尖沙咀举行“追究警暴”集会 警方发射催泪弹

（德国之声中文网）尖沙咀周日集会的主题为"连系穆斯林、守护民众、与记者同行"，定于下午3点举行。集会事先没有向警方申请。逾百名防暴警察早早赶到现场戒备，并在交通枢纽弥敦道上进行截查。

据报道，下午1点左右便陆续有黑衣市民在尖沙咀太空馆旁的梳士巴利花园聚集。2点后，现场市民越来越多，有人播放示威歌曲并呼喊反修例，保护穆斯林、记者和人民的口号。

一位名叫Billy的26岁商人向路透社表示，他前来参加集会是出于对警方水炮喷射清真寺的愤怒。这位不愿透露全名的年轻人表示，"香港人民，不管其信仰如何......我们来到这里就是要对专制政府说不。他表示希望和平示威，他说："我有些害怕，因为我们的警察有时会失控，威胁到人民的安全。"

在10月20日的一场警民冲突中， 香港九龙清真寺被警方蓝色水柱射中。警方后来出面澄清是误射。特首林郑月娥也亲赴九龙清真寺会见首席教主及穆斯林领袖，表达歉意。

65岁的Cindy Chu是一名退休护士，她对路透社表示，警察以前是好的，现在却干扰人民。"他们有什么权利这样做？这里是香港，不是中国。"Chu女士表示，她前来示威是为了表达对记者的支持。她说， 她不怕公开自己的姓名。"如果香港人连这样做都害怕，那不会有好的结果。"

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据报道，下午3时许，警方在梳士巴利花园的示威现场释放胡椒喷雾，试图驱散聚集人群。有抗议者被搜查身份证并被带走。三点半左右，防暴警察已占据梳士巴利道、弥敦道，并先后举黑旗和蓝旗警告，之后向示威者发射多枚催泪弹驱散人群。

下午4点半，警方水炮车及锐武装甲车在油麻地弥敦道戒备。防暴警察在弥敦道设封锁线，并在尖沙咀区内清理示威者留下的路障。此外，防暴警察也在重庆大厦对面、文化中心外，及柏丽购物大道布防，并截查市民。

在观塘海滨花园，另一场名为"自由纸鹤追悼会"的抗议活动于下午4时开始举行。民众聚集起来折叠纸鹤，播放反送中歌曲。在尖沙咀弥敦道崇光百货外也有民众聚集，与警方对峙。

黄之锋参选资格仍未获确认

本周日，香港众志秘书长黄之锋表示，其参选区议会（港岛南区海怡西选区）的资格仍未获确认。他说，周五晚上（10月25日）他第三次收到选举主任来信，要求他解释政治主张，他已回复对方，重申香港众志不会改变民主自决纲领，民主自决理念不是提倡及支持港独作为选项。

黄之锋是这次区议会选举的近1100名候选人中，唯一仍没有被确认参选资格的人。同区参选的有亲中的新民党成员陈家佩及民主派的林浩波。两人的资格已获确认。黄之锋10月4日报名参选。10月24日，在选举委员会举行候选人简介会的当天，黄之锋前往南区民政署要求选举主任解释为何推延确认其资格，但无法见到。随后，当局宣布原选举主任"因病休假"，并调换被认为与北京关系密切的油尖旺民政专员蔡亮转任黄之锋所在选区的选举主任。10月25日，蔡亮再次要求黄之锋解释其政治立场。黄之锋在回复中还表示，表示希望新的选举主任能秉持公务员政治中立的原则，根据他的回复做出决定。