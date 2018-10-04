尘埃落定！卡瓦诺宣誓就任大法官

（德国之声中文网）宣誓就职仪式在最高法院举行，现场寂静庄严，但是法院大楼外面聚集了众多示威者，其中有不少女性。她们反对这个备受争议的人物就任大法官。

示威者在最高法院门口抗议卡瓦诺就职

在就职前两个小时举行的参议院投票中，支持卡瓦诺（Brett Kavanaugh）担任大法官的票数达到50票，超出反对的48票。在表决之际，大约2000人在国会大厦前游行，高举反对卡瓦诺的标语。大约150人冲破了封锁，闯入国会大厦，造成投票多次中断。情绪激动的女性示威者从观众席上不断高呼"你真无耻"之类的口号。副总统彭斯（Mike Pence）要求安全人员把扰乱秩序者带离议事大厅。一共有164名示威者被捕。

特朗普表示祝贺

在表决通过之后，美国总统特朗普立刻通过推特表示祝贺，并表示自己将很快签署任命令。"好激动！"--特朗普在推文中写道。

卡瓦纳在得到确认之后对自己的拥护者讲话时说，"对于我们的国家、民族和我们所尊敬的宪法来说，这是一次巨大的胜利"。

共和党人卡瓦诺是特朗普属意的大法官人选。今年7月，这名极端保守的法学人士得到了总统的提名。虽然在过去几周里，卡瓦诺因为受到性侵指控而陷入巨大的困境，甚至有可能威胁到共和党在参议院微弱的多数优势，但是特朗普始终没有改变对他的支持。

共和与民主两党此前就卡瓦诺担任大法官的问题持续争吵了几个星期，面对三位女性提出的曾在高中和大学时代遭受他性侵的指责，53岁的卡瓦诺予以愤怒反驳。在9月底参议院举行的一次听证会上，心理学教授福特（Christine Blasey Ford）详细描述了36年前在一次青少年派对上，卡瓦诺试图强奸自己的场景。卡瓦诺在接下來的听政中现场一度表现激怒。

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终身制大法官

在美国，最高法院由9名大法官组成，具有举足轻重的政治地位。这9名大法官的任期都是终身制。随着卡瓦诺的成功上任，美国政治天平继续向右倾斜，因为保守派法官将占有5比4的优势。在不久的将来，这个由保守派主导的最高法院可能还会就能否强迫美国总统在刑事诉讼中出庭作证的问题作出裁决。

雨涵/李鱼（美联社、路透社、德新社）