尹锡悦宣布解严 议员要求“立刻弹劾”

韩国戒严后，总统尹锡悦4日凌晨召开国务会议，并于清晨4点30分审议通过解严议案，宣告这场约6小时的戒严解除。此前，尹锡悦宣布戒严的数小时后，韩国国会深夜召开全体会议，表决通过关于要求解除紧急戒严的决议案。

（德国之声中文网）据韩联社报道，尹锡悦周三（12月4日）在全国演说中表示，他已接受国会要求解严，撤出投入戒严事务的兵力，同时再度谴责在野党单独处理预算和不断提出弹劾案，要求国会立即停止以弹劾、立法、预算为手段，让国家陷入瘫痪。韩国联合参谋本部也证实，早前投入戒严的兵力已归队，戒严司令部解散。

尽管事件落幕，但尹锡悦的政治前途危在旦夕。美国智库史汀生中心专家汤恩（Jenny Town）指出，此举让尹锡悦显得“绝望且危险”，“他已经不受欢迎了，这可能是推动弹劾程序的最后一根稻草。”

此外，韩国总统室也发出消息指，受尹锡悦实施和解除紧急戒严的影响，总统办公室首席秘书级别以上的高级幕僚4日集体请辞。

韩国国会4日召开会议表决取消戒严令 图像来源: Kim Hong-Ji/REUTERS

韩国祖国革新党、共同民主党、社会民主党等在野党周三组成“弹劾尹锡悦国会议员联盟”，主张尹锡悦的行动已构成“叛乱罪”，必须立即通过总统弹劾案。

尹锡悦所属的执政党“国民力量党”最高委员会委员金正赫受访时表示，党内多数人都认为，包括国防部长在内的责任人应该受到谴责，也有不少针对内阁总辞的讨论。

金正赫也透露，国民力量党当天上午召开的会议中，“对于要求总统退党的必要性进行了多次讨论”。

另外，国民力量党议员金相旭在接受韩媒MBC采访时也指出，“我认为除了讨论弹劾之外别无选择”，并称尹锡悦想“正常履行总统职务是不可能的”。

国民力量党党魁韩东勋周三凌晨透过声明向大众致歉，并要求尹锡悦必须做出解释、国防部长金龙显应立即被撤职，并严格追究相关人责任。韩东勋称，“作为执政党，我们将尽我们所能，将经济和外交损失降到最低”，并补充说，“我们将详细了解导致这一情况的整个过程，并采取必要的措施”。

韩国民众4日凌晨走上街头抗议尹锡悦宣布戒严 图像来源: Kim Soo-hyeon/REUTERS

国会紧急开会解除戒严

在韩国总统尹锡悦12月3日晚间宣布实施紧急戒严的数小时后，韩国国会深夜召开全体会议，表决通过关于要求解除紧急戒严的决议案。

报道称，190名国会议员出席了全体会议，以全票赞成通过决议案。国会议长办公室方面称，随着该决议案获得国会全会通过，戒严令无效。

周二晚间10时许，尹锡悦首尔龙山总统府发表“紧急谈话”，宣布实施紧急戒严，“以剿灭亲朝势力，维护自由宪政秩序”。

韩联社报道称，尹锡悦在发表紧急谈话时表示，通过实施紧急戒严，将重建并捍卫自由大韩民国，以防国家走入亡国之路。“为此，我必将剿灭将国家推向亡国边缘的元凶、反国家势力”。

他表示，将“尽快剿灭反国家势力，并实现国家正常运转。实施戒严恐将给国民带来不便，我将致力于将不便降到最低”。

尹锡悦还强调，“为确保自由大韩民国永久发展，实施戒严是不可避免之举”。

尹锡悦表示将“尽快剿灭反国家势力” 图像来源: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

韩国戒严司令、陆军大将朴安秀称违反戒严令者可被直接拘留。

韩国最大在野党共同民主党在尹锡悦突然宣布“紧急戒严”后已召集紧急议员会议。党首李在明呼吁韩国民众前往国会，保护国会。

韩国会大楼入口已被封，议员出入都遭禁止。

白宫发言人周二表示，拜登政府正与韩国政府保持联系，并密切关注局势。

中国驻韩国大使馆提醒在韩中国公民保持冷静，关注韩国政局变化，强化安全意识，减少不必要外出，谨慎发表政治意见，遵守韩国官方发布的政令。

尹锡悦任内争议

尹锡悦自就任以来争议不断。外交方面，他扩大与美国为首的民主国家合作，与中国、俄罗斯等独裁政权保持距离，但在国内的支持度却不断下跌。

去年11月，尹锡悦否认在涉及他与妻子金建熙的贪腐丑闻中存在不当行为。另外，尹锡悦在今年初推动重大医疗改革计划，每年将增加2000名医学生以弥补医生短缺问题。但该计划引发医师公会不满，实施大规模罢工抗议，尹锡悦方面则采取强硬立场回应。

周二的戒严令也强制要求医生返岗值勤。

瑞典哥德堡大学“多元民主中心”发布“2024年民主报告”指出，自从尹锡悦上任以来，韩国的民主出现倒退，除了以尹锡悦针对前朝政府人士提出的法律案件为例之外，还包含他过去攻击性别平等相关论述。

尹锡悦过去多次将媒体的批评称作“假新闻”，除了限制媒体采访外，也多次提出诽谤告诉。在无国界记者组织今年公布的全球新闻自由指数中，韩国则从此前的第47名下降至第62名。

（韩联社、法新社）

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