 就想“躺着”的刘霞 迎来两个周年纪念 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2019

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时政风云

就想“躺着”的刘霞 迎来两个周年纪念

对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。

Frankfurt chinesische Künstlerin Liu Xia - Witwe von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo (Imago Images/H. Förster)

刘霞到了德国后 很少出现在公众场合（2019年5月4日摄于法兰克福）

（德国之声中文网）"我一个人的时候，真的，我就想躺着"，今年五月初刘霞赴德后罕见出现在公共场合时这样总结自己的现状。在德国法兰克福市和美国汉学家林培瑞以及艺术家艾未未公开对话时，刘霞坦言自己一直在逃避丈夫刘晓波已经逝世的事实。当时她表示："到现在我心里都不愿意承认晓波走了。被迫和晓波进行的所有的告别仪式我觉得都是演的。都是演戏的，都不是真的。"

刘霞的丈夫刘晓波于2009年因煽动颠覆国家政权而被监禁。2017年7月13日在狱中因肝癌去世。患有抑鬱症的艺术家暨诗人刘霞，从未被指控犯有任何罪行，自先生2010年获得诺贝尔和平奖之后，刘霞曾被中国政府软禁约8年。

观看视频 03:27

狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞

"他们不想让我一个人"

一年前，刘霞在丈夫祭日即将到来之际，被中国政府批准出境并与时任德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）一道乘机抵达德国。在德国开始新生活后，这位中国最知名民主人士的妻子和媒体及公众的接触不多。她曾表示："我其实自己都不知道我每天怎么过的……在我现在还没有办法都梳理好我的记忆的时候，他（刘晓波）基本上就是我的全部……现在到柏林认识了一些新朋友。他们就会找各种缘由叫我出门，陪我上街，陪我喝咖啡。其实他们就是不想让我一个人。"

保持低调

据德国一位不愿意透露身份，常年与刘霞保持联系的友人向德国之声透露。现在的刘霞仍处于令人担忧的抑郁状态，不愿意和外界接触，预计也不会出席德国以及世界各地为纪念刘晓波逝世两周年而举办的相关活动。而这一切也符合刘霞离开中国后，低调的行事风格。

本周六，独立中文笔会、人权组织"大赦国际"以及德国基督教会将在科隆举办主题为"我没有敌人、也没有仇恨"，纪念/追忆刘晓波逝世两周年的礼拜活动。活动主办方表示，刘晓波先生一生信奉普世价值，进行和平理性的抗争，追求中国的宪政民主与社会的公正公平，是中国民主事业的开拓者，《零八宪章》是刘晓波与中国民主精英的"宣言书和英雄乐章"。

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。


 

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刘霞柏林展新生活 友人称身体虚弱

经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。 (11.07.2018)  

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刘霞获释 搭机飞往德国柏林

2天后便是刘晓波逝世周年，此时传出被软禁8年的刘霞离开北京的消息。中国外交部目前也确认了这一说法。 (10.07.2018)  

国家的“囚徒”：刘霞

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。 (10.07.2018)  

“追悼刘晓波，还刘霞自由”

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相关音频视频

狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞  

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