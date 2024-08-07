"就像一座纸牌屋"：摩泽尔河畔旅馆坍塌致2人死亡

在德国摩泽尔河畔小镇克勒夫（Kröv），一家旅馆发生坍塌，造成两人死亡。救援人员成功救出四人，仍有至少三人被困废墟中。

（德国之声中文网）德国当地时间周二（8月6日）晚，莱茵兰-普法尔茨州的一家旅馆发生部分坍塌。据当地警方最新消息，该事故造成至少四人被困，两人死亡。

救援人员在周三（8月7日）上午进行的发布会上表示，遇难者为一男一女。

此前，救援人员表示，有四名被困者成功从废墟中救出，其中包括一名2岁的孩童及其父母。

据悉，仍有三人被困且伤势严重。

当地消防和灾难控制监测员约克·托舍（Jörg Teusch）向记者透露，整个建筑就像一座纸牌屋。他还提到，救援人员使用钻机在倒塌的建筑物上钻孔，以便利用麦克风与被困者取得联系。

救援工作异常困难

现场救援工作仍在继续。

250名救援人员参加了救援工作 图像来源: Harald Tittel/dpa/picture alliance

坍塌旅馆所在地为克勒夫（Kröv），是位于法兰克福以西约100公里摩泽尔河畔附近的小镇。警方于周二晚10：55分收到当地居民的报警联系。

德国警方周三上午表示，事故发生时旅馆建筑物内有14人，其中5人安全无恙可自行离开。

警方还表示，现场建筑物结构很不稳定，导致救援工作异常困难。现已投入约250名紧急救援人员。

德国公共广播公司SWR称，当地消防队最初无法进入到建筑物内，因为会有完全坍塌的隐患。 为安全起见，周边建筑物内约30名人员已被紧急疏散。

警方疏散了坍塌房屋周边建筑里的人员 图像来源: Christian Schulz/Foto Hosser/dpa/picture alliance

目前尚不清楚事故原因。

德国摩泽尔地区以其风景如画的葡萄园区和城堡而闻名，是夏季旅游的热门地。

（美联社、路透社、德新社）

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