尹锡悦再为自己辩护 执政党呼吁弹劾总统

韩国总统尹锡悦发表讲话为宣布戒严进行辩护。他所在的执政党党魁呼吁党员在周六的表决中支持弹劾。

（德国之声中文网）周四（12月12日），尹锡悦再度针对戒严决定发表谈话，强调宣布戒严的正当性，主张戒严属于统治行为，与行使赦免权、外交权没有什么不同。他拒绝自行辞职，同时表明将积极应对弹劾和调查。

根据韩联社报导，尹锡悦在演说中称，在国政瘫痪的紧急状况下，为捍卫国家、实现国政正常化，总统依法行使职权采取紧急戒严措施。这是总统作出的高度政治性判断，仅受制于国会的解除要求。

他还说，他还说，将救国的紧急措施视为害国的内乱，是将宪法和法制体系推向危险深渊的行为。

尹锡悦批评在野党凭多数优势实施"议会独裁"，迫使他必须透过宣布戒严维护民主和宪政秩序，并反问道，"总统依据《宪法》作出的相关决定和统治行为怎么能够成为内乱？"

执政党也支持弹劾尹锡悦

尹锡悦发布演说后，他所属的国民力量党党魁韩东勋也召开了记者会，称他对尹锡悦周四发表谈话一事毫不知情，称尹锡悦的说法对于当前的情况"无悔意"，而是坚持戒严正当，呼吁党内议员"支持弹劾尹锡悦"。

韩东勋向媒体表示，他已确认尹锡悦无意接受执政党提出的"提早辞职"方案，因此弹劾是令总统停职的唯一途径。

韩国国会即将在本周六（12月14日）针对总统尹锡悦进行第二次弹劾表决。

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（路透社、韩联社等）

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