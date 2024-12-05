尹锡悦面临国会弹劾 执政党称仍将力挺总统

韩国反对党议员周四（12月5日）表示，他们将于本周六投票弹劾总统尹锡悦。弹劾案能否获得执政党部分议员支持而得以通过，仍是未知数。提出戒严建议的韩国国防部长已宣布辞职。

（德国之声中文网）韩国反对党民主党发言人告诉媒体记者，该党和其他几个在野党的议员计划争取在周六晚上7点左右就弹劾总统尹锡悦举行投票。

"尹锡悦政权宣布的紧急戒严令在民众中造成了极大的混乱和恐惧"，民主党议员金胜元（Kim Seung-won）早些时候对国会说。

尹锡悦周二夜间出人意料地突然宣布实施戒严，引发国会和民众的激烈反弹。首尔民众走上街头示威，国会紧急投票推翻总统戒严令。迫于压力，尹锡悦在颁布戒严令数小时后即宣布解严。但这一戏剧性事变在韩国引起了一场宪政危机。

韩国国会紧急投票推翻总统戒严令 图像来源: Kim Hong-Ji/REUTERS

执政党仍挺总统

执政党国民力量党在处理危机问题上存在分歧，但表示在党内动荡不安、政府任期还有两年的情况下反对弹劾。该党国会领袖邱庆镐(Choo Kyung-ho) 在周四的一次党内线上会议中指出："国民力量党共108名议员将团结抵制总统弹劾案。"

在拥有300个席位的国会中，108名执政党议员中至少要有8名议员倒戈支持反对党，才能以三分之二多数通过总统弹劾案。

据中文媒体引述韩国民调机构"真实计量器"当地时间12月5日公布的民意调查结果，73.6%的受访民众赞成弹劾总统尹锡悦，24%的受访者表示反对。

首尔民众集会要求尹锡悦辞职 图像来源: Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance

面对"叛国"指控

尹锡悦周四已接受了国防部长金龙显（Kim Yong-hyun）的辞职，并任命驻沙特阿拉伯大使崔秉赫（Choi Byung-hyuk）接任防长一职。根据韩国内政部长和弹劾申请书称，金龙显于本周二建议尹锡悦宣布戒严。此外他还下令向议会部署军队。

据韩联社周四报道，金龙显现在面临旅行禁令，检察院正在对其实施戒严令的企图进行调查，并指他涉嫌"煽动叛乱"。此外尹锡悦和内政部长李相民也正在接受调查。主要反对党民主党还宣布对总统提出"叛国罪"指控。

如果弹劾案在国会获得通过，尹锡悦将被停职，韩国宪法法院将决定是否支持弹劾案，这一过程最多可能长达180天。如果尹锡悦被暂停行使权力，将由韩国总理韩德洙代理总统职务。如果尹锡悦辞职或被免职，将在 60 天内举行新的选举。

自从周三凌晨最后一次在国家电视台发表讲话，宣布解除前一天晚上宣布的戒严令以来，尹锡悦就没有公开露面。

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盟国关切东亚安全

韩国宣布解除戒严后，华盛顿在第一时间对这一决定表示了赞赏，支持以和平和法治原则解决分歧。

美国国务卿布林肯周三又对路透社表示，美国事先并不知道尹锡悦的戒严计划。副国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）则说，尹锡悦对事态的判断严重失误。

驻韩美军司令保罗-拉卡梅拉将军（Paul LaCamera）警告驻韩美军保持警惕，避开有抗议活动的地区，并将旅行计划告知上司，以防"意外情况 "发生。美国在韩国驻军 28,500 人。

日本首相石破茂表示，鉴于首尔局势不稳定以及朝鲜持续的军事威胁，日本的安全形势"可能会发生根本性变化"。他补充说，尹锡悦为改善与东京的关系所做的努力 "绝不能遭到破坏"。

朝鲜方面尚未就韩国局势做出反应。

（路透社、法新社）

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