尹錫悅就任：新韓日關係如何牽動印太局勢

（德國之聲中文網）韓國新總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）週二（5月10日）在首爾宣誓就職。代表日本參與就任儀式的日本外務大臣林芳正（Hayashi Yoshimasa）下午接受其會見，並當面轉交首相岸田文雄信函。

林芳正指出：「在有規則的國際秩序受到威脅的當前國際形勢下，日韓關係的改善刻不容緩」。

尹錫悅則表示：「我們高度重視日韓關係，願一同改善合作關係」。並補充「我希望能很快與岸田首相會面」。

日本是尹錫悅就任總統後，僅次於美國第二位接見的外賓國家，第三則是阿聯酋，中國派遣副主席王岐山則是第四。

《日本經濟新聞》前首爾支局長峯岸博認為，照理來說中國也可以派外交部長王毅等層級會面，但是卻派出副主席王岐山，「可以感受到中國（對美日）是有戒心的，加上王岐山是位於國家主席跟外交部長間的大人物，但林芳正卻還是第二位被接見」，可見尹錫悅對日本的重視。

尹錫悅在3月當選時，也是率先致電美國拜登總統後，隨即於隔日致電岸田文雄。在就任前，兩國都已經派遣大使團互相訪問，承諾將進一步改善關係，看似過去冷凍的關係就要雪融。

日韓雖有歷史恩怨，但同時也是美國在東亞地區最堅定的兩個盟友，兩國也都駐有大量美軍與軍事基地，全天候監測俄國、中國與北韓（朝鮮）動向。

岸田文雄也在給尹錫悅的信中稱「在過往有規則的國際秩序受到威脅的當前國際形勢下，日韓、日韓美的戰略合作也出現從未如此重要的時刻」。

美國總統拜登也預計於5月20日至24日先後訪問日韓，未來東亞民主陣營要如何調和也被認為是重中之重。

峯岸博表示，美日韓的安全保障，未來必定是尹錫悅的首要任務。這點從新內閣的安排中也可以看出端倪。

這次的尹錫悅內閣中，包括韓國候任總理韓悳洙過去就是盧武鉉時代的總理，負責推進美韓自由貿易（FTA）簽署。國防部長李鍾燮則是在美韓同盟上戮力耕耘，都是新政府重視美國的象徵。

對日方面，相較於過去幾乎不採用「知日派」當官僚的文在寅政權相比，這次尹錫悅政權遴選會講流暢日語、曾留學東京的朴振為外交部長，朴振在12日就職時，更誓言會解決日韓間長年的歷史懸案。

而駐日大使方面，尹錫悅也指派留學日本慶應大學，日語相當流利的尹德敏擔任駐日大使，被認為是在替日韓關係改善佈局。

圖為中台日韓所畫出的防空識別區，其中交錯的部分便是常常引起爭議的飛行區域。

兩國關係一度冷卻

回顧近年的日韓關係，可以說是相對多舛。早先在1965年，日韓在訂定基本條約建交後，當時經濟起飛的日本允諾提供5億美元貸款，其中3億更是無償贈與。隨後在該年12月，兩國簽署《日韓請求權協定》，將過去的歷史恩怨與議題一次解決，5億美元貸款幫助韓國發展，被認為是變相就當年日本殖民行為作補償。

不過在90年代後，相關的日韓歷史恩怨又被韓方持續提起，其中最大的歷史懸案便是慰安婦問題。兩國持續斷斷續續交涉，在2015年，時任日本首相安倍晉三與韓國總統朴槿惠就慰安婦問題再度達成共識。韓方並於2016年設置慰安婦的「和解療傷財團」，日本並出資10億日幣（約1000萬美金）協助幫助慰安婦家屬。

只是隨後2017年，朴槿惠就因為醜聞被彈劾倉惶下台。接手上台的文在寅政權，與保守派政權有著完全不同想法，文在寅上任半年後就宣稱慰安婦問題「未達成共識」。2018年時，韓國大法院又宣判過去日本殖民時期的強制徵用勞動賠償「未解決」，要求沒收相關日本企業在韓國的分公司資產，引發外交緊張。

最後在2019年，日本宣布對韓國實施半導體材料出口限制，一度讓韓國的半導體在研發上的材料出現短缺。而在官方互動上，日韓自從2019年12月後就沒有線上或實體領袖峰會，被日本媒體稱為「建交以來最冷時期」。

日本龍谷大學教授，長年研究朝鮮半島的李相哲就在電視發表評論稱「韓國保守與左派的執政風格差太多，常會互相否定前政權路線」，因此難有中庸平穩路線。

這次尹錫悅就任新總統，岸田文雄也稱「日韓間存在棘手的問題，但不能就這樣擱置。國與國之間互相遵守約定本來就是基本的，未來將根據我國的立場繼續努力」。

抑制北韓與國內課題

就在尹錫悅就任後的5月12日，北韓也高調於日本時間晚間18時28分左右，再度往東發射三枚疑似彈道飛彈，並落入日本海的日本專屬經濟海域外，引發日本防衛大臣岸信夫高調抗議。

尹錫悅在就職儀式也稱，假若北韓願意放棄核開發，並走無核化路線，他將與國際社會合作，給予北韓改善經濟與人民生活的「劃時代大膽計劃」。但從目前北韓的回應看來，仍是相對困難。《朝日新聞》便在社論指出，尹錫悅當選讓未來北韓第七次核武試驗可能加速腳步。

事實上，日韓之間本來有簽署軍事情報保護協定（GSOMIA），但在2019年8月時一度被韓國通令停止。雖然在3個月後，文在寅政府宣布撤回該停止令，但實際上日韓軍事交流至今仍沒有更進一步發展，往後是否加強軍事合作也是重點。

而在國內問題上，日韓都有共通課題：新冠疫情後的經濟復甦，韓國更是要亟欲改善貧富差距。日韓兩國也分別將於6、7月各自舉行國內的議會大選，特別是韓國的國會至今仍是文在寅時代的「共同民主黨」佔多數，當選的結果也將持續影響尹錫悅的執政風格。

峯岸博在評論中稱，「在俄羅斯侵略烏克蘭，撼動國際秩序。中國持續霸權主義行徑，北韓不斷進行飛彈與核武開發下，岸田與尹錫悅的共同利益就在安全保障上，兩國也只能在這交集上共同前進」。日韓間的課題堆積如山，率先鞏固安保空間，成為日本各界普遍共識。

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