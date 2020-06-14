小钮扣吉姆：种族主义或黑人英雄？

（德国之声中文网）《小钮扣吉姆》（Jim Knopf）的故事讲述在卢默尔岛上，有一天收到了一个装着小男婴的包裹，这个男孩被取名小钮扣吉姆。由于岛上的国王认为小岛太小，无法容纳所有居民，日益长大的小钮扣吉姆便与他的朋友火车司机卢卡斯离开小岛展开大冒险。他们乘坐"艾玛号"火车来到虚构国度曼达拉（Mandala），故事最后还拯救了曼达拉的公主。

这本奇幻冒险故事不仅适合儿童阅读，也获得成年读者的青睐。在1960年《小钮扣吉姆和火车司机卢卡斯》（Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer）问世后，作者在1962年又出版了《小钮扣吉姆和13个海盗》（Jim Knopf und die Wilde 13）。这两册书籍被翻译成阿拉伯文、爱沙尼亚文、日文、希伯来文、中文等33种语言，目前在全球的销量已经达到550万册。

黑人英雄小钮扣

这本上世纪60年代的童书与众不同之处在于：书中主人公小钮扣吉姆是黑人。反种族歧视辅导员、活动人士奥嘉特（Tupoka Ogette）在海因里希·伯尔基金会（Heinrich Böll Stiftung）网站上发表了文章"寻找德文童书中的黑人英雄"，开头写道："我童年时热爱小钮扣吉姆。我爱这个模样和我相似，而且是书中英雄的男孩。"不过婴儿吉姆被装在包裹中的情节令她感到诡异。而且她也对书里经常使用"N字词语"（编按：指Neger，在德语里有歧视黑人之意）感到不快，因为她在幼年经常因为这个字眼饱受困扰。

奥嘉特在文章中写道，故事开头卢默尔岛的居民在看到包裹里的小吉姆时，就是用具有歧视性的"N字词语"形容他。德国在过去几年内，针对该词语是否带有明显或潜意识的种族歧视以及童书中的刻板印象，展开过多次讨论。经典作品如奥飞·普斯乐（Otfried Preußler）的《小女巫》（Die kleine Hexe）以及林格伦（Astrid Lindgren）的《长袜子皮皮》（Pipi Langstrumpf）都在被讨论之列。这些童书改版后文字都经过修正。例如皮皮的父亲过去被设定是来自塔卡图卡国的"N国王"，在新版本中则改为"南海国王"。

围绕小钮扣吉姆的种族歧视辩论

在《小钮扣吉姆》出版60年之际，汉堡教育学家卡萨马（Christiane Kassama）接受德国《时代周刊》采访时明确反对将此书作为儿童读物："小钮扣吉姆重现了许多源于黑人典型特征及外貌的陈词滥调。"她认为小钮扣吉姆是"白人眼中淘气调皮的黑人孩子"。插画家特里普（Franz Josef Tripp）在第一版《小钮扣吉姆》中所绘的吉姆是一个有着灿烂笑容以及粉红色厚嘴唇的黑人男孩。这样的刻板形象如今为人诟病。

在1960年8月9日出版《小钮扣吉姆》的斯图加特提诺曼出版社（Thienemann-Verlag）截止今日依然采用作者米切尔·恩德（Michael Ende）在初版中的用词。出版社给出的理由是，小钮扣吉姆是在当时的年代中创作出的小说人物，此外出版社也不愿侵犯著作权。

Georgina Melville在柏林喜剧歌剧院饰演小钮扣吉姆

英国女高音梅尔维尔（Georgina Melville）认为，小钮扣吉姆是个充满活力的小伙子。作曲家卡茨-彻尔宁（Elena Kats-Chernin）编曲的《小钮扣吉姆和火车司机卢卡斯》在柏林喜剧歌剧院首演时，梅尔维尔所演绎的小钮扣吉姆就是一个朝气蓬勃的角色。她对德国之声表示："吉姆随时做好冒险、学习新事物的准备，而且心胸开阔地结识新朋友。"梅尔维尔认为，小钮扣吉姆是为所有孩子打造的正面角色。"他的旅程教会他耐心、理解、勇气，也让他面对自身的弱点。"

拥有生命的角色

米切尔·恩德1929年出身于德国南部的加米施·帕滕基兴（Garmisch-Partenkirchen）。在他求学时期，德国仍在国家社会主义党的独裁统治下。他曾经进入演员学校，并在闲暇时写诗词和故事，写作技巧也日益纯熟。

恩德喜欢让故事和角色即兴发展。1990年他曾在一档电视脱口秀中表示，起初他完全不知道《小钮扣吉姆》的故事会如何发展。"听起来像是在说笑，但这是实情。我不知道那个包裹里装了什么。"最后他创造出的情节是包裹里装着黑人男婴吉姆。对恩德而言，写作是一场无法预料的冒险。当时他对电视机前的观众表示："有这么一段时间，角色有了自己的生命，我只是跟着他们的步伐写出故事。"

小钮扣吉姆的创作过程亦然。第一版的故事中，小钮扣吉姆在寻找公主下落时必须对抗巨人和龙，最后在库默尔兰击败了威权独裁的龙教师"臼齿太太"，她抓了全世界的小孩并强迫他们学数学。值得注意的是，初版故事中的公主李思来自中国，并非虚构的国度曼达拉。

除了《小钮扣吉姆》系列外，恩德的畅销作品还包括《Momo》和《说不完的故事》（Die unendliche Geschichte）等。奥格斯堡木偶剧院演出的《小钮扣吉姆》也因为在电视中播映而家喻户晓。

《小钮扣吉姆》：对抗纳粹种族主义的故事



米切尔·恩德于1995年辞世。在他遗物中找到的剧本和笔记显示，信奉人智学而且反种族歧视的恩德，对于达尔文的理论以及与之相关的纳粹种族意识形态持批判态度。在恩德的故事中，弱者最终会获得胜利。吉姆和他的朋友卢卡斯在他们的英雄之旅中遇见并帮助了许多外来者。

当他们来到龙市库默尔兰拯救公主李思时，看到城门上写了这段文字："注意！非纯种龙禁止进入，违者处死。"两人不仅打败了龙教师臼齿太太，还获得了半龙Nepomuk的帮助，Nepomuk因为母亲是河马而感到自卑。

德国儿童文学工作委员会（AKJ）会长施威卡尔特（Ralf Schweikart）表示，这是与"纳粹种族疯狂"的对抗。他强调了故事的融合及和平："黑人英雄及中国公主聚在一块，出身或肤色都不是重点。"

小钮扣吉姆在改编成柏林喜剧歌剧院的音乐剧时，吉姆的肤色也无关紧要。"有些用字和措词如今会使人们不悦，成为本书的致命弱点。"女高音梅尔维尔如是说。音乐剧的演出更贴合现代思维。

导演丹尼斯·甘塞尔（Dennis Gansel）2018年将《小钮扣吉姆和火车司机卢卡斯》搬上大荧幕时，也刻意不对吉姆的肤色加以着墨。今年十月，续集《小钮扣吉姆和13个海盗》即将上映。

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