 小黃人中國版結局遭改 反派角色變好人 | 文化经纬 | DW | 23.08.2022

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小黃人中國版結局遭改 反派角色變好人

中國對外國電影的審查和限制時有所聞，但審查機構或是片商對於電影結局的更改，甚至還增加篇幅，依然震驚了中國網民。現在，廣受歡迎的美國動畫片《小黃人大眼萌2：神偷奶爸前傳》，也遭遇到了這項獨特待遇。

美國動畫片《小黃人大眼萌2：神偷奶爸前傳》上週在中國上映，圖片為先前在美國洛杉磯宣傳時的活動（資料照）

美國動畫片《小黃人大眼萌2：神偷奶爸前傳》上週在中國上映，圖片為先前在美國洛杉磯宣傳時的活動（資料照）

（德國之聲中文網）廣受歡迎的美國動畫片《小黃人大眼萌2：神偷奶爸前傳》（Minions: The Rise Of Gru，台灣翻譯為《小小兵2：格魯的崛起》，香港翻譯為《迷你兵團2》）上週六（8月20日）起在中國上映。但很多評論人士發現，中國版的結局不但遭到刪改，甚至還比原片多了1分鐘。

法新社報導，盡管國際版的《小黃人大眼萌2》電影，是以1970年代的美國舊金山為背景，講述了卑鄙的格魯如何成為一個少年犯的故事，但中國的電影觀眾卻看到了另一種結局：好人最後獲得了勝利。

路透社報導，根據中國網友在微博平台上分享的文章和截圖，中國的審查人員對電影添加了一個附錄，反派角色威酷魔王（Wild Knuckles）被警察抓獲並入獄 20 年。

此外，電影截圖還顯示，在中國版的電影中，威酷魔王的同謀格魯（Gru），「回到了他的家人身邊」，同時，「他最大的成就是成為三個女兒的父親」。

但在國際版的電影中，影片是以格魯和威酷魔王這兩位反派角色，在威酷魔王假裝自己死亡以逃避當局的追捕後，他們一起騎馬離開作為結束。

小黃人電影中的反派角色，結局在中國遭到了刪改（資料照）

小黃人電影中的反派角色，結局在中國遭到了刪改（資料照）

在微博上擁有1440萬粉絲的在線影評出版商「毒蛇電影」，其影評指出，這部電影的中文版比國際版長一分鐘，並質疑為什麼需要多一分鐘。

「毒蛇電影」在上週六（8月20日）發表的文章中寫道：「只有我們需要特別的指導和照顧，因為擔心卡通會腐蝕我們」。

許多網民嘲笑該結尾，稱它類似於幻燈片演示。目前尚不清楚中國版的電影結局是否因審查人員的要求而改變，或者製片人是否認為它對中國市場來說，中國版是一個更好的結局。

德國之聲目前無法獨立核實相關內容。而這部電影的美國發行商環球影業，沒有回應路透社的置評。該片在中國的發行商華夏電影發行公司和中國電影公司，也沒有回應置評請求。

中國經常刪改外國電影

路透社指出，中國除了對可以在國內電影院放映的海外電影數量設定配額外，在該國放映的許多好萊塢電影都省略或更改了某些場景。有時觀眾也會注意到，中國版的電影的替代結局與原著大相徑庭。

去年曾有中國觀眾反映，在國內串流媒體網站騰訊視頻上播放的1999年經典電影《搏擊俱樂部》（Fight Club，香港翻譯為《搏擊會》，台灣翻譯為《鬥陣俱樂部》），在此一版本中，主角和他的另一個自我，引爆了一組摩天大樓的原始結局並沒有出現。

許多美國影視作品在中國受到歡迎，圖為北京環球影城中，與小黃人角色合照的中國遊客（資料照）

許多美國影視作品在中國受到歡迎，圖為北京環球影城中，與小黃人角色合照的中國遊客（資料照）

取而代之的是，屏幕上的一個腳本說，警方「迅速弄清楚了整個計劃，並逮捕了所有罪犯，成功地阻止了炸彈爆炸」。

這些改變在中國影迷中受到廣泛嘲笑，甚至引起了電影導演和原著小說作者的回應。騰訊後來恢復了原來的結局。

法新社也說，備受期待的美國情景喜劇《老友記》（The Friends，台灣翻譯為《六人行》）於今年2月回歸中國流媒體平台，但有觀眾注意到，內文關於LGBTQ情節被剪斷後，引發了粉絲的憤怒。

（路透社、法新社）

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