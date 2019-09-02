“尸杀列车”阴影下 “反送中”迎来开学季

（德国之声中文网）本周一， 香港"反送中"示威活动正式结束暑假模式，进入开学阶段。同时，之前就预告许久的"罢课、罢工、罢市"活动在香港如期展开。据包括《端传媒》在内的香港媒体报道。9月2日周一全香港大学、中学开学日当天，全港多家中学、大学的部分学生发起罢课行动，罢课学生和校友在校内、校外多处举办活动。包括香港英华书院、黄仁书院、喇沙书院都在校门外举行不同的声援行动，有学生高喊「光复香港、时代革命」等口号、也有学生戴上头盔、口罩、眼罩等以表抗议。

报道称，对于罢课活动，警方高度戒备。在喇沙书院门外，今早9时多有手持圆盾的防暴警察出现在喇沙书院校门外，检查在场校友的身份证、又搜查随身的物品。另外，在柴湾，三间中学的学生身穿黑衣，一起手拉手自发组成一条人链，有学生手持反修例、谴责警方滥用暴力等诉求的标语，现场有多辆警车在场监视观察。

就此，香港警察公共关系科高级警司江永祥表示，今日是开学日，有人向警方提出，在某些学校门外有戴黑色口罩或形迹可疑的人士，所以警方派员到这些学校跟进，强调是为了释除家长疑虑，不希望近日一些疯狂毁坏公物的行为会带到学校区，行动是为保护公共秩序及安全。

同时有网络视频显示，某些香港警员以曱甴形容市民或记者。曱甴是汉语词语，读作yuēyóu，多用于粤语广东话白话等，"曱甴"多指"蟑螂"的意思，也被用来形容阴险恶毒之人。警务处助理处长麦展豪表示，任何人听到对自己有贬义的语词，都是不理想，警方作为专业纪律部队人员，鼓励警员尽量以专业态度处理相关情况。

内地学生的惊慌

据《端传媒》报道，今日多家大学取消开学礼，香港中文大学有学生今早在百万大道自发举行开学礼，参与同学大多身穿黑衣、戴上口罩，有同学和嘉宾上台发言。根据《香港电台》报导，有中大学生发言时一度哽咽，他表示早前在迎新营，希望向内地生介绍反修例运动，内地生表现惊慌，要求将他们的合照删除，最后更有过半内地生退出迎新营，他认为部分内地同学愿意了解社会事件，但因为各种压力和风险，感到害怕。而在今日下午三点半开始，大专罢课集会也在中大百万大道上进行，抗议校方取消开学礼的安排。有学生指自己已"暴大"身份为荣。暴大一词则是指今年6月，有人在 Google 地图上把香港中文大学改名为"香港暴徒大学"一事。

同时，有来自超过29个行业的数万人在香港添马公园举行了"跨界别罢工集会"。《香港电台》报道称有来自超过29个界别的超过4万人参与集会，同时有些界别在其它地方以不同行动支持罢工。集会筹备组的代表、金融界人士Easy向《香港电台》表示：今日只是「九二九三全民罢工」行动的第一日，行动明日继续，市民可再次到添马公园集会，相信仍然会有不少市民参与。

参加了"跨界别罢工集会"的黄姓女士向德国之声表示，让她如今参加罢工的根本原因是此次香港"反送中"示威活动已经进行了超过3个月，但特首林郑月娥一直躲在幕后，站出来的几次也没有真正面对示威者的诉求。而是以相当固执的态度躲在自己的观点后面。这位金融投资业的职员认为，林正的做法"非常不公"，"令人失望"。

让黄女士不能接受的是，香港警察和示威者的武器装备差距悬殊。面对示威者手中简单的武器，全副武装的香港警察动用了包括水炮车在内的武器。"他们是政府，他们以及香港警察当然有实力。我不明白的是，他们为什么用这样的压倒性优势来对付示威者"，黄女士如此向德国之声表态。

"尸杀列车"和之前发生的事情

8月31日晚上，在香港太子地铁站内上演的暴力事件，尤其是警察暴力制服疑似示威者的乘客的视频也是让黄女士于周一走出去参加罢工活动的主要原因之一。根据网络上流传的未能证实真实性的视频，8月31日晚上有疑似"武勇派"的示威人群在一列地铁中和一名中年乘客发生口角。双方在争执期间发生肢体冲突。中年乘客愤怒中推搡了一位在现场一直把镜头对准他的摄像记者，因此激怒了一群示威者。示威者继而向这位中年男子投掷尖头雨伞和矿泉水瓶等物件，该男子也以拳脚和激烈言辞回击。在示威者多次试图冲入车厢以压倒性优势向这位中年人施暴后，另外又有两名在场的中年人拿出包括铁锤和雨伞在内的物品对示威者进行回击。随后有人直接向头一位中年男子喷射了列车上的灭火器，并向雾气弥漫的车厢内投掷各种物品。

同时也有网络视频显示，香港警察在进入港铁太子地铁站后对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方动用了警棍和胡椒喷雾，并将多位民众的口罩扯下，压倒在地。一位试图挣脱警方暴力的示威者跑向在扶梯中被困的数十位民众，引发警方向这些民众施暴。视频显示，警方在现场逮捕了多人。地上有流血的痕迹。一开始警方还允许媒体在现场拍摄，后来警方责令媒体相关人员必须离开。随后这个视频被视为港警出重手"尸杀列车"的证据。

黄女士向德国之声表示，她在家中的电视上看到了上面的一幕看，让她觉得"相当可怕"，想起了7月21日白衣人在元朗港铁车站无差别袭击路人的那一幕。黄女士说："7月21日那些人是黑社会，昨天是香港警察。在我眼中，他们是一样的。"

截至发稿，不清楚究竟有多少人参加了香港9月2日的罢课、罢工、罢市活动。据《香港电台》报道，大专学界已宣布今日起罢课两星期，为联手宣示港人决心，决定将9月13日设为死线，要求政府回应诉求，否则不排除采取更果断的升级行动，包括但不限于延长"三罢"。面对当前僵化的局面，黄女士仍然不担心香港的未来。因为香港人的态度和能力，以及香港作为中国大陆地一享有高度法制及分权体制地区的特性，都让她对香港的未来仍然有信心。