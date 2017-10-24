尔虞我诈的足球金元帝国

(德国之声中文网) 职业足球圈发生了剧变，它不再是纯粹的体育运动，而是一项数额巨大的生意。几乎所有球迷都知道这一点。然而，13个国家、15家媒体、80余名记者连续几个月的调查发现，真实的情况比大家想像的还要更加可怕。

他们翻阅了大量秘密合约，查看了众多内部报告以及足球圈内人士的电子邮件通信。记者们还像间谍一般与掌握内幕资料的线人进行交谈。最终，呈现在公众面前的，是当今职业足球圈内的欲壑难填、尔虞我诈，以及无数见不得人的幕后交易。

少年球员像商品一样，被人贩子一般的球探、经纪人、俱乐部卖来买去。小俱乐部只是因为付款延迟等小疏失而遭遇高昂罚款，巴黎圣日耳曼、曼城等顶级豪门却肆无忌惮地违反财务规定而不必担心处罚。占尽优势的14家欧洲顶尖俱乐部还打算甩开各国联赛里的"穷兄弟"，单独组建豪门专属的欧洲超级联赛。根据记者团队掌握的内幕信息，这些球队的计划已经完备到可以很快付诸实施的程度。但是在公开层面上，他们则向其他俱乐部以及各国足协保证不会离开现在的联赛。

豪门俱乐部盘算着进一步拉开足球圈内的"贫富差距"。本应监督这一运动健康可持续发展的各国足协，自身也存在着种种问题，甚至他们也是造成"贫富差距"的主要原因。球迷们则只能在一旁眼睁睁地看着这一切。足球，到底属于谁？

2015年，化名"John(约翰)"的解密者，与几名志同道合者创建了"足球揭密"(Football Leaks)网络平台。他们不断地爆料，将职业足球圈里的黑暗呈现于公众面前。John对调查记者团队说："球迷们必须明白一点：他们正在给一头不受控制的魔兽喂食。"

2016年，他们向德国《明镜周刊》提供了第一批爆料数据。后者与其他8家欧洲媒体一同评估了这批数据，揭露了包括C罗、厄齐耳在内的巨星们涉嫌逃税的证据。在此之后，John就成了足球圈内的"重点关照人物"。他的行动非常谨慎，只与《明镜周刊》调查记者布施曼(Rafael Buschmann)单线联系。两人的接头联系方式，堪比谍战悬疑大片。

不过，布施曼本人则强调，最令他感到"精彩"的，依然是足球圈内的尔虞我诈。