少生孩子多种树？专家建议避孕应对气候变化

（德国之声中文网）纽约"人口理事会"（Population Council）科学家们在英国医学杂志《计划生育与生殖医学》（BMJ Sexual & Reproductive Health medical journal）上撰文指出，全球每年有近1亿妊娠属非自愿，占总数的44%。鉴于每一个新增地球公民都需要食物、用于做饭、取暖和交通的能源及其它资源，人口增长总体上会强化气候变化温室气体排放效应，因此，减少非情愿生育有助于控制其上升。

不过，人口理事会副主席邦加兹（John Bongaarts）指出，扩大避孕的努力遇到障碍，从宗教领袖的反对到对药物副作用的忧虑，不一而足。

人口理事会是国际性非盈利组织，属于洛克菲勒兄弟基金会，在世界各地设有办事机构。该组织指导对避孕手段发展的研究、致力于让人们对与避孕努力及政策有更好的理解。

邦加兹指出，对扩大避孕努力的反对来自持不同政治观点的群体，比如，某些女权运动活动人士。这位人口学家对汤森路透基金会表示 ，"无人愿意重复中国曾有过的独生子女政策，因此，存在着对某些政府可能会采取强制手段的严重忧虑。"

这位科学家强调指出，世界现有人口77亿，预计到2100年就将达109亿，其中，撒哈拉以南非洲和南亚增长速度最快，因此，找到减少非自愿生育的途径应出于优先地位。

邦加兹表示，埃塞俄比亚等国已在这么做。在那里，成千上万年轻女性接受训练，成为社区卫生工作者，从一个村庄前往另一个村庄，提供基础医疗保险、咨询和免费避孕措施。他指出，在该国，避孕手段的使用率目前已接近40%，生育的减少降低了对建设更多学校、到道路、医院和其它政府设施的需求。

人口猛增

不过，邦加兹指出，在尼日利亚等国家，避孕手段的应用率依然很低。该国北部地区的某些伊斯兰族群反对控制人口生育。他补充说，根据该国的政策，石油收入的分配以人口数量为基础，因此，难以鼓励地方政府控制人口。

联合国估计，至2100年，尼日利亚人口有可能从目前的1.8亿升至约7.5亿。邦加兹表示，若生育率不降，至下一世纪之交，整个萨哈拉以南非洲地区人口可能从现在的10亿增至40亿。而这将增加大饥荒、移民和动乱的风险，因为，年轻人将难以找到工作、政府难以提供足够的服务、尤其是气候变化的压力增加，干旱频繁、收成减少。邦加兹预言，如果人口增长不受控制，萨哈拉以南非洲将会出现很多很多问题，并影响到整个世界。

邦加兹指出，旨在推进避孕努力的基金会组织所在多有，比尔和梅琳达·盖茨基金会和与英国政府援助计划有关的巴菲特基金会成为人们关注的焦点。

盖茨基金会计划生育部主任斯塔尔斯（Ann Starrs）指出，帮助世界各地的女性得到避孕手段对实现更多繁荣、对我们所有人拥有一个可持续性的未来，具有关键意义。她表示，合理避孕有助于增进妇女健康，让她们在社区拥有更大权利、改善她们的收入状况。

邦加兹表示，他期待国家和地区的主要领导人支持扩展避孕努力，支持推进新理念的传播--在孟加拉和卢旺达等国家正在发生这样的事情。他表示，"领导人应说，这是重要的。它就是社会标准的转变。"

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凝炼/洪沙（路透社）