尘埃落定：英国宣布禁用华为

（德国之声中文网）负责数码技术事务的英国内阁大臣道登（Oliver Dowden）周二中午(7月14日)在伦敦宣布，将禁止中国的华为参与英国5G网建设。

道登称，今年年底开始，将禁止英国通信服务商购买华为产品，而已经安装的华为产品则需在2027年前全面拆除。直到今年年初，英国首相约翰逊还曾部分允许华为参与5G网络建设。一般认为，英国在华为问题上突然改变立场，将使英国的5G网络建设进程延后数年。

英国政府表示，禁止使用华为技术，一方面是出于安全考虑，另一方面也是基于美国此前对华为提出的制裁措施。

长期以来，华盛顿一直在向盟友施加压力，要求各国在5G网建设中不采用华为设备。英国退出欧盟后，一直寄望于签署一项条件优厚的英美贸易协定，而一旦因华为问题同美国发生争执，显然不利于贸易协定的谈判。

英国退出欧盟后，中国也曾期望能够扩展同英国的贸易关系。但由于中国在前英属殖民地香港推行国安法，使得双边关系日趋紧张。就在英国宣布禁用华为决定前数小时，中国外交部发言人赵立坚就是否禁止华为技术参与英国5G建设一事表示，能否为在英中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，是脱欧后英国市场走向的试金石，也是中国在英投资是否安全的风向标，中方将密切关注。

竞争对手爱立信表示欢迎

业内人士称，英国政府此次禁用华为的决定将使该国网络服务商蒙受巨大损失。4G和5G设备有较大的关联性，因此，将华为4G设备升级为5G相对较为容易。而在5G网禁用华为设备后，一些本可以继续使用的华为4G设备也不得不予以拆除。英国电信公司已经表示，将仔细评估禁令所带来的经济冲击。华为4G设备拆除成本高昂同样也是德国通信服务商反对全面禁用华为的理由之一。不过，德国三大运营商都未在其核心网络中使用华为技术，只是大量使用华为公司的外围设备。

道登宣布排除华为设备后，华为英国分公司立刻发表了声明，对英国政府的决定表示失望。华为在一份声明中称，该决定将导致英国在数字化进程中进入慢车道，还会"让移动通讯更昂贵、加深数字化时代的不平等鸿沟"。华为方面认为"公司在英国的未来发展不幸遭到了政治化"，指责"这是美国的贸易政策，而非事关安全"。

电信设备厂商、华为的竞争对手爱立信对英国政府的决定则表示欢迎。执行副总裁班萨尔(Arun Bansal)指出，此决定排除了投资英国5G建设中的不确定性。他还强调，爱立信具备全球领先水平的5G技术、经验以及供应链能力。

达扬/文山/苗子/(德新社、路透社等)