 小馬科斯獲壓倒性票數 篤定當選菲律賓總統 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

小馬科斯獲壓倒性票數 篤定當選菲律賓總統

根據目前開票結果，前獨裁者之子的小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在總統大選中遙遙領先對手林麗妮（Leni Robredo）。幾乎篤定當選的小馬科斯，將繼他的父親之後，入主馬拉坎南宮。

Philippinen I Wahlen

小馬科斯「班師回朝」，菲律賓威權復辟？

DW.COM

菲律賓總統大選5月9日登場，聲勢最高的前獨裁統治者馬科斯獨子小馬科斯（Bongbong Marcos）支持度大幅領先其他候選人，而他的對手林麗妮（Leni Robredo）則被許多盼望改革的選民視為希望，選舉結果將如何改變菲律賓的未來？

南海争议使马尼拉与北京关系紧张。菲律宾半年後将选出下届总统，中国议题在菲律宾总统选举中扮演何种角色？

（德國之聲中文網）菲律賓總統大選週一登場。路透社報導，菲律賓選務當局週一（5月9日）深夜公布的非正式即時計票結果顯示，已故獨裁者馬科斯的獨子——小馬科斯已經拿下足夠票數，篤定當選。

非官方計票顯示，小馬科斯已取得超過三分之二票數的絕對領先優勢。已開出的66.1%選票中，小馬科斯獲得了2170萬張選票，比現任副總統林麗妮的1030萬張選票多了一倍多。小馬科斯預料將取代現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

選舉官員說，儘管該國動蕩的南部地區發生了一些暴力事件，但整體投票情況相對和平。選舉委員會報告稱，約有2000台計票機出現故障、停電、選民名單缺失等問題，但本屆大選投票率似乎很高。

小馬科斯對決林麗妮

今年64歲的小馬科斯，暱稱為「邦邦」（Bongbong）。他的父親馬科斯（Ferdinand Marcos）是被推翻的已故獨裁者馬科斯，其在菲律賓的20年統治，最終以公眾反抗和其家族的流亡告終。如今，小馬科斯頂著父親之名，讓馬科斯家族在36年後「班師回朝」。

目前非正式即時開票結果，小馬科斯以超過30個百分點的優勢領先。此前，他在今年的每次民意調查中都名列前茅；大幅落後小馬科斯的林麗妮，選前民調已一路落後。這意味著如果她要翻盤勝選，後期票數必須激增或是出現低投票率的情況。

Philippinen I Wahlen

5月9日大選當晚，小馬科斯支持者湧入競選總部。

此次大選投票於當地時間9日上午6點開始，由於新冠防疫措施影響，投票時間比過往更長，直到下午7點。

其他8位候選人，還包括前拳擊明星帕奎奧（Manny Pacquiao）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）和前國家警察局長拉克松（Panfilo Lacson）。他們在選前調查都遠遠落後小馬科斯與林麗妮。

候選人都向選民承諾了什麽？

兩位主要候選人都承諾，將優先考慮新冠疫情後的經濟復甦。

林麗妮承諾若當選將增加投資以應對氣候變化，為企業提供公平的競爭環境並促進公私合作。相較之下，小馬科斯在競選期間幾乎沒有著墨介紹他的政策細節。外界普遍預料他將延續杜特蒂相同的手段作法，追求無情的權力鞏固。

批評者認為，小馬科斯正試圖為年輕選民改寫其家族極具爭議的歷史，包括透過「網絡資訊戰」等方式為家族「洗白」。但與此同時，有批評者認為他不太可能再複製他父親的獨裁統治風格。

而小馬科斯的副總統競選夥伴、現任總統杜特蒂的女兒及南部達沃市市長薩拉（Sara Duterte），亦在選前調查中名列前茅。

威權復辟？

「如果他們獲勝，歷史可能會重演。」人權工作者桑切斯（Myles Sanchez）告訴美聯社。她認為小馬科斯與薩拉的正副總統競選組合若勝利，代表歷史走回老路。

Imelda Marcos küsst Glassarkophag ihres verstorbenen Gatten

馬科斯（前）在60至80年代執政期間，實施9年戒嚴，1986年被推翻後流亡夏威夷。至今仍有許多人懷念馬科斯。他的妻子伊美黛（後）則常被稱為「造王者」。

菲律賓大學教授政治學的亞盧蓋（Aries Arugay）指出，小馬科斯若當選將更專注在權力之上，仿效他的父親、以「王朝」方式統治國家。

今年57歲的林麗妮是人權律師出身、頂著菲律賓最高學府經濟學系光環的唯一女性候選人。她也是堅定的自由主義者，深受渴望改革的選民支持。她承諾如果當選，將改善教育和福利，消除貧困，改善市場競爭。她曾在2016年的副總統競選中以微弱優勢擊敗了小馬科斯。

林麗妮批評了杜特蒂執政期間的反毒戰爭，並譴責了「無意義的殺戮」。

她若勝選，將成為歷史上第三位領導菲律賓的女性。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

马尼拉贫民窟的缉毒斗争

菲律宾总统独杜特尔特下令开展的缉毒斗争已经导致成千上万的贩毒分子与无辜的平民百姓丧生。对于马尼拉“Market 3”贫民窟的居民来说，缉毒斗争令其生活更加艰难。  

相关内容

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Philippine presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr., son of late dictator Ferdinand Marcos, delivers a speech during a campaign rally in Lipa, Batangas province, Philippines, April 20, 2022. To match Special Report PHILIPPINES-ELECTION/MARCOS-FORTUNE REUTERS/Eloisa Lopez/File Photo/File Photo

菲律賓大選：獨裁者之子可望掌權 民主派憂威權復辟 09.05.2022

菲律賓總統大選5月9日登場，聲勢最高的前獨裁統治者馬科斯獨子小馬科斯（Bongbong Marcos）支持度大幅領先其他候選人，而他的對手林麗妮（Leni Robredo）則被許多盼望改革的選民視為希望，選舉結果將如何改變菲律賓的未來？

This photo taken on May 14, 2019, a Philippine coast guard ship (R) sails past a Chinese coastguard ship during an joint search and rescue exercise between Philippine and US coastguards near Scarborough shoal, in the South China Sea. - Two Philippine coastguard ships, BRP Batangas and Kalanggaman and US coastguard cutter Bertholf participated in the exercise. (Photo by TED ALJIBE / AFP) (Photo credit should read TED ALJIBE/AFP/Getty Images)

菲律宾指责中国海警船近距离靠近其海巡船只 27.03.2022

菲律宾海岸警卫队3月27日通报，中国海警船在南中国海争议海域逼近菲律宾海警船，“限缩”了一艘在附近活动的菲律宾船只的活动，此举违反了国际规则而且可能发生碰撞。

Philippine and U.S. soldiers salute to their flags as the national anthem is played during opening ceremonies of the Balikatan or Shoulder to Shoulder joint military exercises at Camp Aguinaldo, Quezon City, Philippines on Monday, March 28, 2022. Thousands of American and Filipino forces opened on Monday one of their largest combat exercises in years that will include live-fire training, urban assaults, amphibious landing and coastal defense in the northern Philippine region near its sea border with Taiwan. (AP Photo/Aaron Favila)

美国和菲律宾在台湾附近举行大规模军事演习 28.03.2022

在菲律宾北部与台湾的海域边界附近，数千名美国和菲律宾将士开始了多年来最大规模的一次军事演习。组织者表示，"这是为了共同防御，绝不是为了进攻。"

广告

媒体看中国

Symbolfoto Friedensplan für Ukraine

德语媒体：四分五裂的世界

俄罗斯入侵乌克兰改变了世界的格局。《每日镜报》发表分析文章指出，西方对莫斯科采取制裁，经贸关系开始根据意识形态划分界限，这是前所未有的局面。而作为出口冠军的德国，又该如何审视自己对中国的经济依赖性？  