尹锡悦再次拒绝被传唤未到案

韩国总统尹锡悦第二次拒绝到案接受调查。公调处将考虑第三次传唤或申请拘捕令。反对党则警告存在销毁证据的风险。

（德国之声中文网）本周三（12月25日）韩国总统尹锡悦再次未到案接受调查。据韩联社报道，由韩国警察厅国家调查本部、高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）和国防部调查本部联合设立的“共同调查本部”，20日以涉嫌内乱、滥用职权为由，要求尹锡悦于当地时间25日10时到案接受调查。

这是尹锡悦第二次拒绝到案。此前，“共同调查本部”已于16日传唤尹锡悦18日到案接受调查，但遭到尹锡悦方面拒绝。

六小时戒严风波引发宪政危机

尹锡悦于本月3日晚间出人意料突然宣布戒严，引发国会和民众强烈反弹，首尔民众走上街头示威，国会紧急投票要求推翻总统戒严令。迫于压力，六小时后尹锡悦宣布解严。这场政治风波在韩国引发了一场宪政危机。

12月14 日民众在韩国首尔国会外庆祝总统弹劾案表决通过 图像来源: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

尹锡悦在12月12日发表讲话为自己辩护，称总统行使紧急戒严宣布权属于统治行为，与行使赦免权、外交权相同，不属于司法审查对象。

韩国国会12月14日第二次对总统尹锡悦弹劾案表决通过，尹锡悦总统职权被停止，由总理韩悳洙代行总统职责。但总统停职并不意味着被立刻免职。免职这一决定须由韩国宪法法院进行审查，这一过程可能需要数月时间。

韩国宪法法院将于27日举行尹锡悦弹劾案首场听证会，目前尚不清楚尹锡悦是否会亲自出席听证会。

反对党警告可能销毁证据

尽管尹锡悦就试图实施戒严令公开道歉，并承诺不会逃避法律和政治责任，但其屡次拒绝传唤引发多方批评。反对党批评其一再藐视传唤，并警告存在销毁证据的风险。

目前尹锡悦面临多项调查，指控包括涉嫌内乱罪。根据韩国法律，这一罪名若成立最高可判处终身监禁甚至死刑。

韩国民众国会外集会 要求尹锡悦下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

考虑三度传唤或申请逮捕令

据韩联社报道，公调处预计于未来几日考虑向尹锡悦第三次发送传唤通知书或者针对其提请拘留证，并将最早于26日作出决定。

韩国检方认为，尹锡悦因指示颁布含违宪内容的戒严令、向国会投入武装戒严军、试图逮捕14名政治界人士等非法行为涉嫌内乱罪。若检方认为尹锡悦无拒绝接受调查的正当理由，则有可能向法院申请拘捕令。

根据韩国法律，通常情况下若嫌疑人三次拒绝接受传唤，检方将针对其申请逮捕令，但是针对韩国现任总统申请逮捕令将会是史无前例的。总统有免受司法调查及起诉的部分刑事豁免权，但若涉及内乱罪则不在豁免范畴。

（德新社 路透社 法新社 韩联社等）

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