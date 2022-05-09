小馬科斯獲壓倒性票數 篤定當選菲律賓總統

（德國之聲中文網）菲律賓總統大選週一登場。路透社報導，菲律賓選務當局週一（5月9日）深夜公布的非正式即時計票結果顯示，已故獨裁者馬科斯的獨子——小馬科斯已經拿下足夠票數，篤定當選。

非官方計票顯示，小馬科斯已取得超過三分之二票數的絕對領先優勢。已開出的66.1%選票中，小馬科斯獲得了2170萬張選票，比現任副總統林麗妮的1030萬張選票多了一倍多。小馬科斯預料將取代現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

選舉官員說，儘管該國動蕩的南部地區發生了一些暴力事件，但整體投票情況相對和平。選舉委員會報告稱，約有2000台計票機出現故障、停電、選民名單缺失等問題，但本屆大選投票率似乎很高。

小馬科斯對決林麗妮

今年64歲的小馬科斯，暱稱為「邦邦」（Bongbong）。他的父親馬科斯（Ferdinand Marcos）是被推翻的已故獨裁者馬科斯，其在菲律賓的20年統治，最終以公眾反抗和其家族的流亡告終。如今，小馬科斯頂著父親之名，讓馬科斯家族在36年後「班師回朝」。

目前非正式即時開票結果，小馬科斯以超過30個百分點的優勢領先。此前，他在今年的每次民意調查中都名列前茅；大幅落後小馬科斯的林麗妮，選前民調已一路落後。這意味著如果她要翻盤勝選，後期票數必須激增或是出現低投票率的情況。

此次大選投票於當地時間9日上午6點開始，由於新冠防疫措施影響，投票時間比過往更長，直到下午7點。

其他8位候選人，還包括前拳擊明星帕奎奧（Manny Pacquiao）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）和前國家警察局長拉克松（Panfilo Lacson）。他們在選前調查都遠遠落後小馬科斯與林麗妮。

候選人都向選民承諾了什麽？

兩位主要候選人都承諾，將優先考慮新冠疫情後的經濟復甦。

林麗妮承諾若當選將增加投資以應對氣候變化，為企業提供公平的競爭環境並促進公私合作。相較之下，小馬科斯在競選期間幾乎沒有著墨介紹他的政策細節。外界普遍預料他將延續杜特蒂相同的手段作法，追求無情的權力鞏固。

批評者認為，小馬科斯正試圖為年輕選民改寫其家族極具爭議的歷史，包括透過「網絡資訊戰」等方式為家族「洗白」。但與此同時，有批評者認為他不太可能再複製他父親的獨裁統治風格。

而小馬科斯的副總統競選夥伴、現任總統杜特蒂的女兒及南部達沃市市長薩拉（Sara Duterte），亦在選前調查中名列前茅。

威權復辟？

「如果他們獲勝，歷史可能會重演。」人權工作者桑切斯（Myles Sanchez）告訴美聯社。她認為小馬科斯與薩拉的正副總統競選組合若勝利，代表歷史走回老路。

菲律賓大學教授政治學的亞盧蓋（Aries Arugay）指出，小馬科斯若當選將更專注在權力之上，仿效他的父親、以「王朝」方式統治國家。

今年57歲的林麗妮是人權律師出身、頂著菲律賓最高學府經濟學系光環的唯一女性候選人。她也是堅定的自由主義者，深受渴望改革的選民支持。她承諾如果當選，將改善教育和福利，消除貧困，改善市場競爭。她曾在2016年的副總統競選中以微弱優勢擊敗了小馬科斯。

林麗妮批評了杜特蒂執政期間的反毒戰爭，並譴責了「無意義的殺戮」。

她若勝選，將成為歷史上第三位領導菲律賓的女性。

（綜合報導）

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