尼克松访华50周年：美中关系从未容易 也永远不会容易

（德国之声中文网）中国和美国之间的关系始终是一种挑战。在经历了半个世纪的起起伏伏之后，中美两国关系比以往任何时候都更显得矛盾重重。虽然冷战早已结束，但双方都担心一场新的冷战可能正在兴起。尽管中国一再否认，美国却担心曾战胜了苏联的民主世界可能正在受到一个强大的、正在崛起的中国的威权模式的挑战。

美国斯坦福大学弗里曼·史波格利国际问题研究所中国问题梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）说：“美中关系中一直存在争议，但这也是必然的。50年前，两国关系主要集中于经济层面，现在主要放在安全领域。美中之间的关系从来就不容易，也永远不会变得容易。”

50年前的2月21日中午，在料峭春寒中，尼克松搭乘的专机降落在北京首都机场。街道的标语牌上写着“打倒美帝国主义”等口号，这时候距离文革结束还有4年的时间。

1972年，尼克松的北京之行中，他与毛泽东举行了会晤，登上了长城。7年后，1979年美国宣布与台湾断交，转而与中华人民共和国建立外交关系。

周恩来的翻译冀朝铸在一本回忆录中写道，他记得，尼克松在机场与周恩来握手时说：“我是跨越太平洋与中国人民握手”。

对双方来说，这是因环境而生的友谊，而不是自然结成的忠诚。

当时的中国和苏联之间已经出现了分裂。1969年，两国围绕珍宝岛的归属问题爆发武装冲突。这也导致中苏关系进一步恶化。毛泽东将美国视为对苏联入侵威胁的潜在制衡力量。

而当时的尼克松在美国国内深受水门事件丑闻的困扰，对外他寻求孤立苏联并希望找到让美国从血腥的越战中全身而退的路径。他希望，作为共产党领导的北越的盟友，中国能够在解决冲突中发挥作用。

迈阿密大学政治学教授金德芳（June Teufel Dreyer）说，美国总统把自己放在一种“恳求北京的位置”。中国官方媒体宣传“繁荣的中国将是一个和平的中国”以及中国会是美国商品出口的巨大市场。

但这种情况大概要经历几十年的时间才会出现。而美国成为了中国商品的巨大市场，也从而推动了中国从一个贫困国家迅速崛起为世界第二大经济体。

美国芝加哥大学政治系主任杨大利评价说，尼克松访华是“引领中国对外开放并随后在全球崛起的关键事件”。

毛泽东去世两年后，邓小平开启了一个经济部分自由化的时代，创造了国家主导的资本主义和一党专政结合在一起的混合体，一直持续到今天。

中国经济实力的提升使其军队得以大幅扩张，美国及其盟国则将其视为一种威胁。中国共产党声称中国的军队寻求保卫其领土。然而，这却包括试图控制日本在东海和东南亚国家在南中国海声称拥有的岛屿，南海拥有全球重要的航道和自然资源。

中国军方已派出越来越多的战机前往台湾执行训练任务，这也是中国与美国摩擦的根源之一。中国声称自治岛屿台湾是其领土主权的一部分。美国则向台湾提供军事装备，并警告中国不要试图以武力夺取台湾。

尽管如此，尼克松的中国之行事后仍被吹捧为以水门事件告终的政府的标志性外交政策成就。

牛津大学中国研究中心主任、历史学家拉纳·米特(Rana Mitter)评价说，国际合作是正确的举措，但过去半个世纪以来，美中两国关系尚未步入稳定的轨道。

他说：“美国和中国仍然未能准确地建立起一个让双方都可以发挥作用的世界，与此同时，两国都发现越来越难以容纳对方。”

中国官员和学者将尼克松访华视为两国尽管存在分歧但仍寻求沟通和相互理解的时期。南京大学国际关系研究院院长朱锋认为，同样的做法是打破目前僵局的关键。

他说：“纪念尼克松访华50周年的活动会告诉我们，是否能从历史中汲取一种力量。”

苏联已经不复存在，但俄罗斯和中国的领导人正在寻求合作反击美国对其威权方式施加的压力。越战结束了，但美国再次出现社会分裂，这次是美国社会对新冠疫情和对上一次总统选举做出的反应。

美国总统拜登表示，他希望与中国建立更可预测的关系，但在贸易和人权方面的重大分歧使相互理解难以实现。尼克松的访问所带来的长期稳定关系的前景似乎越来越遥不可及了。

外交学院教授熊志勇说：“中美关系很糟糕，确实有人希望改善两国关系，但这很难实现。”

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



(美联社)

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。