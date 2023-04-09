 就东海争议 中日举行新一轮高级别磋商 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2023

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时政风云

就东海争议 中日举行新一轮高级别磋商

中国正在开展“蔡麦会”之后对台湾的大规模军事演习之际，中日海洋事务高级别磋商机制在东京举行新一轮会谈。日本方面表示“怀着极大的兴趣”关注中国在台湾周边的军事行动。

中日在东海有争议的地方：中国称钓鱼岛，日本称尖阁列岛

中日在东海有争议的地方：中国称钓鱼岛，日本称尖阁列岛

（德国之声中文网）日本和中国高级官员周一（4 月 10 日）在东京举行会谈，讨论东海争议海域问题。此时，北京正在台湾周边进行了大规模环岛军事演习。

作为 2012 年开始的"中日海洋事务高级别磋商机制"例行会谈的一部分，这次会议发生在台湾总统蔡英文访问美国并会见美国众议院议长麦卡锡之后。中国的战机和军舰，包括航母，正在模拟对台湾进行封锁打击。

会谈开始之前，中国代表团团长洪亮表示，中方寻求与日本在海域的合作，并期待与他的同行进行"深入对话"。

日本政府一位高级发言人表示，日本一直"怀着极大的兴趣"关注中国在台湾周边的军事演习。"台湾海峡和平与稳定的重要性不仅对日本的安全很重要，对整个国际社会的稳定也很重要。"日本内阁官房长官松野博一告诉记者。

北京认为台湾是中国的一部分，认为美国和台湾高级官员之间的会面是对其内政的干涉。北京宣称不排除使用武力占领台湾以"统一祖国"。

此轮会谈中，中国方面的代表是洪亮是外交部边界与海洋事务司司长洪亮，日本方面则是外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕。在11月举行的上一次会谈中，洪亮批评东京对中国在台湾海峡的活动发表评论。他还要求日本将其船只从两国均声称拥有主权的东海岛屿周围海域撤回。

中日两国的海岸警卫队船只经常在日本控制的岛屿周围水域发生冲突，这些岛屿在日本被称为尖阁列岛，在中国被称为钓鱼岛。虽然美国在该领土的主权问题上不持立场，但已表示将把中国夺取这些岛屿的任何企图视为对其盟友的攻击。

上个月，中国和日本设立了一条军事热线，以防止在有争议海域发生的任何空中和海上意外冲突。本月初，日本外相林芳正对中国进行了上任以来的第一次访问。

（路透社）

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