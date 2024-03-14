 尘封五十年的命案 前东德国安部枪手被送上法庭 | 德国新闻 | DW | 14.03.2024

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德国新闻

尘封五十年的命案 前东德国安部枪手被送上法庭

整整半个世纪之前，在前民主德国首都东柏林的一个边境口岸附近，一名男子在光天化日之下被人从背后开枪打死。天网恢恢，疏而不漏，虽然时隔久远，就这起命案的法庭审理终于在柏林拉开序幕。

前民主德国国安部工作人员出庭受审。

前民主德国国安部工作人员出庭受审。

（德国之声中文网）命案就发生1974年3月29日，柏林的"弗里德里希大街火车站"，这里也是当时东西德之间一个重要边境口岸。本周四，一名民主德国国家安全部（Stasi）前工作人员以蓄意谋杀罪名在柏林接受法庭审理，他被控当年开枪打死了一名试图前往联邦德国的波兰男子。

两德统一后，柏林地方法庭已经审理了一系列围绕当年越境死亡案例。而今次的审理也同样具有历史意义。现年已80岁的被告当年曾在民主德国国家安全部担任中尉，他被控当年奉命在边境口岸从背后向这名波兰人开了致命的一枪。

当年被开枪打死的就是图上中间这位年轻男子

当年被开枪打死的就是图上中间这位年轻男子

迟到半个世纪的诉状

直到2023年，柏林检察院才终于看到就此案提起诉讼的机会。检察院发言人毕希纳（Sebastian Büchner）表示，多年的调查一直进展有限，直到2016年才找到确定枪手身份的重要线索。然而，当时的证据只能认定这是一起已经过了追诉期的过失杀人事件，直到最近，才找到这是蓄意杀人案的证据。

距离上一次类似案件的审理已经过去了20年时间。截至2004年，共有130人因在两德边界杀害越境者被判刑，其中既有普通的前民主德国边防军士兵，也有当时民主德国军界和政界的高层人士。柏林地方法院发言人表示，鉴于此次审理的历史性意义，将对整个审理过程进行录音，并将录音资料送交国家档案馆存档。

柏林墙纪念馆内陈列的受害者相片，他们都是试图逃往西德时遭枪杀的。

柏林墙纪念馆内陈列的受害者相片，他们都是试图逃往西德时遭枪杀的。

根据起诉书的描述，1974年3月29日，被告接到民主德国国家安全部命令，要他对当时38岁的波兰公民库库奇卡（Czeslaw Kukuczka）进行"无害化处理"，于是被告从隐蔽处近距离向这名波兰人后背开枪，致其死亡。此前，库库奇卡进入波兰驻民主德国大使馆，要求前往联邦德国。民主德国国家安全部佯装同意库库奇卡的要求，并将其带至东柏林的"弗里德里希大街火车站"边境通道，在其走向边境口岸时，从背后开枪杀害。

受害人库库奇卡的一对子女是本次法庭审理的共同原告。库库奇卡女儿的代理律师福斯特（ Hans-Jürgen Förster）对德新社表示，此次审理的重大意义在于，谋杀案没有追诉期限，并不只是抽象的法律概念。"无论案件已经过去了多久，案犯都会担心他会送上法庭。而在本案中，被告只是当年东德国安部指挥链条中的最后执行者。"福斯特表示，他已经向检察院提出申请，要求对此案中的其他高层责任人展开调查。

当年被称为“死亡地带”的柏林墙，现在已成为供人参观的景点。

当年被称为“死亡地带”的柏林墙，现在已成为供人参观的景点。

柏林地方法院表示，根据目前的计划，将在5月23日前进行七天庭审。截至目前为止，被告尚未就此次审理发表评论。

 

（德新社，中德电视台）

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