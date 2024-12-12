尹锡悦再为自己辩护 执政党呼吁弹劾总统

政治韩国
尹锡悦再为自己辩护 执政党呼吁弹劾总统2024年12月12日
广告
（德国之声中文网）周四（12月12日），尹锡悦再度针对戒严决定发表谈话，强调宣布戒严的正当性，主张戒严属于统治行为，与行使赦免权、外交权没有什么不同。他拒绝自行辞职，同时表明将积极应对弹劾和调查。
根据韩联社报导，尹锡悦在演说中称，在国政瘫痪的紧急状况下，为捍卫国家、实现国政正常化，总统依法行使职权采取紧急戒严措施。这是总统作出的高度政治性判断，仅受制于国会的解除要求。
他还说，他还说，将救国的紧急措施视为害国的内乱，是将宪法和法制体系推向危险深渊的行为。
尹锡悦批评在野党凭多数优势实施"议会独裁"，迫使他必须透过宣布戒严维护民主和宪政秩序，并反问道，"总统依据《宪法》作出的相关决定和统治行为怎么能够成为内乱？"
执政党也支持弹劾尹锡悦
尹锡悦发布演说后，他所属的国民力量党党魁韩东勋也召开了记者会，称他对尹锡悦周四发表谈话一事毫不知情，称尹锡悦的说法对于当前的情况"无悔意"，而是坚持戒严正当，呼吁党内议员"支持弹劾尹锡悦"。
韩东勋向媒体表示，他已确认尹锡悦无意接受执政党提出的"提早辞职"方案，因此弹劾是令总统停职的唯一途径。
韩国国会即将在本周六（12月14日）针对总统尹锡悦进行第二次弹劾表决。
（路透社、韩联社等）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。