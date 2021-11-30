尼加拉瓜与中华民国断交 称北京为唯一合法政府

(德国之声中文网) 尼加拉瓜在当地时间周四 (12月9日) 宣布中断与台湾的长期外交关系，转而承认中华人民共和国的「一个中国」政策。此举也再次减低了台湾的外国友邦数量。

该国外交部在一份西班牙文跟英文的声明中表示：「尼加拉瓜共和国政府今天与台湾断绝外交关系，并停止任何接触或官方关系。中华人民共和国是代表整个中国的唯一合法政府，而台湾是中国一个不可分割的部分。」

台湾外交部也在当地时间12月10日早上发表声明，表示对尼加拉瓜的决定感到「痛心与遗憾」，并强调为了维护国家主权及尊严，即日起终止与尼加拉瓜的外交关系，全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员。

台湾外交部表示，台湾一向是尼加拉瓜忠实可靠的朋友，长期与该国共同推动有益民生的合作，协助尼加拉瓜国家的整体发展，成果与贡献有目共睹。台湾外交部指出尼加拉瓜总统奥尔特加 (José Daniel Ortega Saavedra)「罔顾台尼两国人民多年休戚与共的情谊」，台湾对此感到十分遗憾。

尼加拉瓜9日的决定是该国第二次与中华民国断交，两次断交之间间隔36年，但都是在现任总统奥尔特加在任时所做出的决定。在台湾宣布与尼加拉瓜终止邦交关系的同时，中国官媒央视在当地时间10日上午9点46分报导中国宣布与尼加拉瓜恢复邦交关系。

报导指出，中国与尼加拉瓜于天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关於恢复外交关系的联合公报》。中国外交部发言人赵立坚在其官方微博帐号上转发了央视的报导，并写道「大快人心」与「可喜可贺」。

尼加拉瓜与台湾断交对美国来说是一个打击。此前，尼加拉瓜总统奥尔特加的政府与美国政府之间的关系已经恶化了数月。尼加拉瓜的举动使台湾只剩下14个正式的邦交国，其中大部分在拉丁美洲和加勒比海地区，加上少数几个小国。

在这个消息传出前，台湾在中美洲的另一个邦交国宏都拉斯的新任领导人曾在选举前威胁，若当选要与台湾断交，转与中国建交。然而，在上个月洪都拉斯选举结束後，新任总统希卡斯特罗（Xiomara Castro）身边的团队已经不再公开场合重复该立场。

(综合报导)

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