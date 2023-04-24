尹錫悅訪美會拜登 韓美結盟再升級

（德國之聲中文網）韓國總統尹錫悅本週赴美進行國事訪問，拜登政府希望能藉此加深美韓間的親密盟友關係，應對日益複雜的印太區域挑戰。

週二（4月25日），尹錫悅在與副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）一同參觀美國國家航空航天局（NASA）的太空中心，此前兩國簽署了關於太空通信和導航合作的聯合聲明，並聽取了美國宇航局科學家關於太空探索和應對氣候危機的合作情況介紹。

隨後，哈里斯與尹錫悅一起發表談話時，特別強調將使用衛星技術來追蹤、應對氣候變化，也表示在當今最迫切的許多領域、議題上，兩國的聯盟都踞領先地位。

尹錫悅則稱，這項聯合聲明「將成為把兩國的太空合作提升到新水平的跳板」，而這樣的國際協作能為全球帶來最大利益，讓「宇宙充滿希望」。

25日，尹錫悅也與美國總統拜登一同造訪華府的韓戰紀念碑，26日兩人將舉行正式會晤。

美韓新增重大合作

在尹錫悅為期6天的訪美行程正式開始之前，美韓雙方就簽署了2項重大交易。

25日，美國通用汽車（General Motors）和韓國三星SDI（三星的顯像管部門）宣布將斥資30億美元，在美國建設一座新的電動車電池工廠。

尹錫悅24日也會見了網飛（Netflix）聯席執行長薩蘭多（Ted Sarando）。薩蘭多稱該串流媒體平台將在未來4年內，對韓國節目投資25億美元，這反映了全球對韓國影視音產品的需求，及該平台對韓國創意產業的信心。

薩蘭多說：「總統（指尹錫悅）對韓國娛樂產業的熱愛與大力支持，以及推動韓流的熱忱，都令我們大受鼓舞。」

此外，尹錫悅25日出席美國商會的活動時表示，韓美雙邊安全關係應發展為以供應鏈為主、未來導向的「創新科技聯盟」，並超越半導體領域，擴及到人工智能（AI）、量子科技、小型模組化反應爐（SMR）等新興科技。

尹錫悅、拜登將閉門會談

26日，拜登、尹錫悅及其幕僚將於白宮舉行正式會談及聯合記者會，拜登當晚亦將設國宴款待尹錫悅。

在尹錫悅訪問期間，拜登預計將公開一連串的新措施，包含核能嚇阻（nuclear deterrence）的具體行動、網絡安全倡議、經濟投資及教育夥伴關係，彰顯美韓結盟70週年的深度合作。

這2位領導人的閉門會談，預計將聚焦於「兩國如何在日益動蕩的亞太地區，深化夥伴關係」、朝鮮的核計劃，以及中國在台海進行的武力威嚇。

法新社引述美國政治學者凱瑟琳．文（Katharine Moon）說法，稱拜登與尹錫悅的會談恐怕有些「尷尬」的話題要討論。

尹錫悅近期在韓國的國內支持度，因其對美國情報「洩密門」的處理而暴跌，此事似乎顯示華盛頓正在監視首爾。

尹錫悅在接受美國NBC新聞採訪時表示，此事不會動搖美韓聯盟間，基於自由等共同價值而樹立的堅定信任。儘管如此，他仍可能受到來自白宮的壓力，要求韓國作為世界第9大武器出口國，出手助美國支持烏克蘭、確保基輔的彈藥和武器供應。

此前，韓國已向烏克蘭提供了人道主義援助，並出售坦克和榴彈砲給波蘭，但首爾的長期政策是以不提供武器給正在發生衝突的地區為原則。

此外，尹錫悅日前稱台海問題不只是中國與台灣的問題，更是全球的議題，並稱他反對任何一方片面以武力改變現狀，此言論也讓首爾陷入與中國的外交爭端。

韓國欲重擁核武以嚇阻朝鮮？

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）告訴美聯社，尹錫悅上任未滿一年，拜登已在與其接觸的過程中「建立了融洽的關係」，期待此次會談能就「嚇阻衝突、網絡合作和減緩氣候變化、對外援助、投資，以及（兩國）人事聯繫等方面，取得重大成果」。他說，對於朝鮮的威脅，拜登也將加強美方的承諾。

尹錫悅在競選總統期間曾表示，如有必要，他將要求美國讓韓國重擁核武，但他上任後，國防部長李鍾燮在2022年11月改口表示，首爾並未考慮採取類似行動。

在尹錫悅、拜登兩人將進行閉門會談前夕，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）25日參與首爾峨山政策研究所（Asan Institute for Policy Studies）主辦的論壇時對路透社表示，「讓戰術核武器回到半島將是我們遏制朝鮮的決心」。

他說，美國應考慮在韓國重新部署戰術核武器，以向朝鮮發出明確信息，並緩解韓國日益高漲的自主研發核武器的呼聲：「重新部署戰術武器並不妨礙韓國獲得自己的能力（指自主研發核武），但它可能會給我們一些時間來考慮我們是否真的想這樣做（指世界是否希望多一個擁核國家）。」

此外他也建議，首爾、華盛頓和東京也可參考北約核計劃小組，探索發展「三邊核協商機制」的可能性，或者納入台灣、組成一個「集體自衛」小組。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



（路透社、美聯社、法新社）

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