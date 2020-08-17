 小麦为何如此重要？ | 科技环境 | DW | 20.03.2022

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科技环境

小麦为何如此重要？

除了玉米和大米，没有其他谷物像小麦一样对世界粮食供应如此重要。仅是面包用的小麦就占世界热量消耗的20%。这篇文章告诉你：关于小麦，你需要知道的一切。

BdT Weizen

（德国之声中文网）小麦是人类最古老的栽培作物之一，野生小麦早在大约8000至10000年前就已经被采集和栽培了，这使小麦成为继大麦之后栽培时间最长的谷物。

Ägypten Brot Verkauf in Kairo Archiv 2012

埃及的面包摊位，该国被认为是小麦的起源国之一

来自新月沃土的谷物

DW.COM

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小麦源于欧亚大陆地区，可能在阿拉伯半岛的北部以及伊拉克、伊朗、叙利亚和沙特阿拉伯一带，埃及人甚至在6000年前就已经有了专门的面包烘烤室。

在欧洲，最早的小麦种植于地中海地区。谷物能够被妥善储存，帮助人们度过漫长的冬季。中世纪时期栽培的裸麦，特别是斯佩尔特小麦，在中欧相当受到重视。从11世纪开始，白面包在该地区成为有钱人的时尚。

只有玉米胜过小麦

全世界正在种植越来越多的小麦 。2020年，小麦的种植量超过7.6亿吨。这使小麦成为仅次于玉米的第二大广泛种植的谷物，俄罗斯、美国、加拿大、法国和乌克兰是最大的出口国。

同时，小麦是人类最重要的食物之一，是最受欢迎的面包原料。小麦在世界各地的期货交易所进行交易，当价格上涨时，会产生全球性的影响。目前国际间由四家公司主导着世界小麦市场：批发公司阿彻丹尼尔斯米德兰 (ADM)、邦吉 (Bunge)、嘉吉 (Cargill) 和路易达孚 (Louis Dreyfus) - 也叫ABCD集团。他们的世界市场份额为70%。

全世界有许多不同的小麦品种，对气候和土壤有不同的要求。小麦家族还包括斯佩尔特小麦的烘烤形式，即绿谷 (Grünkern)，以及高拉山小麦，也被称为卡姆特小麦。

小麦的种植方式有夏小麦和冬小麦。冬小麦在全世界的种植中占绝大部分份额。它可以承受低至-20℃的温度。在寒冷地区，主要种植于春季播种的夏小麦。

Gentechnik Nutzpflanzen Emmer frühe Kulturform des Weizen Flash-Galerie

小麦有牢牢附着在谷物上的外壳

硬质小麦 (杜伦小麦) 和软质小麦

杜伦小麦需要生长于温暖的气候，主要在地中海地区和近东地区种植。它被用来制作意大利面，也用于制作粗粒小麦粉和碎麦芽，如布格麦或古斯米。 硬粒小麦的一个典型特征是其颜色偏黄。

软小麦的种植更为常见 - 也被称为种子小麦或面包小麦。它生长在所有温带地区。其面粉用于制作面包和其他许多烘焙食品 - 无论是法国长棍面包、英国吐司、土耳其皮塔饼、埃及扁面包、印度馕饼还是墨西哥玉米饼。

小麦需要许多营养物质，理想的栽培土壤应是肥沃的、营养丰富的黄土或粘土，也具有较高的含水量，这就是为什么乌克兰和俄罗斯肥沃的黑土土壤如此适用于种植。

Russland Landwirtschaft Weizenernte

俄罗斯的小麦收成，该国是世界最大的小麦出口国之一

淀粉、蛋白质、维生素--以及大量的基因

小麦是相当健康的，特别是当它以全谷物的形式被食用时。在麦粒的外壳中，有B群维生素、维生素E和矿物质。谷物本身主要由淀粉组成，即碳水化合物，还有高达14%的蛋白质。其中包括麸质蛋白，如面筋，它负责小麦面团的弹性和坚固性。小麦胚芽位于谷物中，主要含有脂肪酸、矿物质和维生素。

Future now keimendes Weizenkorn Flash-Galerie Media Center

小麦苗拥有一切重要的营养和基因

在从古代小麦einkorn开始的栽培过程中，小麦的基因组，即植物的遗传信息，已经增加了两倍。现代的小麦有一套六倍的染色体，总共有10万多个基因。这意味着小麦的基因数量是我们人类的五倍。我们的细胞中大约仅有23000个不同的基因。

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