁的奥尔特加年轻时是狂热的马克思主义者，1963年加入刚创立不久的左翼政党桑地诺民族解放阵线（FSLN，简称桑解阵）。1979年，奥尔特率领下的桑解阵推翻了索摩查家族的独裁政权并建立新政府。但美国里根政府上台后拒绝承认桑解政权，并资助右翼的反政府游击队，引发十年内战。由于中华民国也参与资助游击队，导致奥尔特加在1985年愤而宣布与其断交，转而与中国建交。直到1990年，查莫罗夫人（Violeta Chamorro）上台后，尼加拉瓜才与台湾恢复邦交。

Nicaragua | Violeta Barrios de Chamorro

1990年，查莫罗夫人（右）在大选中击败奥尔特加（左）成为尼加拉瓜总统

奥尔特加在野长达16年，期间两度在总统大选中落败，终于在2006年再度掌权。综合台湾媒体报道，奥尔特加重新执政后，对台湾的态度始终暧昧不明。台湾前总统陈水扁及马英九都曾经遭到奥尔特加的冷遇。马英九在任内分别于2009年和2015年访问尼加拉瓜，但却被奥尔特加五度"放鸽子"，除了双方会面三次流局外，奥尔特加还曾取消接机及缺席国宴。台湾《联合报》更以"花招多"形容奥尔特加，并指其在二度掌权后一直将台湾作为"备胎"。

Nicaragua I Daniel Ortega und Rosario Murillo

奥尔特加及妻子穆里欧2021年11月再度当选尼加拉瓜正副总统（资料图片）

奥尔特加2006年再度执政后四度赢得连任，其执政手法变得越来越独裁，任内还取消总统任期限制。2016年他以超过七成的得票率第四度当选总统，其妻子穆里欧（Rosario Murillo）则首度当选副总统并连任至今。

2021年11月，奥尔特加以75%的得票率再度赢得总统大选，但这场选举遭到欧美等西方国家诟病，指责奥尔特加政府在选前镇压反对派人士及潜在竞争对手。美国总统拜登11月7日针对尼加拉瓜大选发表声明称："尼加拉瓜总统奥尔特加及其妻子、副总统穆里欧今天所策划的是一场既不自由也不公平的哑剧选举，而且肯定不是民主选举。"

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • DW Global 3000 - Belize Riff Korallen-Riff (NDR)

    台湾还有哪些邦交国？

    貝里斯

    又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

  • Karibik (picture alliance/Photoshot)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣文森

    全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

  • Schweiz Geneva - Weltgesundheitsorganisation (Taiwan Ministry of Health and Welfare)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣克里斯多福及尼维斯

    又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Westindien St. Lucia (DW/Michael Altenhenne)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣露西亚

    又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    史瓦帝尼

    又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

    台湾还有哪些邦交国？

    帕劳

    又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    诺鲁共和国

    又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


在大选一个月后，尼加拉瓜无预警宣布与台湾断交并迅速与中国建交。尼加拉瓜社会及经济学家瓦尔加斯（Oscar Rene Vargas）表示，美国对奥尔特加的施压及制裁可能是促使尼加拉瓜转向中国的原因。他认为，奥尔特加担心遭到孤立，转而寻求"中国的政治支持"。

尼加拉瓜总统选举后，华盛顿对多名尼加拉瓜官员实施新制裁措施。一名不愿具名的美国官员表示，尼加拉瓜投入中国怀抱是奥尔特加为巩固其"独裁政权"所做的努力，华盛顿认为尼加拉瓜的外交转变部分是为了回应制裁。

该名官员称："他们感觉到压力，也许他们需要中国的支持，或认为他们需要中国的支持，以便在采取更为专制的姿态时能向前迈进。"

（美联社、路透社、法新社等）

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