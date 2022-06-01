小馬科斯上任前 菲律賓終止菲中南海能源開發談判

（德國之聲中文網）菲律賓新政府上任前，現任外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）週四（6月23日）透露，總統杜特爾特已經下令終止菲律賓與中國的聯合石油勘探討論。

在外交部成立124週年的談話中，洛欽說，雙方努力談判了三年，在憲法規定的範圍內取得了進展。然而，再往前走一步就有可能出現「憲法危機」。他解釋，因政府無法逾越憲法規定的法理框架，因此必須停止談判，但並未透露談判是何時停止的。

洛欽說：「雖然我們存在分歧，但不意味我們在任何問題上都要對抗，本著這個精神，我努力了三年要達成協議，以促進在西菲律賓海（南海）的石油和天然氣的探勘和開發，我們做到了從憲法上允許的事。」

他說：「總統已經作出指示，也就是石油和天然氣的討論完全終止了。沒有任何事情是懸而未決的，一切都結束了。」並強調，這三年的談並未犧牲主權，「甚至連一點點都沒有」。

洛欽說，保護菲律賓主權的責任現在落到了下一屆政府的肩膀上，「憲法規定的是白紙黑字。交出菲律賓主權的任何部分都不是一種選擇。」

聯合探勘內容為何？

南海地區擁有豐富的石油和天然氣儲量。2018年11月，菲律賓和中國簽署了一份諒解備忘錄，兩國政府同意建立一個政府間聯合指導委員會，研究可能的能源合作。諒解備忘錄還規定，兩國的工作組「將由兩國政府授權的企業代表組成」。

如今洛欽的這番談話，也代表該談判未有成果，正式結束。中央社指出，菲律賓1987年憲法規定，公共領域所有土地、水域、礦產、煤炭、石油等其他自然資源都歸國家所有。自然資源探勘、開發和利用應受國家全面管制和監督。國家應保護其海洋財富，其使用和享有僅限於菲律賓公民。

下屆政府怎麼做？

即將在6月30宣誓就職的的菲律賓候任總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）尚未宣佈外交部長人選。但他5月下旬受訪時曾表示，在南海議題上新政府不會允許任何「平方毫米」的菲律賓沿海海域權利被踐踏。但他未針對菲中合作油氣開發議題發表意見。

小馬科斯說，新政府「將持續以堅定的聲音與中國對話」，但強調馬尼拉不能與中國開戰，「這是我們現在最不需要的事」。

競選期間，小馬科斯曾經針對2016年國際仲裁庭就南海領土爭議做出有利於菲律賓的裁定表示，由於中國不承認該裁決，因此它「不夠有效」。

南海仲裁案的菲律賓法律團隊領導人、最高法院前法官卡皮歐（Antonio Carpio）稱，小馬科斯的這一立場是一種「背叛」。

馬尼拉的安全事務專家班勞伊（Rommel Banlaoi），則指出，馬科斯希望同中國建立更友好的關係，但不會以出讓領土為代價。他認為馬科斯對與中國直接協商和雙邊談判持開放態度，「他願意擴展與中國務實合作的領域，包括在西菲律賓海開發油氣資源。」

（中央社、《菲律賓世界日報》、《馬尼拉公報》）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。