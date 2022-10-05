尘埃落定：马斯克正式入主推特

（德国之声中文网）美国媒体周四（10月27日）报道，亿万富翁马斯克已经完成以440亿美元收购推特（Twitter）的交易，并解雇了其高管。据《纽约时报》报道，推特的首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）以及首席财务官、推特最高法律和政策执行官，以及公司的总法律顾问都在被解雇之列。

推特交易案尘埃落定，马斯克周四在推特上发布了一段视频，他抱着一个瓷制洗手池走进推特总部，视频的推文上开了一个双关语的玩笑：“let that sink in!”（好好想想吧！），英文中的sink一词也有洗手池的意思。

这位特斯拉首席执行官还修改了他的推特个人介绍，将自己称为“首席推手”（Chief Twit），并将他的位置换成了推特的旧金山总部。

一波三折的交易

马斯克欲收购推特的消息自今年4月传出后，一直备受争议。据报完成交易后，马斯克周四分享了一条信息，声称外界对他购买该平台意图的猜测是“错误的”，他购买推特是为了“帮助人类”。

周三，推特的股票已经接近马斯克对该平台提出的每股54.20美元（53.72欧元）的收购报价。这个迹象表明投资者预期这笔440亿美元的交易，将在本周末的法院裁定交易截止日期前进行。

美国特拉华州大法官10月初下令，此次交易完成的最后期限是本周五。这项裁决是在一场空前艰难的法律诉讼后作出的。在这场诉讼中，马斯克签署了一项收购推特的协议，然后试图退出交易。推特公司随后起诉了这位特斯拉CEO，迫使他完成交易。马斯克也进行了反诉。

几个月来，马斯克似乎一直试图退出这笔交易，还指责推特存在欺诈，没有提供关于该平台虚假账户、垃圾账户的足够信息。

10月初，马斯克又表示将放弃他与推特的法律斗争，以他最初的提议440亿美元收购这家社交媒体公司。如果双方没有在最后期限前完成交易，另一次法律听证会可能会于11月举行。

马斯克的创新公司何其多？

对“言论自由”的理解

许多推特用户对马斯克在该平台上保护“言论自由”的承诺表示担忧，包括酝酿恢复前美国总统特朗普账号的想法。特朗普因被认为与2021年1月6日华盛顿国会大厦的骚乱有关而被踢出推特。

将推特这个社交媒体平台交到马斯克这位世界首富手中，也引起了外界的担忧。马斯克声称要把这个互联网上最重要的即时短消息平台打造为言论自由之地，允许所有的表态。马斯克最新发表批评意见称，社交媒体已经裂变为极左翼和极右翼分子的“回音室”，催生更多的仇恨，分裂社会。

(法新社，路透社)

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