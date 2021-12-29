尼加拉瓜与荷兰断交并驱逐欧盟大使

（德国之声中文网）欧盟驻尼加拉瓜大使、德国人穆沙伊特（Bettina Muscheidt）被尼加拉瓜宣布为不受欢迎的人之后被驱逐出境。根据尼加拉瓜官方的说法，欧盟代表团上周在联合国大会上曾要求尼加拉瓜释放“政治犯”。长期以来欧盟一直批评尼加拉瓜关押了该国200多名反对派人士，其中还包括2021年大选中的7名总统候选人。

荷兰政府：“反应过度”

尼加拉瓜还宣布与荷兰断交，原因是荷兰驻中美洲大使皮雷纳（Christine Pirenne）表示，由于尼加拉瓜的政策，荷兰拒绝在加勒比海岸建造医院。此后马那瓜政府谴责荷兰持有“干预主义”和“新殖民主义”的立场。

荷兰外交部对于这种“令人遗憾的”和“对有关民主和人权的重要信息的不相称的反应”表示谴责。

荷兰政府表示，目前正在与欧洲伙伴讨论，如何对尼加拉瓜政府做出的这一决定做出反应。荷兰可能会修改对其公民在尼加拉瓜的旅行建议。

禁止美国新任大使入境

此前尼加拉瓜还宣布，不接受罗德里格斯（Hugo Rodríguez）出任美国新任驻尼加拉瓜大使。美国国务院一名发言人表示，罗德里格斯在美国参议院的听证会上“准确反映了美国两党的政策立场”。

罗德里格斯曾形容尼加拉瓜是“区域内被排挤的国家”，还将奥尔特加（Daniel Ortega）政府称作是“独裁政权”。他将支持使用“所有经济和外交手段来实现尼加拉瓜的方向转变”。

上周五（9月30日），尼加拉瓜政府宣布，由于美国新任大使的“干涉”态度，拒绝其入境。

今年3月，梵蒂冈驻尼加拉瓜大使也遭驱逐。梵蒂冈发表声明强调这是不可理喻且极不合理的事情。

奥尔特加政府备受批评

在过去的4年里，欧盟和美国对尼加拉瓜和其左派政府领导人实施了许多制裁。制裁的主要理由是这个中美洲国家恶劣的人权现状。2018年，要求长期执政的左翼政府领导人奥尔特加下台的抗议活动遭到血腥镇压。据人权组织统计，当时至少有355人在抗议中被打死。

奥尔特加在2021年的总统大选中第四次当选。尼加拉瓜最有影响力的反对派领导人不是被监禁就是在流亡。奥尔特加和他的妻子、尼加拉瓜副总统穆里略（Rosario Murillo）指责美国试图在天主教会的支持下煽动针对他们的政变。

奥尔特加4次当选总统，人民怎么说？

(法新社, 路透社)

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