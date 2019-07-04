就想“躺着”的刘霞 迎来两个周年纪念

（德国之声中文网）"我一个人的时候，真的，我就想躺着"，今年五月初刘霞赴德后罕见出现在公共场合时这样总结自己的现状。在德国法兰克福市和美国汉学家林培瑞以及艺术家艾未未公开对话时，刘霞坦言自己一直在逃避丈夫刘晓波已经逝世的事实。当时她表示："到现在我心里都不愿意承认晓波走了。被迫和晓波进行的所有的告别仪式我觉得都是演的。都是演戏的，都不是真的。"

刘霞的丈夫刘晓波于2009年因煽动颠覆国家政权而被监禁。2017年7月13日在狱中因肝癌去世。患有抑鬱症的艺术家暨诗人刘霞，从未被指控犯有任何罪行，自先生2010年获得诺贝尔和平奖之后，刘霞曾被中国政府软禁约8年。

观看视频 03:27 分享 狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3GDx5 狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞

"他们不想让我一个人"

一年前，刘霞在丈夫祭日即将到来之际，被中国政府批准出境并与时任德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）一道乘机抵达德国。在德国开始新生活后，这位中国最知名民主人士的妻子和媒体及公众的接触不多。她曾表示："我其实自己都不知道我每天怎么过的……在我现在还没有办法都梳理好我的记忆的时候，他（刘晓波）基本上就是我的全部……现在到柏林认识了一些新朋友。他们就会找各种缘由叫我出门，陪我上街，陪我喝咖啡。其实他们就是不想让我一个人。"

保持低调

据德国一位不愿意透露身份，常年与刘霞保持联系的友人向德国之声透露。现在的刘霞仍处于令人担忧的抑郁状态，不愿意和外界接触，预计也不会出席德国以及世界各地为纪念刘晓波逝世两周年而举办的相关活动。而这一切也符合刘霞离开中国后，低调的行事风格。

本周六，独立中文笔会、人权组织"大赦国际"以及德国基督教会将在科隆举办主题为"我没有敌人、也没有仇恨"，纪念/追忆刘晓波逝世两周年的礼拜活动。活动主办方表示，刘晓波先生一生信奉普世价值，进行和平理性的抗争，追求中国的宪政民主与社会的公正公平，是中国民主事业的开拓者，《零八宪章》是刘晓波与中国民主精英的"宣言书和英雄乐章"。