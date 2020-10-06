尖耳黄脸蝙蝠侠？瑞典饭店撤下习近平讽刺像

（德国之声中文网）菲律宾时装博主Bryanboy周日（10月11日）在他有58.5万个粉丝的Instagram账号上，发布了一张照片，上面显示他与另一名男子坐在一张桌前，身旁的墙上贴有一张海报，是一幅将习近平描绘成尖耳朵蝙蝠侠的肖像。

Bryanboy在这张照片下写道：他与一位朋友去一家斯德哥尔摩饭店，“点好菜后才发现，墙上的巨幅海报——是一个深黄色的带有蝙蝠耳朵的习近平画像，文字写着’蝙蝠侠’，作者是瑞典艺术家@ironartworks。”

Bryanboy写道：“自从新冠发生后，世界各地许多亚洲人经历了那么多种族主义歧视，——比如在社交平台上，我不知道有哪个亚洲人没有被叫过’吃蝙蝠的人’。”

Bryanboy写道，他作为一个菲律宾人与他来自香港的朋友是当时饭店里唯二的亚洲顾客，其他客人都是白人，另外还有2名亚裔瑞典人店员。

Bryanboy之后还发表了一个短视频，拍摄了这家饭店的海报内墙。他在文字中写道：“你只是想在一个下雨的下午，和朋友在一家你已经去了十多年的饭店里轻松地吃顿午饭，结果上来的菜是（蝙蝠图标）。”

这两则发图共有近2万个点赞和1100多条评论。

海报创作者：种族主义不是我的意图

引起争议后，这幅海报的创作者@ironartworks作出回应，在Instagram发文表示：“今夜我的‘蝙蝠侠’被批评是对亚洲人的种族主义。这从来不是我的意图。......我无法表达我对那些情感受到伤害的人有多么的抱歉。”

@ironartworks在这则帖文中称：“我创作过许多硬核讽刺肖像，讥讽那些势高权重的人。......我创作‘蝙蝠侠’的用意是同样的，代表的是独裁者习近平和中共对病毒爆发的处理。不过现在，由于你们的教导，我意识到这招出错了。所以我重申，我的用意仅仅是嘲讽习/中共，而不是发表伤害许多人的种族主义评论。.....所以我会拿下那些帖文，但保留这张。”

@ironartworks的这则帖文图仍是引起争议的那幅习近平“蝙蝠侠”肖像。

张贴这些艺术海报的饭店则表示，已经撤下了这些海报。该饭店也Instagram发贴称：“我们理解到许多人感到Ironartoworks的作品展示令人不安和种族主义，但这当然不是用意所在。我们犯了一个错误，决定拿下这些海报。……我们对所有感到被冒犯的人诚挚道歉。”

“黄脸”是歧视吗？

这家饭店道歉帖文的下方评论中，各种意见都有：

“你的意图或许只是批评习近平，但当你宣传针对亚洲人的歧视性成见时，你还会期待什么？你间接地助长了那些针对东亚人的令人愤怒的一概而论。”

“我们刚经历一个让亚洲人受到消极对待的疫病大流行……而你说你当时没考虑清楚？”

“把中国人/亚洲人画成黄脸，这毫无疑问是种族主义……没有任何借口。”

但也有评论不认同这种说法：

“好，亚洲人有’黄’皮肤，这是常识，所以习近平是一个中国人，被画成黄色，这有什么错？把奥巴马画成深色皮肤，特朗普画成橙色可以吗？我们这里所讨论的是公众人物。它所描绘的是一个个人，而不是一个种族。习近平不代表所有中国人，更不代表所有亚洲人。”

“表达你的政治观点，这没有任何问题，因为我们是在瑞典，允许人民享有言论自由，而不像中国。”

其它观点：“纳粹也审查艺术”

在这幅海报创作者@ironartworks的帖文下，也同样有各种观点的评论。

“独裁者一直（也应该）被艺术家/自由斗士以讽刺的方式描绘！讽刺本来就是为了嘲讽权力！如果讽刺被用来针对那些无权的人，那就成为一种滥用，是可怕的，有时是种族主义的。……艺术应当被用作反对极权者滥用权力的武器。”

“艺术时常是挑衅的。这意味着有时候会冒犯别人。……我感到难过的是，这位艺术家感到有必要为此道歉。世界将成为一个非常难过的地方，如果我们审查我们的艺术家并且艺术家自己也觉得这是可以接受的。对艺术的审查正是纳粹在1930和1940年代所做的。”

而一则中文评论则写道：“讽刺中国处理疫情？真逗，认识中文吗？来中国生活过多久？讽刺一个远在万里自己并不了解的国家不就是懦夫的行为吗？建议你讽刺讽刺身边的事情。瑞典已经没有什么好讽刺的了吗？”

也有人认为，这幅海报已经超过了言论自由的限度。

“品味太差了！普世人权宣言第19条明确反对伪装成观点和言论自由的仇恨言论！”

时装博主Bryanboy的Instagram帖文下也有人评论说：

“有人不觉得有问题，是因为他们并不是被压迫的群体。”

“在公共空间张贴偏见性的带有仇恨的图像应当是非法的。”

“推卸责任”？

也有人表示：“这幅海报品味并非最佳，也肯定无助于消除针对亚洲人的种族主义。然而，我不认为艺术家的用意是种族主义。他所针对的是习及其政府，据称其压制信息，容许了病毒的散播。”

但也有人说：“这就是人性的问题所在，一旦有问题，就指责他人，而不是为自己的行为承担责任。这才是’全球性’的瘟疫。”、

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。